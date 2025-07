প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রায় 49ers সাধারণ বিবরণ বন্ধ করে দেয়

সান ফ্রান্সিসকো 49ers সুপার বাউলের ​​প্রতিযোগী থেকে বেসমেন্ট বাসিন্দাদের এক অত্যাশ্চর্য পতনের পরে তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ উইন্ডো সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানসাস সিটির কাছে তাদের হৃদয়বিদারক পরাজয়ের পরে, ফ্র্যাঞ্চাইজি আরও একটি গভীর প্লে অফের রান প্রত্যাশা করেছিল।

পরিবর্তে, তারা একটি হতাশাজনক 6-11 মরসুম সরবরাহ করেছিল যা তাদের শিরোনামের আশাগুলি বাষ্পীভূত হয়েছে কিনা তা ভেবে ভক্তদের ভাবতে পেরেছিল।

প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক বিশ্বাস করেন যে সান ফ্রান্সিসকোয়ের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহকারীরা ভুল।

“আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি যখন আপনার কোয়ার্টারব্যাকটি ঠিক আছে এবং যখন আপনার প্রধান কোচ ঠিক আছে তখন সেই জিনিসগুলি অনুসরণ করে And এবং তাই তারা কাইলের সাথে দুর্দান্ত হাতে রয়েছে They তারা ব্রুকের সাথে দুর্দান্ত হাতে রয়েছে And