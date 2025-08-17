প্রাক্তন চিফ রাব্বি প্যানস ‘নাস্তিক’ নেতানিয়াহুকে অবলম্বন বিলে বিশ্বাসের জন্য হ্যারেদী নেতাদের প্যানস

প্রাক্তন সিফার্ডিক চিফ রাব্বি ইয়েজাক ইয়োসেফ, যিনি অতি-অর্থোডক্স শাস পার্টির আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে কাজ করছেন, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে সামরিক খসড়া থেকে ছাড় দেওয়ার জন্য শনিবার রাতে হরদী আইনজীবিদেরকে কটূক্তি করেছিলেন।
নেতানিয়াহু বারবার আইন পাস করার বিলম্ব করেছেন যা হাই কোর্ট অফ জাস্টিস অফ জাস্টিস অফ জাস্টিস এর পরে সামরিক তালিকাভুক্তি ছাড় দেবে যে গত গ্রীষ্মে রায় দিয়েছে যে হরে যিশিভা শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘকালীন গণপরিষদ অবৈধ ছিল।
তালিকাভুক্তি আইন নিয়ে এই বিরোধ শাসকে গত মাসে সরকার থেকে সরে আসার দিকে পরিচালিত করেছিল, যখন এর সহকর্মী হেরেদী দল, ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদী ধর্ম সরকার এবং জোট উভয়কেই বিরোধীদের অংশে পরিণত করেছিল।
“বেশ কয়েক বছর আগে নেতানিয়াহু হারেদিমকে একপাশে ফেলে দিয়েছিলেন এবং বামদের সাথে একটি সরকার গঠন করেছিলেন,” ইউসুফ ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তিনি কী উল্লেখ করছেন তা অস্পষ্ট ছিল। “আমাদের অবশ্যই এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এবং আমাদের অবশ্যই তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি নাস্তিক, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।”
“আপনি তাকে বিশ্বাস করেন?” তিনি তার খুতবা পরে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। “তিনি একজন নাস্তিক। আপনি এমন কাউকে বিশ্বাস করেন? আপনি কেন তাকে বিশ্বাস করেন?”
তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হ্যারিদি আইন প্রণেতাদের নিশ্চিত করা উচিত ছিল যে ২০২২ সালের শেষের দিকে শপথ নেওয়ার সময় সরকার একটি খসড়া ছাড়ের আইনটি তার প্রথম কাজ হিসাবে পাস করেছে, কোনও বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বাজেট পাস হওয়ার আগে, “জোট চুক্তিতে যেমন একমত হয়েছিল।”
জেরুজালেমে একটি সাপ্তাহিক খুতবা চলাকালীন তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন, এক সপ্তাহ পরে বিতরণ করা হয়েছিল, যেখানে কয়েকশো আল্ট্রা-গোঁড়া বিক্ষোভকারীরা বিট id াকনা সামরিক কারাগারে নেমে এসেছিলেন, যেখানে প্রায় সাতজন হ্যারেদী লোককে কনক্রিপশন নোটিশ না দেওয়ার জন্য তাকে ধরে রাখা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার, হেরেদী বিক্ষোভকারীরা কারাগারের সামনে পুলিশ ব্যারিকেডে সংক্ষেপে ছুটে এসেছিল এবং একটি বৃত্ত নৃত্য ভেঙে সামরিক সেবার বিরুদ্ধে স্লোগান জপ করার আগে খসড়া আদেশগুলি পুড়িয়ে ফেলে এবং ছিঁড়ে ফেলে।
প্রাক্তন চিফ রাব্বি, যার পিতা এবং পূর্বসূরি ওভাদিয়া ইউসুফ ১৯৮৪ সালে শাস পার্টি তৈরি করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে সামরিক পুলিশ প্রাথমিকভাবে সেফার্ডিক হেরেদী সম্প্রদায়ের খসড়া ডডজারদের গ্রেপ্তার করছে, কারণ “তারা জানেন যে মা দুর্বল, পিতা দুর্বল।”
শাস নেসেটের একমাত্র দল যা বিশেষত সেফার্ডিক ইহুদিদের প্রতিনিধিত্ব করে, যার পরিবারগুলি মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে ইস্রায়েলে এসেছিল।
“এই কি, রাশিয়া?” তিনি 1800 এর দশকে ইম্পেরিয়াল রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ইহুদি পুরুষদের বাধ্যতামূলক খসড়া উল্লেখ করে তাঁর মনোযোগী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
“যখন দরজায় কড়া নাড়ছে তখন এটি কে তা পরীক্ষা করে দেখুন – এবং এটি যদি সেগুলি হয় তবে দরজাটি খুলবেন না,” ইউসুফ সতর্ক করেছিলেন।
তাঁর খুতবা চলাকালীন, ইউসুফ রাব্বি বারবার জোর দিয়েছিলেন যে তাওরাত অধ্যয়ন অবশ্যই অতি-অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ মূল্য হতে হবে।
“ইস্রায়েলের ভূমির সমস্ত উচ্চারণ হ’ল এর তওরাত – যদি তাওরাত না হয় তবে আমরা কেন ইস্রায়েলের দেশে এসেছি? আমরা এখানে কী করছি?” তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর শ্রোতাদের “বামপন্থী” থেকে আলাদা করে যিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তাঁর শ্রোতাদের আশ্বাস দিয়ে যে “এই কঠিন সময়টি কেটে যাবে”, ইউসুফ এমন অনুভূতিগুলিতেও ফিরে এসেছিলেন যে তিনি এর আগে প্রকাশ করেছিলেন যে অতি-অর্থোডক্স সম্প্রদায় সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত না হয়ে ইস্রায়েলকে ছেড়ে দেবে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের উদ্ধৃতি দিয়েছিল যারা একই কথা বলেছে।
এটি পরিষ্কার নয় যে সম্প্রদায়টি কোথায়, যাদের বেশিরভাগের নাগরিকত্ব নেই, তারা কোথায় যাবে।
হেরেদী নেতারা বলছেন যে সামরিক পরিষেবা তাদের জীবনযাত্রার জন্য হুমকি এবং অতি-অর্থোডক্স পুরুষদের তাওরাত অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখবে।
18 থেকে 24 বছর বয়সী প্রায় 80,000 আল্ট্রা-গোঁড়া পুরুষ বর্তমানে সামরিক সেবার জন্য যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে, তবে তালিকাভুক্ত হয়নি। আইডিএফ বলেছে যে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং অন্যান্য সামরিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে স্থায়ী ও রিজার্ভ বাহিনীর উপর চাপের কারণে জরুরিভাবে 12,000 নিয়োগের প্রয়োজন।
গত গ্রীষ্মে, হাইকোর্ট অফ জাস্টিস রায় দিয়েছে যে এই যিশিভা শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘকালীন গণ -ছাড় অবৈধ ছিল। তার পর থেকে, আইডিএফ যোগ্য হারেদি পুরুষদের নিয়োগের জন্য তার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, একা জুলাই মাসে 54,000 ডিসক্রিপশন আদেশ প্রেরণ করে আল্ট্রা-অর্থোডক্স সম্প্রদায়কে কনক্রিপশন ধাক্কাটির বিরুদ্ধে “যুদ্ধ” ঘোষণা করতে পরিচালিত করেছে।
স্যাম সোকল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।