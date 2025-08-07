প্রাক্তন জর্জিয়া লেঃ গভর্নর। জিওফ ডানকান ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদানের জন্য জিওপিকে ত্যাগ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন জর্জিয়ার লেঃ গভর্নর জিওফ ডানকান ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি জিওপি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি রিপাবলিকান পার্টির সাথে মাথা বেঁধে দেওয়ার কারণে অনেক দিন আসছেন।
ডানকান, যিনি ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রিপাবলিকান হিসাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি মঙ্গলবার আটলান্টা জার্নাল-সংবিধানে একটি অপ-এডে লিখেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের কাছে তার ক্ষতি প্রত্যাহার করার চেষ্টা করার আগে ডেমোক্র্যাট হওয়ার পথে তাঁর পথ শুরু হওয়ার আগেই ডানকান সমালোচনা করেছিলেন।
ডানকান সংবাদপত্রে লিখেছেন, “ডেমোক্র্যাট হওয়ার আমার যাত্রা ডোনাল্ড ট্রাম্প জর্জিয়ার ২০২০ সালের নির্বাচন চুরির চেষ্টা করার আগে ভাল শুরু হয়েছিল।”
“বালির মধ্যে কোনও ক্যালেন্ডার বা লাইনের কোনও তারিখ নেই যা আমার রাজনৈতিক হৃদয় পরিবর্তিত সময়ের সঠিক মুহুর্তের দিকে ইঙ্গিত করে, তবে এটি রয়েছে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমার সিদ্ধান্তটি আমার প্রতিবেশীকে রিপাবলিকান হিসাবে ভালবাসার প্রতিদিনের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ছিল।”
জর্জিয়া জিওপি প্রাক্তন এলটি। গভ। দল থেকে জিওফ ডানকান, অভিযোগ করা অসাধুতার কথা উল্লেখ করে
ডানকান বেশ কয়েকটি নীতিগত ইস্যুগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা তার দলগুলি পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছিল, রিপাবলিকানদের স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেড, বন্দুকের সুরক্ষা, অভিবাসন এবং দরিদ্র লোকদের কীভাবে সহায়তা করা যায় তার মতো বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য তাদের সমালোচনা করে।
তিনি বলেছিলেন যে অফিসে তাঁর সময় তাকে “আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসার” সর্বোত্তম উপায়টি জননীতির মাধ্যমে শিখিয়েছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে তাঁর সময়ের আগে, তিনি জর্জিয়ার হাউসে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ২০২২ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসাবে পুনরায় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
প্রাক্তন রিপাবলিকান বলেছিলেন যে জিওপি আইন প্রণেতারা কয়েক দশক ধরে যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্বাস্থ্য বীমা না থাকার সমাধানটি একটি চাকরি করা উচিত, তবে উল্লেখ করেছেন যে পীচ রাজ্যের বেশিরভাগ বীমাবিহীন লোকেরা কর্মক্ষম পরিবারগুলিতে বাস করে তবে সাশ্রয়ীতা বা যোগ্যতার কারণে বীমা নেই।
“সুতরাং, বাস্তবতা হ’ল তাদের একটি কাজ আছে, কেবল ভুল কাজ,” ডানকান লিখেছিলেন। “এমন একটি যা স্বাস্থ্য বীমা সরবরাহ করে না বা তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা বহন করার জন্য প্রতি মাসে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে না।”
রিপাবলিকান ডলি জর্জিয়ার সিনেট দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যখন ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন জানান এবং ওসফফের লক্ষ্য নিয়ে যান
ডানকান আরও বলেছিলেন, ট্রাম্প-সমর্থিত ব্যয় বিল যা গত মাসে আইনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা মেডিকেড তহবিলকে “ঝাঁকুনিতে” ছেড়ে দেবে, কারণ এটি সরকারী কর্মসূচি থেকে কয়েকশ বিলিয়ন ডলার কেটে ফেলেছে। তিনি পরিপূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচিতে এর কাটগুলির জন্য এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন, যা সাধারণত খাদ্য স্ট্যাম্প হিসাবে পরিচিত এবং শিশুদের স্কুলে ক্ষুধার্ত না হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব।
ডানকান জন ইউনিভার্সাল ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং রেড-ফ্ল্যাগ আইনগুলির মতো বন্দুক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির জন্য সমর্থন দেখিয়ে ভোটের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের গণ -নির্বাসন অভিবাসন নীতিগুলিরও সমালোচনা করেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে “আপনার প্রতিবেশীকে কীভাবে প্রেম করবেন না সে সম্পর্কে একটি পাঠে পরিণত হয়েছে।” তিনি বলেছিলেন যে ইমিগ্রেশন নীতিটি সীমান্ত সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, অবৈধভাবে যারা অপরাধ করেছে তাদের দেশে নির্বাসন দেওয়া, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্বের পথ তৈরি করা উচিত
জর্জিয়া রিপাবলিকান পার্টি তাকে এই বছরের শুরুর দিকে অসাধুতা অভিযোগের কারণে দল থেকে বহিষ্কার করার পরে ডানকানের পার্টির স্যুইচটি আসে। পার্টির রেজুলেশনে ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিডেনের অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং একবার তিনি বাদ পড়লে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সমর্থন, পাশাপাশি কিছু লোককে ক্ষুন্ন ও নাশকতা করার অভিযোগের প্রচেষ্টাও সমর্থন করে রিপাবলিকান প্রার্থীরাবর্তমান লেঃ গভর্নর বার্ট জোন্স এবং 2022 সিনেটের প্রার্থী হার্শেল ওয়াকারকে ব্যর্থ করেছেন।
প্রাক্তন রিপাবলিকান হ্যারিসের সমর্থনে আগস্টে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনেও বক্তব্য রেখেছিলেন।
ডানকান সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টির এক তীব্র সমালোচক ছিলেন, বিশেষত যেহেতু রাষ্ট্রপতির তার ২০২০ সালের নির্বাচনের ক্ষতি এবং Jan জানুয়ারী, ২০২১, ক্যাপিটল দাঙ্গা প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টা।
ডানকান লিখেছেন, “কেন আমি এখন একজন ডেমোক্র্যাট বাড়তে থাকি তার কারণগুলির তালিকা। “সবচেয়ে বড় কথা, আমার সিদ্ধান্তটি আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসার জন্য প্রতিদিন আমাকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য অবস্থানে রাখে।”