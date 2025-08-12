প্রাক্তন টিইউসির রাষ্ট্রপতি কোয়াম 1 এর বিমানবন্দর আচরণের নিন্দা করেছেন

নাইজেরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (টিইউসি) প্রাক্তন সভাপতি মিঃ পিটার এসেল ফুজি মায়েস্ট্রো, ওয়াসিউ আইয়িন্দে, কে 1 ডি আলটিমেটের অভিযোগযুক্ত প্রত্যাখ্যান হিসাবে পরিচিত, বিমানবন্দর বিধিমালা মেনে চলতে অস্বীকার করেছেন বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন
এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এসেল বলেছেন, কে 1 এর ক্রিয়াগুলি একজন সম্মানিত সংগীতশিল্পী এবং সেলিব্রিটির কাছে অযৌক্তিক।
তাঁর মতে, অনাচারের পরিণতি অপমানের বাইরে চলে যায়।
“এটি এমন একটি জাতির রূপক যেখানে শক্তি একজনকে পরিণতি থেকে ছাড় দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
নান জানিয়েছে যে একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে যে ফুজি সংগীতশিল্পী বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে বিমানটিকে ট্যাক্সিিং থেকে আটকানোর চেষ্টা করছেন।
ভ্যালিউজেট এয়ারলাইন্সের মতে, কে 1 কে বোর্ডিং ফ্লাইট ভি কে 201 (আবুজা-লেগোস) থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি অনুমোদিত 100 এমএল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া তরল পদার্থযুক্ত একটি ফ্লাস্ক বহন করার জন্য জোর দিয়েছিলেন।
বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও, অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি সুরক্ষা বিধিমালা মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন।
বিমানের অধিনায়ক ওলুরন্তী ওগয়ই অভিযোগ করেছেন যে সংগীতশিল্পী বোতলটি খুলে তার এবং অন্যদের কাছে এর সামগ্রীগুলি poured েলে দিয়েছেন।
এসেল বলেছিলেন: “বিমানের আইনগুলি পরিষ্কার; চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয় এবং ঘোষণা না করা হলে 100 মিলি -র বেশি তরল নিষিদ্ধ।
“তবুও প্রয়োগকারী প্রভাব ফেলতে পারে We আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে ‘আপনি কি জানেন যে আমি কে?’ কোনও প্রশ্ন নয়, তবে হুমকি।
“সরকারী আধিকারিকরা সাইরেন ব্যবহার করে ট্র্যাফিকের মাধ্যমে তাদের পথ ধরতে, জেব্রা ক্রসিংগুলিকে উপেক্ষা করে বেপরোয়া চালকদের কাছে, দায়মুক্তির সংস্কৃতি শীর্ষ-ডাউন।
“এই প্রতিদিনের লঙ্ঘন এবং প্রয়োগের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নীরবতা আমাদের মূল্যবোধগুলি ক্ষয় করে এবং আমাদেরকে আবদ্ধ করে এমন ফ্যাব্রিককে উন্মোচন করে।
“আমরা কি এই উত্তরাধিকারটি ছেড়ে যেতে চাই? ক্ষমা কি ন্যায়বিচারকে প্রতিস্থাপন করা উচিত? যখন আইনগুলি কেবল শক্তিহীনদের জন্য প্রযোজ্য হয় তখন কী ঘটে?
“আমাদের অবশ্যই আরও ভাল দাবি করতে হবে। আমাদের অবশ্যই নাগরিক শিক্ষাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে এবং আইনটি সবাইকে সমানভাবে রক্ষা করতে বাধ্য করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
এসেল উল্লেখ করেছেন যে নাইজেরিয়ানরা এখনও এমন একটি সমাজ তৈরি করতে পারে যেখানে জেব্রা ক্রসিংগুলিকে সম্মানিত করা হয়, ফ্লাইটগুলি নিরাপদ এবং খ্যাতি জবাবদিহিতা ওভাররাইড করে না।
তিনি আরও যোগ করেন, “এটি অনিচ্ছাকৃতদের ক্ষমা করতে অস্বীকার করে শুরু হয়।”
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে একটি কার্যনির্বাহী সমাজে, কে 1 ডি আলটিমেট দ্বারা প্রদর্শিত আচরণটি দ্রুত আইনী পরিণতিগুলিকে ট্রিগার করবে।
তিনি আরও বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে এটি একটি কৌতুকপূর্ণ ক্ষমা চেয়েছিল, সম্ভবত ক্যামেরাগুলি ঘূর্ণায়মান হওয়ায়। যদি কোনও ফুটেজ না থাকে তবে তিনি সম্ভবত পাইলট এবং বিমান সংস্থার মালিককে আটকে দিতেন।”
নান জানিয়েছে যে নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) বলেছে যে উড়ানের ঘটনায় চলমান তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোয়াম ১ -এ রাখা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে।
August ই আগস্ট, বিমান ও মহাকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী ফেস্টাস কীমো এনসিএএকে পুরো তদন্তের ফলাফলকে মুলতুবি রেখে সংগীতশিল্পীকে ছয় মাসের জন্য কোনও উড়ন্ত তালিকায় রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন।