প্রাক্তন ট্রাম্পের উপদেষ্টা বলেছেন, পুতিন ‘হেরে যাওয়া’ হিসাবে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসবেন

প্রাক্তন ট্রাম্পের উপদেষ্টা দাবি করেছেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তার শীর্ষ সম্মেলন থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে ‘ক্ষতিগ্রস্থ’ হিসাবে বেরিয়ে আসবেন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী রবার্ট ওব্রায়েন শনিবার সিএনএন -এর জেসিকা ডিনের সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য পুতিনের সাথে রাষ্ট্রপতির আসন্ন বৈঠকের বিষয়ে কথা বলেছেন।
ওব্রায়েন যুক্তি দিয়েছিলেন, পুতিন ট্রাম্পের সাথে একটি চুক্তি প্রকাশের জন্য টেবিলে আসতে ইচ্ছুক এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের রাশিয়ার সামরিক আক্রমণ কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা ‘সম্পূর্ণ ব্যর্থতা’ হয়েছে।
‘তিনি ইউক্রেনের সমস্ত অঞ্চল চেয়েছিলেন এবং তিনি ৩০ মিলিয়ন ইউক্রেনিয়ান চেয়েছিলেন এবং তিনি তাদের রাশিয়ানদের মধ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন,’ ও’ব্রায়েন আক্রমণে পুতিনের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছিলেন।
‘এবং এখন তিনি মূলত একই চুক্তির সাথে আটকে যাচ্ছেন যখন (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক) ওবামা তাকে ক্রিমিয়া এবং ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ককে নিতে দেন। তিনি কোনও সত্যিকারের অগ্রগতি করেননি, ‘প্রাক্তন উপদেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ‘এটি পুতিনের পক্ষে বিজয় নয়।
‘তাঁর এই (চুক্তি) ছিল এবং তিনি এখন চার বছরে এক মিলিয়ন পুরুষকে হারিয়েছেন, মূলত ওবামার কাছ থেকে ২০১৪ সালে যা ছিল তা পেয়েছিলেন।
‘সুতরাং আমি মনে করি এটি পুতিনের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা,’ তিনি বলেছিলেন।
‘তবে ট্রাম্প তাকে মুখ বাঁচাতে দেবেন,’ ওব্রায়েন দাবি করেছিলেন। ‘তিনি খুব করুণাময়, তিনি খুব মনোমুগ্ধকর, তবে পুতিনের এই (দ্য) হেরে যাওয়ার পথে চলবে।’
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা (বাম) বলেছেন, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকান নেতার সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসবেন 'হেরে যাওয়া'
ওব্রায়েন, যিনি এখন আমেরিকান গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিজ এলএলসির চেয়ারম্যান, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিকে আলাস্কার আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার দরকার নেই, কারণ হোয়াইট হাউস তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
‘হ্যাঁ, বিষয়টি ইউক্রেন ছাড়া সমাধান করা যায় না, তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ভ্যাটিকান সহ বেশ কয়েকবার জেলেনস্কির সাথে সাক্ষাত করেছেন,’ ওব্রায়েন বলেছিলেন।
‘এবং তাই তিনি নিজেকে এই বিরোধের মধ্যস্থতা করার মতো অবস্থানে রেখেছেন, যা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সত্যই চান।
‘তিনি একজন শান্তিকর্মী,’ ওব্রায়েন দাবি করেছেন। ‘তিনি চান সামরিক মৃত্যু বন্ধ হোক এবং তিনি এই মামলাটি সমাধান করতে চান।’
তবে প্রাক্তন উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেছেন যে জেলেনস্কিকে সম্ভবত কিছুটা জমি দখল করতে সম্মত হতে হবে, কারণ পুতিন ডোনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিজিয়া, খেরসন এবং ক্রিমিয়ার ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য তার দাবিতে তার দাবিতে বাজেয়াপ্ত করতে চান বলে মনে হয় না।
‘এবং তাই দেখুন, ইউক্রেন যদি ইউক্রেন এবং ক্রিমিয়ার রাশিয়ান ভাষী অঞ্চলগুলি ছাড়া আর কিছু না দেয়, যা histor তিহাসিকভাবে রাশিয়ান শুরু করার জন্য ছিল, তবে এটি ইউক্রেনের পক্ষে একটি জয়’ ‘
তবে, জেলেনস্কি দৃ ad ় ছিলেন যে তাঁর দেশ আলোচনায় জমি ছাড়বে না।
শনিবার সকালে তিনি বলেছিলেন, ‘অবশ্যই আমরা রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেব না।’ ‘ইউক্রেনীয় জনগণ শান্তির প্রাপ্য।’
তিনি আরও সতর্ক করেছিলেন যে ‘ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্তগুলি’ এই অঞ্চলে শান্তি আনবে না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন: ‘আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। তারা কিছুই অর্জন করবে না।
‘ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।’
তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেন ‘সত্যিকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত যা শান্তি আনতে পারে’ তবে বলেছিলেন যে এটি কোনও বিবরণ না দিয়েই ‘মর্যাদাপূর্ণ শান্তি’ হওয়া উচিত।
আসন্ন বৈঠকে প্রতিফলিত করে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্বীকার করেছেন যে ‘এটি অত্যন্ত জটিল।’
রাষ্ট্রপতি দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন, প্রায়শই গত বছর প্রচারের পথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি নির্বাচিত হলে তার রাষ্ট্রপতির প্রথম দিনেই এই দ্বন্দ্বটি শেষ করবেন।
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের হতাশা বেড়েছে যেহেতু কয়েক মাস ধরে তার দ্বিতীয় মেয়াদে লড়াই হয়েছে। একজন সার্ভিসম্যান এখানে একটি রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসস্তূপ সংগ্রহ করছেন যা খারকিভের একটি আবাসিক পাড়ায় আঘাত করেছে
10 আগস্ট রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা বোমা ফেলা আবাসিক ভবনগুলির বাইরে আমার বিপদ সম্পর্কে একটি চিহ্ন সতর্ক করে
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের হতাশা বেড়েছে যেহেতু কয়েক মাস ধরে তার দ্বিতীয় মেয়াদে লড়াই হয়েছে।
জুলাইয়ের শেষের দিকে, তিনি রাশিয়ার দিকে উত্তাপটি চালু করতে শুরু করে বলেছিলেন যে তিনি দেশটিকে ইউক্রেনের সাথে শান্তি আলোচনা পুনরায় চালু করতে 10 বা 12 দিন দিচ্ছেন।
যদি এই অবস্থাটি পূরণ না করা হয়, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সাথে আঘাত করতে প্রস্তুত ছিলেন।
মূলত, ট্রাম্প পুতিনকে ৫০ দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন এবং ইউক্রেনের সাথে শত্রুতা না শেষ হলে রাশিয়ার উপর কঠোর অর্থনৈতিক জরিমানা আনার হুমকি দিয়েছিলেন। এটি পুতিনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে একটি লক্ষ্য তারিখের অর্থ ছিল।