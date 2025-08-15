You are Here
প্রাক্তন ডেলাওয়্যার রিপাবলিকান গভ। মাইক ক্যাসেল 86 বছর বয়সে মারা যান
প্রাক্তন ডেলাওয়্যার রিপাবলিকান গভ। মাইক ক্যাসেল 86 বছর বয়সে মারা যান

প্রাক্তন ডেলাওয়্যার গভর্নর মাইক ক্যাসেল, একজন রিপাবলিকান মধ্যপন্থী যিনি কংগ্রেসে দায়িত্ব পালনকালে জনপ্রিয় 50 টি রাজ্য কোয়ার্টার প্রোগ্রাম তৈরির চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, তিনি মারা গেছেন। তিনি 86 বছর বয়সী।

ডেলাওয়্যার রিপাবলিকান পার্টি ঘোষণা করেছে যে ক্যাসেল বৃহস্পতিবার গ্রিনভিলে মারা গিয়েছিল তবে অন্য কোনও বিবরণ ভাগ করে নি।

ক্যাসেল ডেলাওয়্যার এর সবচেয়ে সফল রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন, মার্কিন সিনেটের আসনের জন্য ডেমোক্র্যাট জো বিডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে যে আমেরিকা সিনেটের আসনের জন্য ২০১০ সালের প্রাথমিকের উপর তাঁর অত্যাশ্চর্য বিপর্যয় না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রতিযোগিতা হারাতে পারেননি।

কংগ্রেসে তাঁর ১৮ বছরের সময়, ক্যাসেল কেন্দ্রিক রিপাবলিকানদের নেতা হয়েছিলেন, একটি আর্থিক রক্ষণশীল এবং সামাজিক মধ্যপন্থী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সরকার ব্যয় থেকে শুরু করে পরিবেশগত সুরক্ষা এবং গর্ভপাত পর্যন্ত বিষয়গুলির বিষয়ে দলীয় লাইনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ভয় পান না।

১৯৯৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মার্কিন হাউসে ডেলাওয়্যারের একাকী প্রতিনিধি হিসাবে, তিনি ব্যয় এবং ট্যাক্স কাট উভয়ের জন্য আপনাকে বেতন-হিসাবে গো-নীতি সমর্থন করেছিলেন। ক্যাসেল শিশু পুষ্টি কর্মসূচির উন্নতি করতে এবং নো চাইল্ডকে বাম পিছনে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেসে তাঁর স্বাক্ষর ইস্যুটি ছিল স্মরণীয় কোয়ার্টার্স প্রোগ্রাম যা ডেলাওয়্যার দিয়ে শুরু করে প্রতিটি রাজ্যকে সম্মান জানিয়ে মুদ্রা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাকে কয়েন গ্রেডিং সার্ভিস নামিসম্যাটিক গ্যারান্টি সংস্থা “দ্য কয়েনেজ কংগ্রেসম্যান” হিসাবে ডাব করা হয়েছিল।

কোয়ার্টারগুলি প্রচলন থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ফেডারেল রাজস্বকে বাড়িয়ে তোলে। তিনি ২০০ 2007 সালে শুরু হওয়া ডলারের মুদ্রা দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের সম্মানিত একটি অনুরূপ প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে এবং ২০১০ সালে শুরু হওয়া জাতীয় উদ্যান, স্মৃতিসৌধ এবং প্রকৃতি অঞ্চলকে সম্মানিত একটি “আমেরিকা দ্য বিউটিফুল” কোয়ার্টার প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন।

ডেলাওয়্যার জিওপি চেয়ারম্যান জিন ট্রুয়োনো বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, “সম্মানিত মাইকেল ক্যাসেল জনসেবার সেরা – সংযম, অখণ্ডতা এবং সমস্ত ডেলাওয়্যারিয়ানদের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি মূর্ত করেছেন।”

ক্যাসেল 1985 সালে গভর্নর হওয়ার আগে একজন রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতা এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন।

ডেলাওয়্যার গভর্নর। ম্যাট মায়ার পরের সপ্তাহের জন্য ক্যাসেলের সম্মানে অর্ধ-কর্মীদের কাছে পতাকা উড়ানোর আদেশ দিয়েছেন।

“গভর্নর হিসাবে তাঁর সময়, মাইক ক্যাসেল আমাদের সহ আমাদের রাজ্যের প্রতিটি স্কুল পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তিনি আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীর সাথে একই উষ্ণতা, নম্রতা এবং জনসেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে তাঁর কেরিয়ারকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছিলেন,” মায়ার বলেছেন, ডেমোক্র্যাট।

