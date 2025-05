প্রাক্তন ন্যান ডিরেক্টর, স্কটুলা সি মারা গেছেন

নাইজেরিয়ার নিউজ এজেন্সি (এনএএন) এর অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক মিঃ ওগুঙ্গবেমি ওগুন্টুলা মারা গেছেন। তিনি 11 মে রবিবার 69 বছর বয়সে, তাঁর 70 তম জন্মদিনের কয়েক দিন তিনি মারা যান।

পারিবারিক সূত্র জানায়, ওগুন্টুলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাকে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিত্সা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ভূত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণকারী ওগুন্টুলা ছিলেন একজন পাকা সাংবাদিক এবং প্রশাসক যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের সংবাদ সংস্থাকে উত্সর্গ করেছিলেন।

He joined NAN in 1983 and rose through the ranks to become Director, Planning, Research and Statistics (PRS) before his retirement in 2016.

সহকর্মীরা তাঁকে পরিশ্রমী, নম্র এবং এজেন্সিটির অভ্যন্তরে ও বাইরে তরুণ সাংবাদিকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রয়াত ওগুন্টুলা তাঁর স্ত্রী, মিসেস ওলুসোলা ওগুন্টুলা, দুই সন্তান এবং নাতি -নাতনিদের দ্বারা জীবিত রয়েছেন, যারা তাঁর আকস্মিক প্রস্থান শোক করেছিলেন।

এমনকি বন্ধু এবং প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন অব্যাহত থাকায় পরিবারটি বলেছিল যে শীঘ্রই দাফনের ব্যবস্থা ঘোষণা করা হবে।