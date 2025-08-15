প্রাক্তন-ন্যুগেটস মাস্কট ফাইলের অভিযোগযুক্ত অক্ষমতা বৈষম্যের বিরুদ্ধে মামলা

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
একাধিক মরসুমের জন্য ডেনভার নুগেটসের মাস্কট, রকি মাউন্টেন লায়ন হিসাবে কাজ করা এক ব্যক্তি এনবিএ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা গোষ্ঠীর ক্রোনকে স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট (কেএসই) মামলা করছেন।
ড্রেক সলোমন তার প্রাক্তন নিয়োগকর্তাকে প্রতিবন্ধী বৈষম্য এবং বেআইনী বিচ্ছিন্নতার অফারের অভিযোগ করেছেন।
ভুলভাবে সমাপ্তির মামলা দাবী করেছে যে তিনি একটি ডাবল হিপ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াটি গ্রহণের পরে সলোমনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
সলোমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি অন্যান্য কর্মীদের সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য অবস্থান নিচ্ছেন। সলোমন তিনি যে অফারটি পেয়েছিলেন তা অবৈধ ছিল তা বজায় রেখেছে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের 2023 কলোরাডোর পাওয়ার আইনের (সুযোগ এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা) পাস করার পরে বাড়ানো হয়েছিল।
সলোমন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে তার বিচ্ছেদ অফারটি ছিল 20,000 ডলার। তাকে একটি অ-প্রকাশের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেও বলা হয়েছিল, যা তাঁর আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে পাওআরআর আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে।
সলোমন চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“এটা আমার কাছে স্কেচি মনে হয়েছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি সই করতে যাচ্ছিলাম না।”
২০২৩ সালে নুগেটস ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথমবারের এনবিএ শিরোপা জিতেছে, একই বছর সলোমন বলেছেন যে তিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ভোগ করতে শুরু করেছিলেন। একটি হাড়ের অবস্থা সলোমনের পেশাদার ক্রীড়া দলের জন্য মাস্কট হওয়ার সাথে সম্পর্কিত কাজগুলি সম্পাদন করার ক্ষমতা বাধা দেয়।
সলোমন বলেছিলেন যে তিনি তার সুপারভাইজারদের তার অবস্থার বিষয়ে অবহিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে তা শিখার পরে নুগেটস তার প্রতিস্থাপনের সন্ধান শুরু করে বলে অভিযোগ। সলোমন যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযোগযুক্ত কাজগুলি কার্যকরভাবে তার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও আস্থাভাজন ভোট ছিল।
“এটি এমন এক পর্যায়ে এসেছিল যেখানে আমি আদালতে ছিলাম আমার মুখের অশ্রু নেমে অর্ধ আদালতের শট শ্যুটিংয়ের শুটিং করছিলাম,” সলোমন সিবিএস কলোরাডোকে জানিয়েছেন। “এই সময়গুলি সম্পর্কে এটি কঠিন চিন্তাভাবনা। আমি সত্যিই একই শক্তি আনতে চেয়েছিলাম।”
সলোমন দাবি করেছিলেন যে তার শল্যচিকিত্সার পরে তার দায়িত্ব পুনরায় শুরু করার পথটি বাধা দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি বলেছিলেন যে তাকে এমন মনে হচ্ছে যেন তাকে প্রতারণা করা হয়।
সলোমন বলেছিলেন, “এটি এইভাবে শেষ হওয়ার জন্য এটি বিশ্বাসঘাতকতার মতো অনুভব করে।” “আমরা তাদের প্রতি এত অনুগত ছিলাম।”
সলোমনের বাবা তাঁর তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নুগেটস মাস্কট হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।
“আমি 2 সপ্তাহ বয়সে আদালতে ছিলাম,” সলোমন বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য ক্রোনকে স্পোর্টস এবং এন্টারটেইনমেন্টের সাথে যোগাযোগ করেছে তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।