প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চাদে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত

চাদে একটি আদালত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেতা সুসেস মাসরকে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন, তাকে ঘৃণ্য বক্তব্য, জেনোফোবিয়া এবং ৪২ জন প্রাণ দাবি করা গণহত্যার জন্য প্ররোচিত করার পরে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে।
নাইজা নিউজ রাজধানীর আদালত, শনিবার এই রায়টি হস্তান্তর করে, রাষ্ট্রপতি মহামাত ইদ্রিস ডবি ইটনোর অন্যতম সর্বাধিক স্পষ্টবাদী সমালোচককে দোষী সাব্যস্ত করে, ১৪ ই মে আন্তঃ-কমুনাল সহিংসতা উস্কে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ভূমিকার জন্য, যা বেশিরভাগ নারী ও শিশুদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় চাদে মারা গিয়েছিল।
প্রসিকিউটররা 25 বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত প্রায় 70০ জনের পাশাপাশি মাসরার বিচার এসেছিল, যা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে চারণ ও কৃষিকাজের সীমানা নিয়ে জাতিগত ফুলানি পালক এবং নাগাম্বায়ে কৃষকদের মধ্যে বিরোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।
নেতৃত্বের প্রতিরক্ষা আইনজীবী ফ্রান্সিস কাদজিলেমবেয় এই রায়টির নিন্দা করেছেন, এটিকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“আমাদের ক্লায়েন্ট সবেমাত্র একটি অপমানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে,” কাদজিলেম্বায়ে এএফপিকে জানিয়েছেন।
“তাকে খালি ডোজিয়ারের ভিত্তিতে, অনুমানের ভিত্তিতে এবং প্রমাণের অভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি তা আদালতের অস্ত্রশস্ত্র ছিল।”
মাসরার পার্টি, ট্রান্সফর্মারস বলেছে যে রায়টির প্রতিক্রিয়া হিসাবে এটি একটি “বিশেষ বার্তা” জারি করবে।
সহিংসতার দু’দিন পরে 16 ই মে মাসরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সশস্ত্র দলগুলির সাথে ঘৃণা, বিদ্রোহ, গঠন এবং জটিলতা, খুনের ক্ষেত্রে জটিলতা, অগ্নিসংযোগ এবং কবরগুলির অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
তাঁর আইনজীবীরা জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দৃ concrete ় প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। তারা আরও প্রকাশ করেছিল যে তিনি আটকে থাকাকালীন জুনে প্রায় এক মাস ধরে অনশন করেছিলেন।
ফ্রান্স এবং ক্যামেরুনের একজন প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ, মাসরা চাদের শাসক কর্তৃপক্ষের কট্টর বিরোধী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল।
তিনি তার সমর্থকদের উপর ২০২২ সালের ক্র্যাকডাউন করার পরে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, কেবল ২০২৪ সালের অ্যামনেস্টি চুক্তির আওতায় ফিরে এসেছিলেন।
একটি আশ্চর্যজনক রাজনৈতিক মোড়ের মধ্যে, তিনি 2024 সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পাঁচ মাস আগে, মে মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ডবির বিপক্ষে দৌড়ে, মাসরা রাষ্ট্রপতির 61১.৩% এর বিরুদ্ধে ১৮.৫% ভোট অর্জন করেছিলেন, তবে বিতর্কিতভাবে বিজয় দাবি করেছেন।
১৪ ই মে হত্যাকাণ্ড চাদে যাযাবর পালক এবং উপবিষ্ট কৃষকদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের বিস্তৃত প্যাটার্নের অংশ হিসাবে গঠিত।
আন্তর্জাতিক সংকট গোষ্ঠী অনুমান করে যে এই ধরনের দ্বন্দ্বগুলি ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মৃত্যু এবং ২ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছে।
চ্যাডের দক্ষিণের এনগাম্বায়ে নৃগোষ্ঠী থেকে আসা মাসরা মূলত খ্রিস্টান এবং অ্যানিমিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে রয়ে গেছে যারা দীর্ঘকাল ধরে প্রান্তিককরণের এনডজামেনায় মুসলিম-অধ্যুষিত সরকারকে অভিযুক্ত করেছে।
