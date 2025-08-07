প্রাক্তন প্রো রেসলার বাফ ব্যাগওয়েল খুশির পরে লেগ কেটে ফেলেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
১৯৯০ এর দশকে পেশাদার কুস্তির অন্যতম বৃহত্তম তারকা হিসাবে মার্কাস ব্যাগওয়েল একটি উঁচুতে চড়েছিলেন।
স্কোয়ার সার্কেলের বাফ ব্যাগওয়েল নামে পরিচিত, গ্রাপলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ রেসলিংয়ে পাঁচবারের ট্যাগ দলের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।
২০২০ সালের আগস্টে দ্রুত এগিয়ে যান। ব্যাগওয়েল একটি গাড়ি দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন যা তাকে ভাঙা পাঁজর, একটি ভাঙা ডান নিতম্ব, একটি ভাঙা বাম সকেট হাড়, একটি ভাঙা নাক, একটি ছেঁড়া ডান খাঁজ কাটা পেশী এবং একটি ফাঁসানো ডান হাঁটাপ – যা তিনি বলেছিলেন যে প্রভাবের উপর “বিস্ফোরিত”।
ব্যাগওয়েলের অন্যান্য আঘাতগুলি অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেও তার ডান পাটি একটি গোলযোগ ছিল।
“আমার এমন কিছু মুখোমুখি হয়েছিল যা আমি আগে কখনও মুখোমুখি হইনি, যা ছিল আমি এই আঘাতটি ঠিক করতে পারি না,” ব্যাগওয়েল বলেছে মানুষ। “আমি তাত্ক্ষণিকভাবে মনে করি, টেবিলে বিচ্ছেদ ছিল, তবে আমরা পাটি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি।”
55 বছর বয়সী এই দুর্ঘটনার পর থেকে কয়েক ডজন শল্যচিকিত্সার প্রয়োজন ছিল, যা তাকে হাঁটু বাঁকতে অক্ষম করেছিল। তিনি একটি শক্ত পা এবং একটি বেতের সহায়তা নিয়ে হেঁটেছিলেন।
“আপনি যখন আপনার পা বাঁকতে পারবেন না, তখন এটি ধ্বংসাত্মক,” তিনি বলেছিলেন। “এটি কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম I
দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি “দু: খিত” জীবনকে যা বলে বেঁচে থাকার পরে, ব্যাগওয়েলকে পরের বছর ধরে তিনটি সার্জারি করার জন্য চিকিত্সকরা এই বিকল্পটি দিয়েছিলেন, ত্বকের গ্রাফ্ট এবং একটি ধাতব রড serted োকানো হয়েছিল যা তার বাকী জীবনকে সরাসরি রাখে।
20% কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানার পরে, অবশেষে তিনি তার পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
10 জুলাই, ব্যাগওয়েল তার ডান পাটি পাঁচ ঘন্টার অস্ত্রোপচারের সময় হাঁটুর উপরে সরানো হয়েছিল।
“জেগে ওঠার জন্য আপনাকে কোনও প্রস্তুতি নেই,” তিনি বলেছিলেন। “আমি যখন প্রথম জেগে উঠি তখন আমি নীচে তাকালাম এবং আমি গেলাম, ‘ওহে আমার god শ্বর।’ এবং আমার দম লাগল, ‘আমার পা কেন চলে গেল?’ এবং আপনার মস্তিষ্ক অ্যানাস্থেসিয়া এবং সমস্ত কিছু থেকে লাথি মারার চেষ্টা করছে এবং একই সাথে আমার পায়ে দেখে উদ্বেগের আক্রমণ ছিল, তবে এটি সম্ভবত 10 সেকেন্ড দীর্ঘ ছিল, এবং সেই 10 সেকেন্ডের শেষে আমি কি আপনার পা দেখছিলেন? ‘ এই 10 সেকেন্ডের পরে, আমি জানতাম যে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
ব্যাগওয়েল বলেছিলেন যে মাসের শেষের দিকে তাকে একটি কৃত্রিম পা লাগানো হবে।
“আমি কাঁদতে চলেছি, কারণ আমি ভাবছি আমি একটি পা হারাচ্ছি। এই জিনিসটির শেষে আমি একটি পা অর্জন করেছি। আমার এখন একটি পা থাকবে। এবং আপনি যখন সেই পাটি বাঁকতে পারবেন না, আপনি অন্য পা দিয়ে কিছুই করতে পারবেন না … আমি এই লেগটি পেয়েছি, এবং আমার কাছে প্রথমবারের মতো আমি এটি পেয়েছি, তবে আমি আমার কাছে এসেছি, তবে আমি আমার কাছে এসেছি, তবে আমি আমার কাছে এসেছি এবং আমি আমার কাছে এসেছি। এর মধ্যে আমি এখন দুর্দান্ত বোধ করি।
অস্ত্রোপচারের পরে, ব্যাগওয়েল বলেছিলেন যে বহু বছর ধরে লড়াইয়ের পরে তাঁর এখন নতুন ইজারা রয়েছে।
“আমার সম্পূর্ণ নতুন মানসিকতা আছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি ভবিষ্যত সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজিত। আমি আনন্দের সাথে অভিভূত হয়েছি যে কদর্যতা কেটে গেছে। আমি এতে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।”
