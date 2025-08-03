প্রাক্তন ফক্স নিউজের হোস্ট জিনাইন পিরো শীর্ষ ডিসি প্রসিকিউটর হিসাবে নিশ্চিত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শনিবার সিনেট ওয়াশিংটন ডিসির শীর্ষ প্রসিকিউটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাছাই করা জ্যানাইন পিরোকে নিশ্চিত করেছেন, কারণ আইনজীবিগণ রাষ্ট্রপতির কয়েক ডজন মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে র্যামে কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন।
এককালীন নিউইয়র্কের বিচারক এবং প্রসিকিউটর এবং ফক্স নিউজের প্রাক্তন হোস্ট সিনেটের ক্যালেন্ডারে এখনও ১৫০ জনেরও বেশি অসামান্য মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন কারণ সিনেট রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীদের অবরোধের মাধ্যমে র্যামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে এবং উইকএন্ডে ভোট পাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি বাছাইয়ের অংশের জন্য কাজ করেছিলেন। তবে তার নিশ্চিতকরণের ভোটের ঠিক আগে, একটি চুক্তির পথটি লাইনচ্যুত হয়েছিল এবং আইন প্রণেতারা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ি যাওয়ার আগে ট্রাম্পের মাত্র সাতজন মনোনীত প্রার্থীর মধ্য দিয়ে র্যামের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
৫০-৪৫ ভোটে নিশ্চিত হওয়া পিরো কলম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এটি একটি পদে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত একটি পদ।
পিরো এর আগে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউ ইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে জেলা অ্যাটর্নি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার আগে, তিনি 1990 এর দশকের গোড়ার দিকে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে বিচারক হিসাবে বেঞ্চে ছিলেন।
ট্রাম্প পিরোকে মনোনীত করার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, “জিনাইন এই পদের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে সু-যোগ্য, এবং নিউইয়র্ক রাজ্যের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় জেলা অ্যাটর্নিদের একজন হিসাবে বিবেচিত হয়।” “তিনি নিজেই একটি ক্লাসে আছেন।”
তবে তিনি এই কাজের জন্য ট্রাম্পের প্রথম বাছাই ছিলেন না। তাঁর প্রথম পছন্দ, এড মার্টিন এই বছরের শুরুর দিকে রিপাবলিকানদের মধ্যে পর্যাপ্ত সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেন। থম টিলিসআরএন.সি., Jan জানুয়ারী, ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে মার্টিনের মনোনয়নের কার্যকরভাবে ট্যাঙ্ক করেছে।
এবং নিশ্চিতকরণের জন্য পিরোর রোড তার নিজস্ব হিচাপ এবং নাটক ছাড়া ছিল না।
সিনেট ডেমোক্র্যাটরা তার ২০২০ সালের নির্বাচনের জালিয়াতির দাবীকে প্রশস্ত করার জন্য এবং ফক্স নিউজের হোস্ট হিসাবে তার সময়কালে ক্যাপিটল দাঙ্গার পরে তাকে রক্ষা করার অভিযোগ করেছেন এবং তিনি সতর্ক করেছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটন ডিসির শীর্ষ প্রসিকিউটর হিসাবে তার ভূমিকায় রাষ্ট্রপতির বিড করবেন।
গত মাসে সিনেটের বিচার বিভাগের একটি কমিটির শুনানির সময় ডেমোক্র্যাটরা তার এবং মার্কিন জেলা জজ এমিল বোভের উভয় প্রতিবাদে একটি ওয়াকআউট মঞ্চস্থ করেছিলেন, যিনি এই সপ্তাহের শুরুতে 50 থেকে 49 টি ভোটে নিশ্চিত হয়েছিলেন। পরে তিনি একটি দল-লাইন ভোটের বিষয়ে কমিটি থেকে অগ্রসর হন।
“তিনি একটি নির্বাচনী অস্বীকারবাদী, তার নিজের ফক্স নিউজ প্রযোজক এবং আধিকারিকরা এমনকি তাকে এটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার সতর্ক করার পরেও রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বড় মিথ্যা কথা বলার জন্য,” সিনেট সংখ্যালঘু হুইপ ডিক ডার্বিনডি-ইল। এবং সিনেটের বিচার বিভাগীয় কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট পিরো সম্পর্কে বলেছেন।