একজন উপদেষ্টা যিনি নাইজেল ফ্যারেজকে তার সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি বাড়াতে সহায়তা করেছিলেন তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে নাজি জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত না হলে যুক্তরাজ্য আরও ভাল হত।
তার ব্যক্তিগত ব্লগে, জ্যাক অ্যান্ডার্টন আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ব্রিটেনের পুতিনের অবৈধ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউক্রেনকে সমর্থন করা উচিত নয়, তিনি বলেছিলেন: “রাশিয়া আমাদের শত্রু নয়”।
মিঃ ফ্যারেজের টিকটোক অ্যাকাউন্ট চালাতে সহায়তা করা ২৩ বছর বয়সী এই যুবক কখনও সরকারী সংস্কার ইউকে কর্মচারী হননি।
প্রথম পর্যবেক্ষক দ্বারা প্রকাশিত ব্লগটি আরও দেখেছিল যে এমআর অ্যান্ডার্টন দাবি করেছেন যে যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো প্রাক্তন উপনিবেশকে “পুনরুদ্ধার” করতে পারে, পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের পরামর্শ দেওয়া উচিত যে এল সালভাদোরে গণ -কারাগারের নীতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তা অনুলিপি করা উচিত।
2024 সালের জুনের একটি পোস্টে, ‘স্ব-আগ্রহী ব্রিটিশ বিদেশী নীতি’ শিরোনামে মিঃ অ্যান্ডার্টন লিখেছেন: “ব্রিটেন ডাব্লুডাব্লু 1 এবং ডাব্লুডাব্লু 2 তে প্রায় 3 টিআরএন ব্যয় করেছে। আমরা এর জন্য কী পেয়েছি? আমরা আর একসময় যে মহান শক্তি ছিলাম না, আমরা আর ধন্যবাদও পাই না।
“আমরা কয়েক দশক ধরে নিজেকে দরিদ্র করেছি, আমরা ২০০ 2006 সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে loans ণ পরিশোধ শেষ করিনি।
“আমাদের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে, আমরা একটি সাম্রাজ্য হারিয়েছি, এবং আমেরিকা আমাদের চারপাশে ঠেলে দিয়েছি। এবং জার্মানি, আমরা যে দেশটি হারিয়েছি, ১৯ 1970০ এর দশক থেকে আমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ।”
তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটেনের স্বার্থে সত্যই ছিল একমাত্র যুদ্ধগুলি হ’ল ফকল্যান্ডস যুদ্ধ এবং সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশর আক্রমণ, তিনি আরও যোগ করেছেন: “যদি ব্রিটেন ডাব্লুডাব্লু 1 এবং ডাব্লুডাব্লু 2 -তে লড়াই না করত, তবে এটি অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হবে না, এবং তেমনভাবে কাজ করার স্বাধীনতা হত।
“ব্রিটেন ভারত, সাইপ্রাস, ফিজি, মাল্টা, সেন্ট লুসিয়া, সেশেলস, বাহামাস, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের বিকাশ করতে পারত। আসন্ন মেধায় সম্ভবত ব্রিটেন এই দেশগুলির কিছু ফিরে পেতে পারে।”
ব্রিটেনকে ইউক্রেনকে সমর্থন করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়, তিনি লিখেছেন: “হ্যাঁ, আমরা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে নেই, আমরা এমন একটি দেশকে উত্সাহিত করার জন্য কোটি কোটি পাউন্ড (যা আমরা সামর্থ্য করতে পারি না) প্রেরণ করছি যার প্রতি আমাদের কোনও আনুগত্য নেই।
“রাশিয়া আমাদের শত্রু নয়, তারা ব্রিটেনে আক্রমণ করেনি। রাশিয়া আমাদের শত্রু নয়, তবে তারা আমাদের বন্ধু নয়, আমরা তাদের সাথে সন্দেহের সাথে আচরণ করি, তবে আমরা তাদের সাথে বিরোধ বাড়িয়ে তুলি না বলে উল্লেখ করা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য এবং পছন্দনীয়।
“কেন আমরা একটি ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য লড়াই করছি? আমরা এই দেশগুলির কোনও সীমান্তের সীমানা করব না। জেলেনস্কির কাছ থেকে তাদের হাতের মুঠোয় তাদের অনুসরণে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি এই দেশকে এমন একটি যুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে যার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “কমপক্ষে ডাব্লুডাব্লু 1 এ, আমরা মধ্য প্রাচ্যে কিছু জমি পেয়েছি, আমরা আমাদের ইউক্রেনের সমর্থনের বিনিময়ে কিছুই পাই না।”
২০২৪ সালের জুন থেকেও দ্বিতীয় পোস্টে মিঃ অ্যান্ডার্টন নায়েব বুকেলের নীতিমালা সমর্থন জারি করেছেন – এল সালভাদোরের রাষ্ট্রপতি যিনি অ্যামনেস্টির দ্বারা “হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী আটকে রাখা এবং যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন সহ, নির্যাতন ও অসুস্থতা লঙ্ঘন সহ প্রচুর মানবাধিকার লঙ্ঘন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। সংস্থাটি জানিয়েছে, কমপক্ষে ১৮ জন রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মারা গেছেন।
আপাতদৃষ্টিতে তাঁর নীতিগুলি সমর্থন করে মিঃ অ্যান্ডার্টন বলেছিলেন: “অসাধারণ সময়ের জন্য অসাধারণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমি এমনকি যুক্তি দিয়ে যুক্তি দিতাম যে এই পদক্ষেপগুলি এতটা অসাধারণ নয় এবং স্বাভাবিকতার সময়ে থাকা উচিত।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এল সালভাদোর সম্ভবত ব্রিটেনের যারা তাদের দেশের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিতে চান তাদের পক্ষে একটি শিক্ষা। শক্তি কাজ করে এবং এটিই গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হলে রাষ্ট্রীয় শক্তি মূলত সর্বশক্তিমান।
“মেধা প্রতিষ্ঠিত হবে, অপরাধী এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কারাগারে বন্দী করা হবে, অভিবাসন শূন্যের দিকে নেমে যাবে, বাড়িগুলি নির্মিত হবে এবং আমাদের নাগরিকরা আবার যে দেশে তারা বাড়িতে ডাকে সে দেশে গর্ব বোধ করবে।”
মিঃ ফারেজ এর আগে পরামর্শ দিয়েছেন যে ব্রিটিশ অপরাধীদের অপরাধের উপর ক্র্যাকডাউন করার অংশ হিসাবে তাদের সাজা দেওয়ার জন্য এল সালভাদোরকে বিদেশে বিদেশে পাঠানো যেতে পারে।
জ্যাক অ্যান্ডারটন এবং নাইজেল ফ্যারেজের সাথে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।