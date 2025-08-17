You are Here
প্রাক্তন বিডেন কর্মকর্তারা বলছেন যে নেতানিয়াহু আমাদের গত বছর ভাসমান গাজা এইড পিয়ার স্থাপন করতে বলেছিলেন

দুই প্রাক্তন সিনিয়র বিডেন প্রশাসনের কর্মকর্তা প্রকাশ করেছেন যে এটি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেনকে গত বছর গাজার উপকূলে একটি অস্থায়ী ছিদ্র স্থাপন করতে বলেছিলেন যাতে আরও সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়তা করেছিলেন।

লেখা একটি যৌথ অপ-এড বিদেশ বিষয়ক ম্যাগাজিনে, জ্যাক লিউ, যিনি ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবং ডেভিড স্যাটারফিল্ড, যিনি মধ্যস্থত মানবিক ইস্যুগুলির জন্য মার্কিন দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেতানিয়াহু সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি বিডেনকে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ফ্লোটিং পিয়ার তৈরি করতে বলেছিলেন।

প্রকল্পটি পুরোপুরি মার্কিন প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা গেছে।

প্রাক্তন বিডেন কর্মকর্তারা প্রায় ৪৫০,০০০ গাজানকে খাওয়ানোর জন্য এই পিয়ারকে কৃতিত্ব দিলেও, এটি বেশ কয়েকবার ভেঙে যাওয়ার পরে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যর্থতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল এবং এক মাসেরও কম পরে পুরোপুরি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবুও, লিউ এবং স্যাটারফিল্ড উল্লেখ করেছেন যে ইস্রায়েল পিয়ারের বিনিময়ে প্রবাহকে সহায়তা করার জন্য আশডোড বন্দরটি খুলতে সম্মত হয়েছিল – একটি ছাড় যা ভাসমান ডকটি পরিচালনা বন্ধ করার পরে ভাল জায়গায় ছিল।

এই জুটি আরও উল্লেখ করেছে যে ইস্রায়েল “উল্লেখযোগ্য নির্মাণ সহায়তা” পাশাপাশি পিয়ারের জন্য পরিধি সুরক্ষা সরবরাহ করেছিল এবং এটি কার্যকর করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এই অঞ্চলে কিছু আইডিএফ কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জ্যাক লিউ (এল) এবং মার্কিন মানবিক রাষ্ট্রদূত ডেভিড স্যাটারফিল্ড। (এপি/কোলাজ)

শীর্ষস্থানীয় বিডেন কর্মকর্তারা আরও স্মরণ করেছিলেন যে কীভাবে তত্কালীন প্রতিরক্ষামূলক মন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্ট একটি সমালোচনামূলক জলবাহী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজায় মানবিক সহায়তার অ্যাক্সেসকে প্রসারিত করার জন্য নির্ভর করেছিল, নেতানিয়াহুর সুদূর ডান জোটের অংশীদারদের বিরোধিতা কাটিয়ে।

গ্যালান্ট ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে কেরেম শালম ক্রসিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি ইস্রায়েলের কাছ থেকে গাজায় সহায়তার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারের বাকি সদস্যদের বোঝাতে সহায়তা করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজায় তাত্ক্ষণিক যুদ্ধের দাবিতে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের একটি প্রস্তাব ভেটোয় করার পরে।

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড যুক্তি দিয়েছিলেন যে উচ্চ স্তরের মানবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিডেন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ গণ -অনাহারকে থামিয়ে দিতে সহায়তা করেছে যে এইড গ্রুপগুলি এখন সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজায় রূপ নিচ্ছে।

“এমনকি বিডেন প্রতিদিন ট্রাকের সংখ্যা সন্ধান করেছিলেন,” প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তারা স্মরণ করেছিলেন। তবে ২০২৪ সালের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন এবং জানুয়ারিতে অফিসে তাঁর প্রবেশের মাধ্যমে, “ওয়াশিংটনে একটি নতুন প্রশাসন ছিল যা সহায়তা সরবরাহের বিবরণে খুব কম জড়িত ছিল – এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন সহায়তার স্থাপত্যকে ভেঙে ফেলা শুরু করেছিল।”

এই বছর, ইস্রায়েল ২ মার্চ থেকে এক বিরতি দেওয়ার পরে ১৯ মে গাজায় মানবতাবাদী সহায়তা সরবরাহ শুরু করেছিল এবং গত মাসে ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী চাপ এবং ব্যাপক অনাহারের আশঙ্কার মধ্যে স্ট্রিপের মধ্যে খাদ্য এয়ারড্রপগুলি পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেয়। সহায়তা গোষ্ঠীগুলি এখনও জোর দিয়েছিল যে স্ট্রিপে প্রবেশ করা সহায়তা সেখানে বসবাসরত দুই মিলিয়ন লোককে খাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং ট্রাকগুলিতে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার জন্য জমি দিয়ে গাজায় প্রবেশের আহ্বান জানান।

গ্রীষ্মের উত্তাপে, ফিলিস্তিনি শিশুরা গাজা সিটির একটি বিতরণ পয়েন্ট থেকে জল সংগ্রহের পরে জেরিকান বহন করে, 12 আগস্ট, 2025। (এপি ফটো/জেহাদ আলশ্রাফি)

ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি গাজায় প্রবেশ করতে পারে এমন পরিমাণের বিষয়ে কোনও সীমা নির্ধারণ করেনি এবং জাতিসংঘ এবং মানবিক সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে ইতিমধ্যে স্ট্রিপটিতে প্রবেশ করা খাদ্য ও সরবরাহ বিতরণ না করার অভিযোগ করেছে।

দুই প্রাক্তন বিডেন কর্মকর্তা লিখেছেন যে “আইডিএফ বা জাতিসংঘের কেউই আমাদের সাথে কখনও প্রমাণ করেনি-বা আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে জোর দিয়েছিলেন-যে হামাস শারীরিকভাবে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বা আন্তর্জাতিক নং-সরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা সরবরাহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থায়িত পণ্যগুলি সরিয়ে নিয়েছিল।”

এছাড়াও, তারা বলেছিল, “জাতিসংঘ বা নন -বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) দ্বারা অর্থায়িত কোনও বড় সহায়তার যথেষ্ট পরিমাণে হামাস ডাইভার্সনের কোনও প্রমাণ নেই।”

ইস্রায়েল জোর দিয়ে বলেছে যে বিপরীতটি সত্য এবং, ব্যাপকভাবে জোর দিয়ে, সিস্টেমিক হামাসকে সহায়তা চুরি করে মে মাসে বিতর্কিত মার্কিন সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) তৈরি করেছে।

ইস্রায়েল বন্দুকধারীরা হামাস অপারেটিভদের কমান্ডিং সহায়তা ট্রাকের দাবি করে এমন ফুটেজের উপাখ্যানীয় প্রমাণ সরবরাহ করেছে, তবে নিউইয়র্ক টাইমস গত মাসে দু’জন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে যারা স্বীকার করেছেন যে হামাস যখন কিছু সহায়তা চুরি করছেন, তখন এটি একটি সিস্টেমিক সমস্যা বলে প্রস্তাব দেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই।

২৯ শে জুলাই, ২০২৫ -এ আইডিএফ পোস্ট করা ফুটেজে দেখা গেছে যে সামরিক বাহিনী কী বলে তা হামাস বন্দুকধারীরা গাজা স্ট্রিপে মানবিক সহায়তার বিতরণ হাইজ্যাক করছে, 25 জুলাই, 2025। (স্ক্রিন ক্যাপচার: আইডিএফের মুখপাত্রের ইউনিট এক্স এর মাধ্যমে)

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে, “প্যালেস্তাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত মিশরের সহায়তা সহ কিছুটা হলেও হামাস ট্যাক্স, চাঁদাবাজি এবং কিছুটা সহায়তা ডাইভার্ট করার উপায় খুঁজে পেয়েছিল,” গত মাসে ইস্রায়েলের সাথে টাইমস অফ টাইমসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্যাটারফিল্ড তৈরি করেছিলেন এমন একটি বিষয় প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।

তবে তারা দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে গাজায় পরিচালিত “জাতিসংঘের সহায়তার চুরি ও বিবর্তন মূলত অপরাধী দলগুলির কাজ ছিল”।

যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে, ইস্রায়েল হামাস পুলিশকে ট্রাকগুলি লুটপাট থেকে রোধ করতে কনভয়দের সুরক্ষিত করার অনুমতি দেয়। তবে ইস্রায়েল অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে হামাস গাজার প্রশাসনের জন্য এই ভূমিকাটি ব্যবহার করছিলেন এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সন্ত্রাস গোষ্ঠীর কর্মীদের টার্গেট করা শুরু করেছিলেন, যার ফলে অপরাধী দল ও লুটারদের উত্থান ঘটেছিল, লিউ এবং স্যাটারফিল্ড জোর দিয়েছিলেন।

ইস্রায়েল প্রাথমিকভাবে কনভয়গুলি সুরক্ষিত করার জন্য বেসরকারী ঠিকাদারদের উপর নির্ভর করা পছন্দ করেছিল, তবে পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিল যে এই গোষ্ঠীগুলি হামাস এবং ফৌজদারি দলগুলির সাথেও কাজ করছে, যা এই ব্যবস্থাটি সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করে।

নুসিরাত শরণার্থী শিবিরে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের খাদ্য পার্সেল এবং অন্যান্য আইটেমগুলিতে তারা 30 জুলাই, 2025 -এ সেন্ট্রাল গাজা স্ট্রিপের একটি জিএইচএফ এইড বিতরণ পয়েন্ট থেকে পেতে সক্ষম হয়েছিল। (আইয়াদ বাবা / এএফপি)

লিউ এবং স্যাটারফিল্ড লিখেছেন যে জিএইচএফটি প্রাথমিকভাবে এমন একটি প্রোগ্রাম হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যা “একটি যুদ্ধোত্তর গাজায় পরিচালিত হবে যেখানে আন্তর্জাতিক বাহিনী সুরক্ষা বজায় রাখবে,” তবে পরিবর্তে “খুব আলাদা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছিল।”

তারা উল্লেখ করেছে যে জিএইচএফ এর কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে গাজার অনেক লোক “আইডিএফ, হামাস এবং অপরাধী দলগুলির কিছু সংমিশ্রণে স্ট্যাম্পেড এবং লাইভ ফায়ার দ্বারা উভয়ই হত্যা বা আহত হয়েছে”।

তবে, যদিও জাতিসংঘ জিএইচএফকে পুরোপুরি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে, লিউ এবং স্যাটারফিল্ড পরামর্শ দিয়েছিল যে গাজানদের সর্বোত্তমভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য মৃতদেহগুলি একসাথে কাজ করা উচিত।

“জাতিসংঘকে আইডিএফ, জিএইচএফ বা তার নিজস্ব ঠিকাদারদের কাছ থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করা দরকার,” তারা লিখেছিল। “জিএইচএফকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করার পরিবর্তে, জাতিসংঘকে এটির সাথে বা এর সাথে ন্যূনতম সমান্তরালভাবে কাজ করা উচিত।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

