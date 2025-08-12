প্রাক্তন ব্র্যাভো তারকা জেনিফার ওয়েলচ রেস্তোঁরাগুলিতে ট্রাম্পের ভোটারদের দেখার বিষয়ে উদ্বিগ্ন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন ব্র্যাভো রিয়েলিটি টিভি তারকা জেনিফার ওয়েলচ বৃহস্পতিবার মেক্সিকান এবং চীনা রেস্তোঁরা থেকে তিনবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়া লোকদের দাবিতে একটি এক্সপ্লেটিভ-ভরা রেন্টে গিয়েছিলেন।
“আমার কাছে এটি সাদা লোকদের সাথে ছিল যে ট্রিপল ট্রাম্পড যে স্নায়ু এবং একটি মেক্সিকান রেস্তোঁরা, একটি চীনা রেস্তোঁরা, একটি ভারতীয় রেস্তোঁরা, সম্ভবত তাদের সমকামী হেয়ারড্রেসারের কাছে যেতে পারে,” ওয়েলচ তার পডকাস্টে মন্তব্য করেছিলেন “আমি এটা ছিল“”
তিনি একটি মেক্সিকান রেস্তোঁরায় “মাগা চেহারার লোক” দেখার একটি উদাহরণ স্মরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিমালার কারণে তাদের “প্রচুর এফ — আইং নার্ভ” রয়েছে।
ট্রান্স বাথরুমের ইস্যুতে পার্টির ফোকাস নিয়ে বামপন্থী পডকাস্টারের সাথে রাহম ইমানুয়েলের জ্বলন্ত সংঘর্ষ রয়েছে
“সত্যই, আমি মনে করি না যে আপনার ক্র্যাকার ব্যারেল ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগ করতে সক্ষম হওয়া উচিত,” ওয়েলচ বলেছিলেন। “আপনি যদি ট্রাম্পকে ট্রিপল করতে চান, আপনি যদি ডিআইকে ব্রাউজ করতে চান, আপনি যদি সমকামীদের ব্রাউজ করতে চান তবে আপনি কৃষ্ণাঙ্গদের ব্রাউজ করতে চান, যেমন আপনি চারশো বছর ধরে করছেন।
ওয়েলচ ট্রাম্পকে “কিশোর-ওয়েইনি মাশরুম সি — এস — ক্যান্কলস ম্যাকটাকো মাইয়ের টুকরো” হিসাবে আক্রমণ করে চালিয়ে যান।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “ট্রিপল ট্রাম্পড সাদা লোকদের নিষিদ্ধ করা উচিত, আমেরিকা যে সেরা জিনিসটি অফার করে তা উপভোগ করা থেকে বয়কট করা উচিত, যা বহুসংস্কৃতিবাদ।
তার সহ-হোস্ট অ্যাঞ্জি “পাম্পস” সুলিভান বলেছিলেন যে তিনি “সম্পূর্ণ” সম্মত হন এবং মহিলা ট্রাম্পের ভোটারদের আক্রমণ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন।
রক ব্যান্ড ফ্রন্টম্যান ঘোষণা করেছেন যে ট্রাম্পের ভোটারদের তার শোতে ‘অনুমতি নেই’
“আমি চাই আপনি আপনার নামে একটি ক্রেডিট কার্ড ছেড়ে দিন,” সুলিভান বলেছিলেন। “আমি চাই আপনি আপনার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ছেড়ে দিন And এবং আমি চাই যে আপনি কোনও ব্যক্তির কাছে পুরোপুরি দেখেন। আমি চাই না আপনি কাজ করুন I আমি চাই আপনি বাড়িতে থাকুন এবং সেই এফ — এর জন্য স্ক্র্যাচ থেকে কর্নফ্লেকগুলি তৈরি করুন কারণ আপনি যা ভোট দিচ্ছেন তা এটাই।”
তিনি আরও বলেছিলেন, “যখন তারা স্বর্ণযুগের বিষয়ে কথা বলছে এবং ‘আসুন আমেরিকা আবার গ্রেট করুন’, তারা আপনার পুরুষদের চেয়ে কম অধিকার থাকার বিষয়ে কথা বলছে, ক্রেডিট কার্ড রাখতে সক্ষম হবে না, নিজের নামে কোনও কিছুর মালিকানা পেতে সক্ষম নয়।
ওয়েলচ এবং সুলিভান উভয়ই 2017 সালে ব্র্যাভোর “সুইট হোম: ওকলাহোমা” সিরিজে উপস্থিত হয়েছিল।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি মন্তব্যে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন ট্রাম্পের “histor তিহাসিকভাবে বৈচিত্র্যময় জোট” এর উপর ভিত্তি করে “বাস্তবতার সাথে যোগাযোগের বাইরে” হিসাবে ওয়েলচের মন্তব্যে আক্রমণ করেছিলেন।
জ্যাকসন বলেছিলেন, “ধনী উদারপন্থী সাদা মহিলারা বিভিন্ন ধরণের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভান করতে পছন্দ করেন যতক্ষণ না তারা চিন্তার বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হয়।