ফ্রেশ: প্রাক্তন মিয়ানমার জান্তা-নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি মিন্ট সুইড মারা গেছেন

মিয়ানমারের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মিন্ট এসডাব্লু, দেশের ২০২১ অভ্যুত্থানের পরে সামরিক কর্তৃক নিযুক্ত, 74৪ বছর বয়সে মারা গেছেন।

ক্ষমতাসীন জান্তার এক সরকারী বিবৃতি অনুসারে, নিউরোডিজেনারেটিভ এবং নিউরোলজিকাল ডিসঅর্ডারগুলির জটিলতার কারণে তিনি না পিআইআই তাওতে স্থানীয় সময় (02:58 GMT) বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মারা যান।

একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং দীর্ঘকালীন সামরিক অনুগত, মিন্ট এসইইই আং সান সু কিয়ির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরে একজন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

যদিও তিনি রাষ্ট্রপতির খেতাব অর্জন করেছেন, সত্যিকারের শক্তি জান্তা নেতা মিন অং হ্লাইয়ের কাছে রয়ে গেছে, যিনি মিন্ট এসডাব্লুইউ 2024 সালের জুলাইয়ে বর্ধিত মেডিকেল ছুটিতে যাওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং ডি ফ্যাক্টো প্রেসিডেন্ট উভয়েরই দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মতে, মিন্ট এসইইই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্য হ্রাস, জ্ঞানীয় হ্রাস এবং জ্বরের কারণে ভুগছিলেন।

জান্তা জানিয়েছে যে তিনি ২০২৪ সালের এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে চিকিত্সা চেয়েছিলেন, তবে তার অবস্থার অবনতি ঘটে, যার ফলে কয়েক মাস পরে তার সরকারী ছুটি হয়। তাঁর সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় জানাজার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যদিও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হয়নি।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে, মিন্ট এসইইই জাতীয় জরুরী রাজ্যের বারবার সম্প্রসারণকে সমর্থন করেছিলেন, এটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিলম্ব করার জন্য জান্তা দ্বারা ব্যবহৃত একটি সাংবিধানিক সরঞ্জাম।

দেশটি নাগরিক সংঘাতের মধ্যে নেমে যাওয়ার পরেও তার মেয়াদ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে তার শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রচেষ্টার প্রতীক।

মায়ানমার ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের পর থেকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সশস্ত্র প্রতিরোধে জড়িত ছিলেন, গণতন্ত্রপন্থী দল এবং জাতিগত সশস্ত্র সংস্থাগুলি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নৃশংস গৃহযুদ্ধে তালাবদ্ধ ছিল।

2025 সালের মার্চ মাসে, মিন অং হ্লাইং দীর্ঘ বিলম্বিত জাতীয় নির্বাচনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, 2025 সালের ডিসেম্বর বা 2026 সালের জানুয়ারিতে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত।

তবে, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং স্থানীয় সমালোচকরা প্রস্তাবিত ভোটকে লজ্জাজনক হিসাবে বরখাস্ত করেছেন, যা প্রক্সি রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে সামরিক নিয়ন্ত্রণ সিমেন্ট করার উদ্দেশ্যে।

মাত্র গত সপ্তাহে, জান্তা আনুষ্ঠানিকভাবে জরুরি অবস্থা শেষ করে এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি সুবিধার্থে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রশাসনিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, মিন অং হ্লাইং সশস্ত্র বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার-ইন-চিফ উভয়ই হিসাবে নিখুঁত ক্ষমতা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিন্ট সুইয়ের মৃত্যু মিয়ানমারের পোস্ট-কুপ প্রশাসনে গভীর বিতর্কিত ভূমিকার উপর একটি অধ্যায় বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর উত্তরাধিকারটি সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য জান্তার প্রচেষ্টার সাথে জড়িত হিসাবে স্মরণ করা হবে যখন দেশটি সংঘাতের মধ্যে রয়েছে।



