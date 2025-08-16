প্রাক্তন মেরুন 5 বাসিস্টের স্ত্রী 3 মাসের বিয়ের পরে বিবাহবিচ্ছেদ চান

ফ্যাশন প্রভাবশালী কেট বোম্যান বলেছেন যে তিনি কিশোর -কিশোরীদের কাছে সুস্পষ্ট পাঠ্য বার্তা প্রেরণের অভিযোগে ম্যাডেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন।
প্রাক্তন মেরুন 5 বাসিস্ট মিকি ম্যাডেনের স্ত্রী বিয়ের মাত্র তিন মাস পরে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।
অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক পোস্ট এবং টিএমজেড, মাত্র দু’সপ্তাহ আগে, ফ্যাশন প্রভাবক কেট বোম্যান ম্যাডেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন কিশোর -কিশোরীদের কাছে সুস্পষ্ট পাঠ্য বার্তা প্রেরণের বিষয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদের দায়েরের নথিপত্রের দাবিতে দাবি করেছেন যে তিনি “উন্মাদ” গিয়েছিলেন এবং রান্নাঘরের কাউন্টারের বিরুদ্ধে তার দেহকে আঘাত করার আগে তার অস্ত্র ধরেছিলেন।
“তিনি আমাকে মাটিতে টানলেন এবং তার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমি ঘুরে বেড়াতে পেরে তাকে পালাতে পেরেছিলাম, উঠে এসে তাকে পালাতে বাড়ি থেকে ছুটে এসেছি,” তিনি নথিগুলিতে বলেছিলেন।
প্রভাবশালী বলেছেন যে তিনি তাদের এলএ পরিবারের বাড়িতে পালিয়ে গেছেন এবং দাবি করেছেন যে বাসিস্ট তার পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে তাড়া করেছে।
“তিনি তার অন্তর্বাস এবং খালি পায়ে আমার পিছনে দৌড়ে এসেছিলেন, আমার কাছে ধরা পড়লেন, আমাকে গেটের বিরুদ্ধে চেপে ধরলেন এবং তারপরে আমাকে ঘরে ফিরে ধরার চেষ্টা করেছিলেন,” তিনি ফাইলিংয়ে বলেছিলেন।
বোম্যান দায়ের করার কারণ হিসাবে “অপরিবর্তনীয় পার্থক্য” উল্লেখ করেছেন, তবে বিচ্ছেদের তারিখ সরবরাহ করেননি।
তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে রাস্তায়, সংগীতশিল্পী “বিভিন্ন স্থানে দু’বার (তাকে) খুঁজে পেয়েছিলেন, প্রতিবার আমাকে শারীরিকভাবে গালি দিচ্ছেন।”
নথিগুলিতে, বোম্যান বলেছেন যে তিনি ম্যাডেনের আচরণকে অচেনা বলে মনে করেছিলেন এবং সেদিনের আগে সে দিকটি কখনও দেখেনি।
এরপরে, প্রভাবশালী জানিয়েছেন যে তিনি এক বন্ধুর সাথে রয়েছেন এবং ম্যাডেন একটি পাঠ্য এবং চিঠিতে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তাঁর যৌন আসক্তির জন্য পুনর্বাসনে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
তার পর থেকে তাকে তার বিরুদ্ধে অস্থায়ী ঘরোয়া সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেওয়া হয়েছে তবে ম্যাডেনকে তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ অস্বীকার করা হয়েছিল।
ম্যাডেনের জন্য একজন প্রতিনিধি বা সরাসরি যোগাযোগের মধ্যে প্রকাশের সময় থাকতে পারে না পোস্ট।
ম্যাডেনের সর্বশেষ আইনী দুর্দশাগুলি মারুন 5 ছাড়ার পাঁচ বছর পরে এসেছিল যে অভিযোগযুক্ত ঘরোয়া সহিংসতার ঘটনার জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার পরে এবং কোকেনের অভিযোগে, তিনি যে পরবর্তীকালের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের এক দিনের বিনিময়ে শর্তসাপেক্ষ বরখাস্তের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।
তিনি এই মুহুর্তে 26 বছর ধরে ব্যান্ডের বাসিস্ট ছিলেন।
