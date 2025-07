প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুহারি লন্ডনে মারা যান

নাইজেরিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং এর অন্যতম সংজ্ঞায়িত-স্বাধীনতার পরবর্তী পরিসংখ্যান, মুহাম্মদ বুহারিমারা গেছেন। তিনি 82 বছর বয়সী।

বুহারি শনিবার বিকেলে লন্ডন, যুক্তরাজ্যের লন্ডনে মারা গেছেন, যেখানে তিনি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে চিকিত্সা সেবা পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

তাঁর উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা তার দীর্ঘকালীন মুখপাত্র মল্লাম গারবা শেহুর কাছ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তবে গৌরবময় বার্তায় এসেছিল, যিনি তার অফিসিয়াল এক্স (পূর্বে টুইটার) হ্যান্ডেল, @গারশেহু -কে পরিবারের এই ঘোষণার জন্য সন্ধ্যা: 11 টা ১১ মিনিটে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবার লন্ডনের একটি ক্লিনিকে আজ বিকেলে নাইজেরিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারি, জিসিএফআরকে পাস করার ঘোষণা দিয়েছে।

বুহারির মৃত্যু চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত একটি উল্লেখযোগ্য জনজীবন নিয়ে আসে, এই সময়ে তিনি নাইজেরিয়াকে সামরিক শাসক হিসাবে এবং একজন নির্বাচিত বেসামরিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে উভয়কেই সেবা করেছিলেন, কেবল অন্য একজন নাইজেরিয়ার নেতা ওলুসেগুন ওবসানজো ভাগ করে নেওয়া একটি পার্থক্য।

Born on December 17, 1942, in Daura, Katsina State, Buhari rose through the ranks of the Nigerian Army, eventually emerging as Head of State following the military coup of December 31, 1983.

১৯৮৫ সালের আগস্টে তাকে অন্য অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কঠোর শৃঙ্খলা নিয়ে শাসন করেছিলেন।

রাজনৈতিক প্রান্তরে এবং একাধিক ব্যর্থ রাষ্ট্রপতি বিডে বছরের পর বছর পরে, বুহরি ২০১৫ সালে একটি নাটকীয় প্রত্যাবর্তন শুরু করেছিলেন যখন তিনি আগত রাষ্ট্রপতি গুডলাক জোনাথনকে পরাজিত করেছিলেন, প্রথমবারের মতো একজন বিরোধী প্রার্থী ব্যালট বক্সে সিটিং নাইজেরিয়ান নেতাকে আনসেট করেছিলেন। তিনি 2019 সালে পুনরায় নির্বাচন জিতেছিলেন, 2023 সালের মে অবধি পরিবেশন করেছিলেন।

তাঁর বেসামরিক রাষ্ট্রপতিত্বকে একটি ত্রয়ী এজেন্ডা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল: দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা, নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলা করা এবং অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা।

সমর্থকরা তার সততা এবং জনসাধারণের শৃঙ্খলা সম্পর্কে দৃ firm ় অবস্থানের প্রশংসা করার সময়, সমালোচকরা প্রায়শই তাঁর সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড, স্বচ্ছ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিদেশী চিকিত্সা যত্নের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, এমনকি স্টেট হাউস ক্লিনিক যেমন কাজ করতে লড়াই করেছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে সংরক্ষিত এবং ব্যক্তিগত স্টাইলে কঠোর, বুহারী উত্তর অঞ্চলে তাঁর অনুভূত সরলতা এবং জনসাধারণের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য শ্রদ্ধা করেছিলেন।

যাইহোক, তাঁর উত্তরাধিকার গভীরভাবে মেরুকরণ থেকে যায়, উভয়ই আনুগত্য এবং বিতর্ক দ্বারা চিহ্নিত।

তাঁর উত্তীর্ণের প্রতিক্রিয়াগুলি রাজনৈতিক বর্ণালী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জুড়ে ing ালতে শুরু করেছে। বিশ্বনেতা, প্রবীণ রাষ্ট্রপতি এবং বিশিষ্ট নাইজেরিয়ানরা সামনের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিবৃতি জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি পদে জাতীয় শোক প্রোটোকল ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে সম্ভবত অর্ধ-মাস্টে জাতীয় পতাকা উড়ন্ত, দূতাবাস এবং সরকারী বাড়িতে শোকের নিবন্ধকরণ এবং একটি রাষ্ট্রীয় জানাজার প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মুহাম্মদু বুহারীর পরে তাঁর স্ত্রী আয়েশা বুহারি, শিশু, নাতি -নাতনি এবং তার রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসে উপস্থিতি দ্বারা চিরকালের আকারে একটি দেশ রয়েছে।