প্রাক্তন লায়ন্স কোয়ার্টারব্যাক অলিম্পিক পতাকা ফুটবলে কানাডার নেতৃত্ব দেবে

ড্যারিল ডাইক দ্বারা ছবি / কানাডিয়ান প্রেস

২০১৫ সালে ইউবিসি থান্ডারবার্ডসের সাথে ভ্যানিয়ার কাপ জিতেছিলেন এই ২৯ বছর বয়সী এই যুবক প্রাক্তন পাখি (এবং টিম কানাডা) সতীর্থ ট্রাইভেল পিন্টো এবং প্রাক্তন এনএফএল টাইট এন্টনি অ্যান্টনি আউক্লেয়ার-ফ্ল্যাগ দলে যোগ দেবেন- যার ভাই অ্যাডাম বর্তমানে সিংহদের হয়ে খেলেন।

ও’কনর প্রাক্তন সিএফএল কোচ এবং বর্তমান দশ বিশ্লেষক পল লাপোলিস দ্বারা পরিচালিত জাতীয় টিম আইডি ক্যাম্পের জন্য গত সপ্তাহে মন্ট্রিল ভ্রমণ করেছিলেন এবং যা দেখেছেন তাতে মুগ্ধ হয়ে চলে এসেছিলেন। ল্যাপোলিসের মতো তিনিও অলিম্পিক ফ্ল্যাগ গেমের আপেক্ষিক নবাগত, যদিও তিনি সাধারণ সাত-এ-সাইড গেমটি খেলেছেন এবং 8-ভি -8 সংস্করণটি লাইনম্যানদের অনুমতি দেয়।

“এটি দুর্দান্ত ছিল। তিনি একজন দুর্দান্ত কোচ। মানুষ, আমি (ল্যাপলিস) থেকে অনেক কিছু শিখেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মনে করি এটি তাঁর জন্য সামঞ্জস্য ছিল, ঠিক যেমনটি এটি আমার পক্ষে ছিল But তবে উইকএন্ডে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি অবশ্যই আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন, এবং আপনি অবশ্যই চাকাগুলি ঘুরে দেখেন He তিনি কেবল দুর্দান্ত কোচ, এবং তাঁর সাথে তাঁরও দুর্দান্ত কর্মী রয়েছে You