প্রাক্তন সান্টোস খেলোয়াড়, তিনি নাপিত দোকানে ক্লায়েন্ট কর্ড চুরির সন্দেহে উড়ে এসেছিলেন; ভিডিও দেখুন

সাও পাওলো উপকূলে পন্টা দা প্রিয়ায় ঘটনা ঘটেছে; এসএসপি-এসপি বলেছে যে ঘটনার কোনও রেকর্ড নেই
2 আগে
2025
19h07
(19h08 এ আপডেট হয়েছে)
সংক্ষিপ্তসার
প্রাক্তন সান্টোস খেলোয়াড়, ম্যাডসন সান্টোসে তার নাপিত দোকানে ক্লায়েন্টের একটি কর্ড চুরির সন্দেহের উপর একটি উড়ন্ত দিয়েছেন; এসএসপি-এসপি মামলাটি নিবন্ধন করেনি।
২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে প্রাক্তন সান্টোস খেলোয়াড়, ম্যাডসন সাও পাওলোর উপকূলে সান্টোসের পন্টা দা প্রিয়া, স্যান্টোসের নাপিত দোকানে একটি ক্লায়েন্টের কর্ড চুরি করার সন্দেহভাজনকে একটি ‘উড়ন্ত’ দিয়েছিলেন।
পর্বটি শুক্রবার, 1 লা দুপুর 12 টার দিকে রুয়া ট্রাবুলসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সুরক্ষা ক্যামেরা দ্বারা ধরা পড়ে। ম্যাডসন সাইটে একটি নাপিত শপের মালিক।
ছবিগুলিতে, আঘাতের পরে সন্দেহভাজন ব্যক্তি অন্য বাসিন্দাদের এড়ানোর প্রয়াসে একটি ভবনে আশ্রয় নেওয়ার জন্য সন্দেহভাজনকে গুলি করে গুলি করেছিল, যারা তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য তাকে তাড়াও করেছিল।
ও টেরা সাও পাওলো (এসএসপি-এসপি) রাজ্যের জনসাধারণের সুরক্ষার সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, তবে সংস্থাটি জানিয়েছে যে এই ঘটনার কোনও রেকর্ড নেই।
পর্বটি সম্পর্কে আরও বিশদ দেওয়ার জন্য ম্যাডসনের দলের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছিল, তবে এই নোটটি প্রকাশের আগ পর্যন্ত কোনও ফিরে আসেনি। স্থান খোলা থাকে।
এবং ম্যাডসন, “দ্য ফাক”, প্রাক্তন সান্টোস যিনি সান্টোসে চুরির অভিযোগে একটি মুখে উড়ন্ত আঘাত করেছিলেন pic.twitter.com/tfhdz32xio
– ভাষ্যকার (@কমেন্টারিস্টেডু) আগস্ট 2, 2025