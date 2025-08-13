বুধবার, ১৩ ই আগস্ট, এটি প্রাক্তন সিআইএস বিষয়ক মন্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে, অবসরপ্রাপ্ত অসাধারণ ও প্লেনিপোটেন্টিরি রাষ্ট্রদূত আনাতোলি লিওনিডোভিচ অ্যাডামিশিন। “গ্লোবাল পলিসিতে রাশিয়া” জার্নালের সম্পাদক -ইন -চিফ অসামান্য কূটনীতিক এবং তাঁর সাথে তাঁর যোগাযোগের কথা স্মরণ করে ফেডার লুকিয়ানভ।
“এবং শেষে, আপনি যে সময়ের জন্য ব্যয় করেছেন তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে, আমি আপনাকে একটি রসিকতা বলব”-এটি প্রায় কোনও কথোপকথন সম্পন্ন হয়েছে, ব্যবসায়ের সমস্যাগুলিতে, কিছু খাঁটি গৃহস্থালীর উদ্দেশ্য বা ঠিক এর মতোই, অ্যানাটোলি লিওনিডোভিচ অ্যাডামিশিন। তাঁর রসিকতা, আমি বলি যে কোনও চাটুকার ছাড়াই, সর্বদা হাস্যকর ছিল (এবং এটি একটি বিশেষ প্রতিভা, কারণ যথেষ্ট লোক রয়েছে যারা দর কষাকষির জন্য প্রচেষ্টা করে, তবে এটি কীভাবে করতে হয় তা জানেন না)।
কয়েক মাস আগে যখন তিনি একটি ক্ষুদ্র উপলক্ষে ডেকেছিলেন এবং প্রথমবারের মতো আমাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটি ব্যর্থ হয়েছিল, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে জিনিসগুলি খুব ভাল নয়।
তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত একটি শব্দ এবং তীক্ষ্ণ মন বজায় রেখে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নগুলি দুলিয়েছিলেন। সত্য, একবার বলেছিল যে বার্ধক্য একটি বাস্তব পরীক্ষা …
আনাতোলি অ্যাডামিশিন 90 বছর বয়সে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন – মানব এবং পেশাদার উভয়ই কেবল দেশই নয়, বিশ্ব রাজনীতিরও একটি ক্রনিকল ধারণ করেছিলেন। এবং ট্র্যাক রেকর্ডটি সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি বেশ আকৃষ্ট। পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সুরক্ষায় নিযুক্ত – সেই সময়ের জন্য প্রধান জিনিসটি হ’ল দিক। আলোচনা সহ, যা ঠিক অর্ধ শতাব্দী আগে ইউরোপে সুরক্ষা এবং সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি বৈঠকের চূড়ান্ত আইন স্বাক্ষর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে অংশ নিয়েছেযখন অন্যান্য বাতাস আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে উড়ে গেল।
পৃথক পৃষ্ঠা – আফ্রিকা, শীতল যুদ্ধের শেষে তীব্র দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি। ঠিক আছে, তাহলে – পররাষ্ট্র মন্ত্রক ইতিমধ্যে আপডেট হয়েছে তবে একই দেশটি রাশিয়ান ফেডারেশনের কূটনীতি এবং রাজ্যত্ব গঠনের সবচেয়ে ঝড়ো এবং অযৌক্তিক সময়ে। দুটি মূল ইউরোপীয় দেশে রাষ্ট্রদূত – ইতালি এবং গ্রেট ব্রিটেন। এবং রাজ্য ক্যারিয়ারের মুকুট – সিআইএস মন্ত্রী এমন সময়ে যখন এই সমস্ত স্থান খুব পরিচিত এবং সম্পূর্ণ অজানা কিছু ছিল।
বিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়টির ঘরোয়া কূটনীতির অর্জন এবং ব্যর্থতা, বিজয় এবং ব্যর্থতা – এটি যখন প্রয়োজন ছিল এবং মৌলিক, যখন এটি প্রয়োজনীয় ছিল তখন আনাতোলি অ্যাডামিশিনের জীবনীটির অংশ হয়ে ওঠে।
যারা সেই সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পড়েছেন তাদের বিচার করা এখন সহজ, প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে, অনেক কিছুই দৃশ্যমান। তবে অনেকটা, বিপরীতে, আমরা আর বুঝতে পারি না, অনুভব করতে সক্ষম হয় না এবং এটি ফোকাসকে স্থানান্তরিত করে, দৃষ্টিতে বিকৃত করে। এই বছরগুলির উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়নের সময়টি এখনও এগিয়ে। আমরা খুব কমই বুঝতে পারি যে এই বিশাল জাহাজটি পরিবর্তিত ফেয়ারওয়েতে ব্যয় করার মতো এটি কী কাজ করে, যা historical তিহাসিক শিলাগুলিতে ভাঙ্গার সুযোগ পেয়েছিল। তবে এটি ঘটেনি – আংশিকভাবে historical তিহাসিক ভাগ্য নিয়ে, তবে অবশ্যই, যারা দায়বদ্ধ ছিলেন এবং এটি এড়াতে পারেননি তাদের প্রচেষ্টা।
আনাতোলি লিওনিডোভিচ – জীবিত, অহংকারী এবং সর্বদা, একেবারে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী। তিনি জানতেন যে কীভাবে এমন দৃশ্যের কোণটি খুঁজে পাওয়া যায় যা আপাতদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট বস্তুর দিকে অস্বাভাবিকভাবে দেখার অনুমতি দেয়। এবং যাঁরা কাজ করেছেন বা অ্যাডামিশিনের সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা সম্মত হবেন: এটি কখনও তাঁর সাথে বিরক্তিকর ছিল না।
ব্যঙ্গাত্মক অ্যাডামিশিন বিশ্বাসীর মতো ছিলেন না। এবং তবুও আমি অন্যদিকে একবার সেখানে তাঁর সাথে দেখা করতে এবং গল্পকারের অনন্য প্রবণতার সাথে ক্রাউন বাক্যাংশটি শুনতে চাই: “ফে-ই-ডোর, যাইহোক, আমি আপনাকে একটি রসিকতা বলব …” তিনি সেখানে এই ক্ষমতাটি হারাবেন না, সামান্য সন্দেহ নেই।