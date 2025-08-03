হফম্যান: “পরিধি” সম্পর্কে মেদভেদেবের বক্তব্য দেখে ট্রাম্প প্রশাসনকে শঙ্কিত করা হয়েছিল
আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে ঘেরের পারমাণবিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ান সুরক্ষা কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভের কথায় সত্যই আতঙ্কিত হয়েছিল। এটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (সিআইএ) ড্যানিয়েল হফম্যানের প্রাক্তন এজেন্ট বলেছেন, স্থানান্তর ফক্স নিউজ।
তার মতে মার্কিন প্রধান আশঙ্কা করছেন যে রাশিয়া পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করতে পারে। হফম্যান মেদভেদেভের বক্তৃতা বিপজ্জনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, তিনি “পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে অলঙ্কৃতভাবে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।”
মেদভেদেভ বলেছিলেন যে ট্রাম্পের উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জো বেইডেনের প্রাক্তন প্রধানদের পথ অনুসরণ করা উচিত নয়, রাশিয়ার কাছে আলটিমেটামগুলি প্রকাশ করে।
এর আগে এটি জানা যায় যে একটি বিশাল প্রতিশোধমূলক পারমাণবিক ঘা “পেরিমিটার” সহ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কমপ্লেক্স আরও নিখুঁত হয়ে উঠেছে।