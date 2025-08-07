You are Here
প্রাক্তন সুপারম্যান অভিনেতা ডিন কেইন প্রকাশ করেছেন যে তিনি একজন আইস এজেন্ট হয়ে উঠছেন
News

প্রাক্তন সুপারম্যান অভিনেতা ডিন কেইন প্রকাশ করেছেন যে তিনি একজন আইস এজেন্ট হয়ে উঠছেন

প্রাক্তন সুপারম্যান অভিনেতা ডিন কেইন ঘোষণা করেছেন যে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী এজেন্ডাকে সমর্থন করার জন্য ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্টে (আইসিই) যোগদানের জন্য সাইন আপ করেছেন।

ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মিঃ ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে আক্রমণাত্মকভাবে অভিবাসন অভিযান চালিয়ে গেছে এবং সম্প্রতি তার “বিগ বিউটিফুল বিল” এর অংশ হিসাবে অতিরিক্ত তহবিলের জন্য $ 75 বিলিয়ন ডলার পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল, এতে ২০২৯ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১০,০০০ আইসিই এজেন্ট নিয়োগের জন্য কোটি কোটি অংশ রয়েছে।

বুধবার রাতে ফক্স নিউজে বক্তব্য রেখে মিঃ কেইন হোস্ট জেসি ওয়াটার্সকে বলেছিলেন যে মঙ্গলবার তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে তাদের একটি নিয়োগের ভিডিও ভাগ করে নেওয়ার পরে তিনি আইসিইতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা ওয়াটার্স তার শোতে কথা বলেছিল।

“আমি আসলে একজন শপথপ্রাপ্ত ডেপুটি শেরিফ এবং একজন রিজার্ভ পুলিশ অফিসার – আমি বরফের অংশ ছিলাম না, তবে একবার আমি সেখানে রেখে দিলে আপনি আপনার শোতে কিছুটা ব্লার্ব রেখেছিলেন, এটি পাগল হয়ে গেছে,” মিঃ কেইন বুধবার ওয়াটার্সকে বলেছেন।

“সুতরাং এখন আমি বরফের কিছু কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি, এবং আমি বরফ এজেন্ট হিসাবে শপথ করব।”

কী তাকে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল জানতে চাইলে মিঃ কেইন বলেছিলেন: “এই দেশটি প্যাট্রিয়টস পদক্ষেপে নির্মিত হয়েছিল, তা জনপ্রিয় ছিল কি না, এবং সঠিক কাজটি করা। আমি সত্যই বিশ্বাস করি এটিই সঠিক জিনিস।”

“আমাদের একটি ভাঙা অভিবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। কংগ্রেসকে এটি ঠিক করা দরকার, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বিতরণ করছেন। লোকেরা ভোট দিয়েছিল এটাই আমি ভোট দিয়েছি এবং তিনি এটি দেখতে যাচ্ছেন, এবং আমি আমার অংশটি করব এবং নিশ্চিত করতে সহায়তা করব যে এটি ঘটেছে।”

মিঃ কেইন, যিনি টেরি হ্যাচারের বিপরীতে সুপারম্যান অভিনয় করেছিলেন লোইস এবং ক্লার্ক: সুপারম্যানের নতুন অ্যাডভেঞ্চারস ১৯৯০ এর দশকে, তিনি আশা করেছিলেন যে অন্যরা তাঁর সাথে যোগ দেবে। “আমি পদক্ষেপ নিচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “আশা করি, অন্যান্য প্রাক্তন অফিসার, প্রাক্তন আইস এজেন্টদের পুরো গোছা পদক্ষেপ নেবে এবং আমরা অবিলম্বে সেই নিয়োগের লক্ষ্যগুলি পূরণ করব এবং আমরা এই দেশটিকে রক্ষা করতে সহায়তা করব।”

মিঃ ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আইস জুড়ে অভূতপূর্ব অভিবাসন অভিযান পরিচালনা করে আসছে এবং এখন দিনে 3,000 ন্যূনতম গ্রেপ্তারের লক্ষ্য রয়েছে। এই অভিযানগুলি অনিবন্ধিত লোক, সুরক্ষিত আইনী মর্যাদাযুক্ত বাসিন্দাদের এবং এমনকি আমেরিকান নাগরিকরা রাস্তাগুলি টেনে নিয়ে একটি নির্বাসন ব্যবস্থায় ফেলে দিয়েছে যা ক্রমবর্ধমান যথাযথ প্রক্রিয়াটিকে সম্মান করে না।

মিঃ ট্রাম্প প্রশাসনের কারাগারে ও মামলা -মোকদ্দমা, পাশাপাশি বরফের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে ফিল্ম এবং আপত্তি জানানো বেসামরিক নাগরিকদের সাথে আইসিইর পদক্ষেপগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে।

মিঃ কেইন সম্প্রতি সর্বশেষ সুপারম্যান ফিল্মকে “ওয়েক” কল করার জন্য শিরোনাম করেছেন, পরিচালক জেমস গন এই চরিত্রটিকে অভিবাসী হিসাবে বর্ণনা করার পরে।

মিঃ কেইন টিএমজেডকে বলেছেন: “হলিউড কীভাবে এই চরিত্রটি তৈরি করতে চলেছে? ডিজনি তাদের তুষার সাদা পরিবর্তন করতে চলেছে? কেন তারা এই চরিত্রগুলি (সময়ে) পরিবর্তন করতে চলেছে?”

“আমরা জানি সুপারম্যান একজন অভিবাসী-তিনি একজন ফ্রিকিং এলিয়েন … ‘আমেরিকান উপায়’ অভিবাসী-বান্ধব, দুর্দান্তভাবে অভিবাসী-বান্ধব,” তিনি যোগ করেছেন। “তবে নিয়ম আছে … সীমাবদ্ধতা থাকতে হবে, কারণ আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে সবাই থাকতে পারে না। আমরা সবাই থাকতে পারি না, সমাজ ব্যর্থ হবে। সুতরাং সীমাবদ্ধতা থাকতে হবে।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts