প্রাক্তন স্টাফ নাদিম মাকারিমকে 11 ঘন্টা পরীক্ষা করা হয়েছিল: প্রোমবুক সংগ্রহের চূড়ান্তকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – মঙ্গলবার (5/8/2025) ক্রোমবুক ল্যাপটপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্নীতির মামলার সাক্ষী হিসাবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় (এজিও) দ্বারা ফিয়োনা হ্যান্ডায়ানি নাদিম মাকারিম যুগের গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর প্রাক্তন বিশেষ কর্মী সম্পন্ন করেছিলেন।
ফিওনা পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি বেশ দীর্ঘ। এর আগে তিনি প্রায় 09.01 ডব্লিউআইবি -তে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে আসার কারণ, সবেমাত্র প্রায় 20:00 ডাব্লুআইবিতে পরীক্ষা শেষ করেছিলেন।
এর অর্থ হ’ল কাঁধের দৈর্ঘ্যের মহিলা আজ 11 ঘন্টা পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি পেরেছেন।
খুব পড়ুন: ইন্দোনেশিয়ান অডিট ওয়াচ ক্রোমবুকের ক্ষেত্রে একটি ছায়া সরকারী অপরাধ বলে, এটি ব্যাখ্যা
আজকের পরীক্ষার বিষয়ে, ফিয়োনা তাঁর আইনী পরামর্শের মাধ্যমে ইন্দ্র হ্যাপোসান সিহম্বিং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তার ক্লায়েন্টকে তদন্তকারীরা চারটি সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এখনও শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় থাকাকালীন।
তবে, আরও বেশ কয়েকটি প্রশ্নও রয়েছে যে যদি ইন্দ্র শব্দটি মোট হয় তবে তার ক্লায়েন্টকে তদন্তকারী কর্তৃক 70 টির মতো প্রশ্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল।
মঙ্গলবার (5/8/2025) রাতে এজিও রাউন্ড বিল্ডিংয়ে ইন্দ্র সাংবাদিকদের বলেন, “এই আহ্বানের গভীরতা ছিল চারজন বিদ্যমান সন্দেহভাজনদের সাথে যোগাযোগের রূপটি কীভাবে।”
“কমবেশি বিএপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পূর্ববর্তী বিএপিতে কমবেশি যদি সংযুক্ত করা হয় তবে এটি 60-70 (প্রশ্ন) হতে পারে,” তিনি আরও বলেছিলেন।
তদ্ব্যতীত, ইন্দ্র ব্যাখ্যা করেছিলেন, কয়েক ডজন ঘন্টা ধরে ফিয়ানা পরীক্ষা করা হয়েছিল, তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামূলক ডিজিটালাইজেশন প্রোগ্রামে অনুষ্ঠিত ল্যাপটপ প্রকারের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়েছিল।
সংগ্রহ প্রক্রিয়াতে ফিয়োনা বলেছিলেন যে ক্রোমবুক এবং উইন্ডোজের মধ্যে ল্যাপটপের ধরণ নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইন্দ্রা দায়ী ছিলেন না।
ফিওনা তিনি বলেছিলেন যে কেবল নাদিম মাকারিম যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হবে এমন দুটি ধরণের ল্যাপটপের সুবিধাগুলি এবং অসুবিধাগুলি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এখনও কী আছে তা এখনও একে অপরের মতামত দিচ্ছে যা এখনও তারা যা রয়েছে তা এখনও ক্রোমবুক এবং উইন্ডোজ সম্পর্কিত ইনপুট সরবরাহ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
খুব পড়ুন: কেপিকে ক্রোমবুক-গুগল ক্লাউড দুর্নীতি তদন্তের উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করছে নাদিম মাকারিমকে কল করার জন্য
তদন্তকারী ফিওনা আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পে ব্যবহৃত ক্রোমবুক টাইপ ল্যাপটপটি শেষ পর্যন্ত না জেনে দাবি করেছিলেন।
যেহেতু ইন্দ্র জোর দিয়েছিল, তার ক্লায়েন্ট কখনও শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে ল্যাপটপের ধরণ নির্বাচন করার চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নেননি।
“যিনি আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি আমরা বলেছিলাম যে কোনও সাক্ষী সিদ্ধান্ত নিতে না জানত,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।
ফকিস্ট ট্যান সন্দেহভাজন হয়ে ওঠে
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় 2019-2022 সালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের শিক্ষামূলক ডিজিটালাইজেশন প্রোগ্রামে ল্যাপটপ প্রকিউরমেন্ট দুর্নীতির মামলায় সন্দেহভাজন হিসাবে নাদিম মাকারিম যুগের গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর প্রাক্তন বিশেষ কর্মীদের নাম দিয়েছে।