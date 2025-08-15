প্রাক্তন হাসপাতালের কর্মী ক্যালিফোর্নিয়ায় ত্বকের গ্রাফ্ট চুরি করেছেন বলে অভিযোগ

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় এক ব্যক্তিকে তিনটি অঞ্চল হাসপাতাল থেকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে তিনি যে জিনিসগুলি চুরি করেছিলেন সেগুলি আপনার রান-অফ-মিলের আইটেম ছিল না। লোকটি প্রায় 300,000 ডলার দিয়ে অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম এবং ত্বক গ্রাফ্টবুধের সংবাদ অনুসারে।
ক্যালিফোর্নিয়ার সান জ্যাকিন্টোর 47 বছর বয়সী ব্যক্তি জেসন ব্রুনার অত্যন্ত অস্বাভাবিক সম্পত্তিটি চালানোর জন্য হাসপাতালের কর্মচারী হিসাবে পোজ দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। দ্য রিভারসাইড কাউন্টি শেরিফ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন যে ব্রুনারকে Aug আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক চুরি, দুর্দান্ত চুরি এবং চুরি হওয়া সম্পত্তি পাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
জোশুয়া ট্রি ন্যাশনাল পার্ক থেকে খুব দূরে নয়, র্যাঞ্চো মিরাজের একটি হাসপাতাল আইজেনহওয়ার হেলথের চিকিত্সা সরঞ্জাম চুরির পরে ব্রুনারকে প্রথম সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রিভারসাইড কাউন্টি শেরিফের মতে সান দিয়েগো কাউন্টি শেরিফের অফিসের ডেপুটিরা সান দিয়েগোয়ের ঠিক উত্তরে ডেল মারে ব্রুনারের গাড়ি থামিয়েছিল। ব্রুনারের গাড়িতে অভিযোগ করা হয়েছে যে চুরি করা চিকিত্সা সরঞ্জামের পাশাপাশি চুরি হাসপাতালের পোশাক ছিল।
বলা বাহুল্য, ত্বকের গ্রাফ্ট চুরি এমন এক ধরণের জিনিস নয় যা হাসপাতালগুলি নিয়মিতভাবে দেখেন। এবং ব্রাউনার তাদের সাথে কী করার পরিকল্পনা করেছিল তা স্পষ্ট নয়। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ টিস্যু ব্যাংকগুলির যোগাযোগ পরিচালক অ্যাশলে ডেভিস দ্য বলেছেন বুধের খবর“চুরি হওয়া গ্রাফ্টের জন্য কোনও বৈধ মেডিকেল মার্কেট নেই। শিল্পটি সুরক্ষা খুব গুরুত্ব সহকারে নেয়।”
রিভারসাইড কাউন্টি শেরিফের মতে আইন প্রয়োগকারীরা সান জ্যাকিন্টোতে ব্রুনারের বাড়ির জন্য অনুসন্ধানের পরোয়ানা পেয়েছিল এবং 10,000 ডলার থেকে 25,000 ডলারের মধ্যে চিকিত্সা সরবরাহ পেয়েছে। ব্রুনার ফেসবুক এবং অফারআপে চুরি হওয়া আইটেম বিক্রি করে আসছিল।
কর্তৃপক্ষ বলছে যে ব্রুনারকে সেলফোন টাওয়ারের ডেটা ব্যবহার করে ট্র্যাক করা হয়েছিল, যার ফলে তদন্তকারীদের Og আগস্ট নিউপোর্ট বিচের হোয়াগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতালে সুরক্ষা ফুটেজ পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছিল যা হাসপাতালের সরঞ্জাম চুরি করে এমন কেউ প্রকাশ করেছে। দ্য বুধের নিউজ অনুসারে, ডেল মারে ব্রুনারের গাড়ি খুঁজে পেতে লাইসেন্স প্লেট পাঠকদের ব্যবহার করা হত।
পুলিশকে হাসপাতালের সুরক্ষা পরিচালকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রাউনার এর আগে কোনও ঠিকাদারের জন্য আইজেনহওয়ার হেলথের জন্য কাজ করেছিলেন যা পরিষ্কার, খাদ্য পরিষেবা এবং সুবিধা ব্যবস্থাপনা সরবরাহ করেছিল। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা এবং নিউপোর্ট বিচ শহরগুলিতে জুন ও জুলাইয়ে হাসপাতালে অন্যান্য চুরির জন্য ব্রুনার দায়বদ্ধ।
ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্দিওর জন বেনোইট ডিটেনশন সেন্টারে ব্রুনারকে ১০০,০০০ ডলার জামিনে রাখা হচ্ছে। বুধের নিউজ অনুসারে, বিচারক প্রাথমিকভাবে কোনও শেরিফের উপ -উপ -ব্রাউনার সম্ভাব্যভাবে পালানোর জন্য অনলাইনে আইটেম বিক্রি করতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না বিচারক।