প্রাক্তন হিজম্যান বিজয়ী পূর্বসূরী পারফরম্যান্সের জন্য জ্যাকসন ডার্টের প্রশংসা করেছেন

প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক এবং হিজম্যান বিজয়ী রবার্ট গ্রিফিন তৃতীয় এক্স (পূর্বে টুইটার হিসাবে পরিচিত) এবং প্রশংসিত রুকি নিউইয়র্ক জায়ান্টস কোয়ার্টারব্যাক জ্যাক্সসন ডার্ট শনিবারের 34-25 প্রিসন জয়ের পারফরম্যান্সের জন্য বাফেলো বিলের বিপক্ষে জয়ের জন্য।
“নিউইয়র্ক জায়ান্টদের জ্যাকসন ডার্টের কাছ থেকে তারা যা দেখেছিল তাতে খুশি হতে হবে। তিনি পা দিয়ে নাটক তৈরি করেছিলেন, পকেটটি নিক্ষেপকারী লেনগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য ম্যানিপুলেট করেছিলেন এবং সেই কুকুরটিকে বলটিকে মাঠে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ভয় পাচ্ছেন না। বিদ্রোহীর পক্ষে দুর্দান্ত তারকা”, গ্রিফিন তৃতীয় লিখেছেন।
ওএলই মিস বিদ্রোহীদের সাথে একটি দুর্দান্ত চূড়ান্ত মরসুমের পরে এই বছরের এনএফএল খসড়ায় ডার্টকে সামগ্রিকভাবে 25 তম খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। ডার্ট 4,279 গজ (এলইডি-এসইসি), 29 টাচডাউন এবং গড়ে পাসের চেষ্টায় 10.8 গজ গড় (সমস্ত পরিসংখ্যান ক্যারিয়ার-উচ্চ) জন্য টস করা হয়েছে। 22 বছর বয়সী এই প্রথম দলটি অল-এসইসি সম্মান অর্জন করেছে এবং বিদ্রোহীদের 10-3 রেকর্ডে নিয়ে গেছে।
ডার্টকে কেবল বাতাসের মাধ্যমে নয় মাটিতেও শক্ত হুমকির জন্য তার দক্ষতার জন্য চিহ্নিত করা হয়। প্রথম রাউন্ডের পিকটিতে একটি স্টকি 6-ফুট -2 বিল্ড রয়েছে, যা প্রয়োজনে তার পা দিয়ে শক্ত ইয়ার্ডেজ সংগ্রহ করতে দেয় এবং পড়ার ক্ষেত্রে ভাল। প্রাক্তন ওএলই মিস কোয়ার্টারব্যাক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথেও শক্ত এবং উপযুক্ত নির্ভুলতার প্রদর্শন করে।
গ্রিফিন যেমন তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন, ডার্ট এনএফএল অ্যাকশনে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করেছিলেন। ডার্ট 154 গজের জন্য 12-অফ -19 এবং তার কেন্দ্রের সময়কালে একটি টাচডাউন গিয়েছিল।
এই নাটকটিতে, ডার্ট তার প্রথম এনএফএল টাচডাউনের জন্য ওয়াইডআউট লিলজর্ডান হামফ্রির কাছে একটি সঠিক গভীর পাস ছুড়েছিলেন। তিনি ফুটবল প্রকাশ করার সাথে সাথে ডার্ট হিট করেছিলেন, যা শয়তান এবং ধৈর্য প্রদর্শন করেছিল। বলটিও স্থাপন করা হয়েছিল যেখানে কেবল হামফ্রে ভাল প্রতিরক্ষামূলক কভারেজের অধীনে এটি চালাতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ডার্ট তার শক্ত বাহু, পকেটে ধৈর্য এবং ক্লিপটিতে দৃ practice ় নির্ভুলতা প্রদর্শন করেছিলেন।
এটি এখনও দেখা যায় যে ডার্ট আসল মরসুমে অ্যাকশন দেখতে পাবে কিনা, কারণ অভিজ্ঞ কোয়ার্টারব্যাক রাসেল উইলসন আজকের খেলার সময় শুরু করেছিলেন এবং সম্ভবত মরসুম শুরু হওয়ার পরেও শুরু হবে।
যাইহোক, ডার্টটি এনএফএল খসড়ার দ্বিতীয় সামগ্রিক কোয়ার্টারব্যাক ছিল যা প্রথম সামগ্রিক পিক কোয়ার্টারব্যাক ক্যাম ওয়ার্ডের পিছনে নির্বাচিত হয়েছিল। জায়ান্টরা ডার্টকে কোয়ার্টারব্যাকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসাবে দেখছে তা বলা নিরাপদ।
জায়ান্টসের কোয়ার্টারব্যাক রুমে জামেস উইনস্টন, টমি ডিভিটো, উইলসন এবং ডার্ট রয়েছে। উইনস্টন তার কেরিয়ারের এই মুহুর্তে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাকআপ, ডিভিটো একটি শালীন স্টার্টার হওয়ার ঝলক দেখিয়েছেন তবে কখনও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন না, এবং উইলসন এক বছরের চুক্তিতে রয়েছেন এবং মরসুমে 37 বছর বয়সী হবে।
ডার্ট বসে থাকতে এবং প্রবীণদের ফসলের আশেপাশে থাকতে সক্ষম হবেন তার বিকাশের জন্য এবং নিউইয়র্ক জায়ান্টদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে তাঁর চূড়ান্ত ভূমিকার জন্য যথেষ্ট হবে।
শনিবার যদি সে কী করতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত ছিল, তবে জায়ান্টদের ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাল লাগা উচিত।