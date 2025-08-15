প্রাক্তন -49ers তারকা ম্যাট ব্রেইদা এনএফএল থেকে অবসর নেওয়ার জন্য অবাক করা পছন্দ করেছেন: প্রতিবেদন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শারীরিক টোল বল ক্যারিয়ারগুলি প্রায়শই সহ্য করার কারণে এনএফএল চলমান পিঠে সাধারণত অন্যান্য পজিশনে খেলোয়াড়দের চেয়ে কম শেল্ফ জীবন থাকে।
30 টি টার্নিং কখনও কখনও পয়েন্টের পিছনে পিছনগুলি হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে বলে দেখা হয়।
এই বছরের শুরুর দিকে 30 বছর বয়সী ম্যাট ব্রেইদা নিয়মিত মৌসুমের যাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে এনএফএল থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
ব্রেইদা সর্বশেষ নিউইয়র্ক জায়ান্টদের হয়ে খেলেছিল। তিনি সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর সাথে তার প্রো ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং ২০২৪ সালে নাইনার্সে ফিরে এসে দলের সাথে কিছু পূর্বসূরী ব্যয় করেছিলেন।
ব্রিদা তার সাত বছরের প্রো ফুটবল ক্যারিয়ারে মিয়ামি ডলফিনস এবং বাফেলো বিলের সাথেও স্টিন্ট করেছিলেন।
জেটস, তরুণদের মধ্যে কমান্ডার খেলোয়াড়, উদীয়মান তারকাদের যারা হঠাৎ করে এনএফএল থেকে দূরে সরে যায়
ইএসপিএন অনুসারেব্রেইদা অবসর নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হন এবং ডলফিনদের সাথে একটি ওয়ার্কআউট করার জন্য দক্ষিণ ফ্লোরিডায় ফিরে আসার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
ব্রেইদা 2017 সালে জর্জিয়া সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অবকাঠামো হয়ে গিয়েছিল।
ব্রেইদা 2018 সালে নিনারদের সাথে শুরু করার পিছনে ভূমিকা অর্জন করেছিলেন। তিনি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 814 রাশিং ইয়ার্ড দিয়ে মরসুমটি শেষ করেছেন। জায়ান্টদের সাথে তাঁর দুটি মরসুমে, ব্রেইদা 34 টি খেলায় হাজির হয়েছিল।
ব্রেইদা তার এনএফএল ক্যারিয়ারটি 2,652 মোট রাশিং ইয়ার্ড দিয়ে শেষ করবে। তিনি 19 টি ছুটে যাওয়া টাচডাউনও করেছিলেন।
