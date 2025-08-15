You are Here
News

প্রাক্তন -49ers তারকা ম্যাট ব্রেইদা এনএফএল থেকে অবসর নেওয়ার জন্য অবাক করা পছন্দ করেছেন: প্রতিবেদন

শারীরিক টোল বল ক্যারিয়ারগুলি প্রায়শই সহ্য করার কারণে এনএফএল চলমান পিঠে সাধারণত অন্যান্য পজিশনে খেলোয়াড়দের চেয়ে কম শেল্ফ জীবন থাকে।

30 টি টার্নিং কখনও কখনও পয়েন্টের পিছনে পিছনগুলি হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে বলে দেখা হয়।

এই বছরের শুরুর দিকে 30 বছর বয়সী ম্যাট ব্রেইদা নিয়মিত মৌসুমের যাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে এনএফএল থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক জায়ান্টসের ম্যাট ব্রেইদা মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ডালাস কাউবয়দের বিরুদ্ধে প্রসারিত 26 সেপ্টেম্বর, 2022, পূর্ব রাদারফোর্ডে, এনজে (কুপার নিল/গেটি চিত্র)

ব্রেইদা সর্বশেষ নিউইয়র্ক জায়ান্টদের হয়ে খেলেছিল। তিনি সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর সাথে তার প্রো ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং ২০২৪ সালে নাইনার্সে ফিরে এসে দলের সাথে কিছু পূর্বসূরী ব্যয় করেছিলেন।

ব্রিদা তার সাত বছরের প্রো ফুটবল ক্যারিয়ারে মিয়ামি ডলফিনস এবং বাফেলো বিলের সাথেও স্টিন্ট করেছিলেন।

জেটস, তরুণদের মধ্যে কমান্ডার খেলোয়াড়, উদীয়মান তারকাদের যারা হঠাৎ করে এনএফএল থেকে দূরে সরে যায়

ইএসপিএন অনুসারেব্রেইদা অবসর নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হন এবং ডলফিনদের সাথে একটি ওয়ার্কআউট করার জন্য দক্ষিণ ফ্লোরিডায় ফিরে আসার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ব্রেইদা 2017 সালে জর্জিয়া সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে অবকাঠামো হয়ে গিয়েছিল।

নিউইয়র্ক জায়ান্টসের ম্যাট ব্রেইদা (৩১) ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, লেভির স্টেডিয়ামে একটি খেলার তৃতীয় কোয়ার্টারে সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর বিপক্ষে একটি স্পর্শডাউন করার পরে উদযাপন করেছেন। (থেরন ডাব্লু। হেন্ডারসন/গেটি চিত্র)

ব্রেইদা 2018 সালে নিনারদের সাথে শুরু করার পিছনে ভূমিকা অর্জন করেছিলেন। তিনি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 814 রাশিং ইয়ার্ড দিয়ে মরসুমটি শেষ করেছেন। জায়ান্টদের সাথে তাঁর দুটি মরসুমে, ব্রেইদা 34 টি খেলায় হাজির হয়েছিল।

নিউইয়র্ক জায়ান্টসের ম্যাট ব্রেইদা মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ক্যারোলিনা প্যান্থার্সের বিরুদ্ধে একটি পূর্বসূরী খেলার সময় 18 আগস্ট, 2023, পূর্ব রাদারফোর্ডে, এনজে (সমৃদ্ধ শুল্টজ/গেটি চিত্র)

ব্রেইদা তার এনএফএল ক্যারিয়ারটি 2,652 মোট রাশিং ইয়ার্ড দিয়ে শেষ করবে। তিনি 19 টি ছুটে যাওয়া টাচডাউনও করেছিলেন।

ডালাস কাউবয়রা 2025 মৌসুমটি খোলার জন্য 4 সেপ্টেম্বর রাজত্বকারী সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন ফিলাডেলফিয়া ag গলস পরিদর্শন করবেন।

চ্যান্টজ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



