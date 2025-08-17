প্রাণী নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে না, তবে এই ভেটগুলি তাদের জন্য এটি করবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্টারিও ভেটেরিনারি কলেজ (ওভিসি) এর নতুন প্রোগ্রামিং শিক্ষার্থীদের এমন পরিস্থিতিতে প্রস্তুত করছে যা অনেক লোক প্রাণী চিকিত্সা বিশেষজ্ঞদের সাথে জড়িত নাও হতে পারে।
ওভিসি, কানাডার প্রাচীনতম ভেটেরিনারি কলেজ, এই মাসে একটি নতুন ফরেনসিক বিজ্ঞান প্রোগ্রাম চালু করতে শুরু করেছে। এটি চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বৈকল্পিক হিসাবে সপ্তাহব্যাপী আবর্তনে দেওয়া হয়, যারা কোনও প্রাণীকে যখন নির্যাতন করা বা অবহেলিত করা হয় তখন কীভাবে সনাক্ত করতে হয় তা শিখেন।
জরুরী ও ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিনের ওভিসি অধ্যাপক ডাঃ শেন ব্যাটম্যান বলেছেন, ফরেনসিক প্রোগ্রামে অ্যানাটমি, প্যাথলজি এবং পশুর আচরণ সহ ইতিমধ্যে পশুচিকিত্সকদের দক্ষতা গ্রহণ করা – এবং তাদের সম্ভাব্য অপব্যবহার বা অবহেলা করার জন্য তাদের ব্যবহার করা জড়িত।
ব্যাটম্যান বলেছিলেন, “অনুমানটি প্রায় 90 শতাংশ পশুচিকিত্সক সম্ভবত তাদের অনুশীলনের জীবনকাল নিয়ে প্রাণীর নিষ্ঠুরতা বা অবহেলার ঘটনা বলে মনে করেছেন,” সম্ভবত তারা দেখেছেন। “
তিনি বলেছিলেন যে কিছু পশুচিকিত্সকের অপব্যবহার বা অবহেলার কথা চিহ্নিত করার এবং রিপোর্ট করার সরঞ্জামগুলি নেই, তাদের অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে।
“আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই শিক্ষাকে আনতে আমাকে দৃ strongly ়ভাবে অনুপ্রাণিত করার বিষয়টি হ’ল গবেষণা থেকে ফলাফল পরিবর্তন করা যা দেখায় যে পশুচিকিত্সকরা তাদের সন্দেহের প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে সর্বদা এতটা ভাল নয়।”
ব্যাটম্যানের জন্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলির মধ্যে একটি হ’ল “আমাদের রোগীরা কথা বলেন না। আমরা তাদের কী ঘটেছে তা আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি না So তাই আমরা ক্লায়েন্ট আমাদের কী বলছেন তার উপর আমরা খুব নির্ভর করি।”
তিনি বলেছিলেন যে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ভেটস তাদের কেরিয়ারে নিষ্ঠুরতা বা অবহেলার একটি মামলার মুখোমুখি হবে, তবে অনেকেই এটি জানাতে দ্বিধা বোধ করেন।
“আমরা যে প্রশিক্ষণটি সরবরাহ করছি তা আশা করি আরও আত্মবিশ্বাস, আরও জ্ঞান, আরও কৌশল, শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভর করার জন্য আরও দক্ষতা সরবরাহ করছে,” ব্যাটম্যান বলেছিলেন।
প্রাণীদের বিরুদ্ধে অপরাধগুলি প্রাদেশিক প্রাণী কল্যাণ পরিষেবাগুলিতে (পিএডাব্লুএস) রিপোর্ট করার কথা রয়েছে, যা পরে তদন্ত করে এবং পশুচিকিত্সকদের সাথে অনুসরণ করে।
সলিসিটার জেনারেলের অন্টারিও মন্ত্রকের অধীনে সরকারী সংস্থা পাউস এই নিবন্ধটির জন্য সাক্ষাত্কার নিতে অস্বীকার করেছেন।
ওএসপিএএ, শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া জানায়
অন্টারিও এসপিসিএ এবং হিউম্যান সোসাইটির চিফ ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ জিল কার্ক সিবিসি নিউজকে বলেছেন যে এই প্রশিক্ষণটি প্রয়োজনীয় হওয়া উচিত।
“আপনি যদি ঠিক থাকেন তবে আপনি জানেন, আপনার রুটিন পরীক্ষা করছেন, আপনি এমন কিছু লক্ষণ মিস করতে পারেন যা একটি লাল পতাকা বা দুটি উত্থাপন করতে পারে you আপনার যদি প্রশিক্ষণ থাকে তবে এটি আপনাকে কী সন্ধান করতে হবে তা ঠিক দেখায়” “
ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরেনসিক ভেটেরিনারি সায়েন্সে কার্কের একটি শংসাপত্র রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে তার ক্যারিয়ারে তার প্রশিক্ষণটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করতে হয়েছিল।
“এটি আমার মতো পশুচিকিত্সকদের উপর নির্ভর করে যারা মানবিক সমাজে কাজ করে যেখানে প্রাণী আত্মসমর্পণ করে, তবে এটি সাধারণ বেসরকারী চিকিত্সকের উপরও রয়েছে, কেবল তাদের জন্য কী লক্ষণগুলি সন্ধান করতে হবে তা জানার জন্য, ‘আরে, এখানে কিছু ঠিক নেই।’
“নির্যাতন বা অবহেলা বিদ্যমান তা প্রমাণ করা পশুচিকিত্সক হিসাবে আমাদের কাজ নয়। এটি রিপোর্ট করা আমাদের কাজ।”
১৮62২ সালে টরন্টোতে প্রতিষ্ঠিত, ওভিসি ১৯২২ সালে গেল্ফে চলে এসেছিল। এটি দেশের শীর্ষ ভেটেরিনারি কলেজ হিসাবে স্থান পেয়েছে এবং উচ্চতর শিক্ষা বিশ্লেষণ সংস্থা কিউএস অনুসারে, আন্তর্জাতিকভাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।
স্কুলটি দুটি চার বছরের স্নাতক প্রোগ্রাম সরবরাহ করে-ভেটেরিনারি মেডিসিনের ডাক্তার এবং ভবিষ্যতের পশুচিকিত্সকদের জন্য বায়োমেডিকাল সায়েন্সেস-পাশাপাশি স্নাতক প্রোগ্রামগুলি।
চতুর্থ বর্ষের ভেটেরিনারি শিক্ষার্থী ডায়ানা ফিৎসগেরাল্ড পশুর কল্যাণে আগ্রহের দ্বারা আঁকা একটি বৈকল্পিক হিসাবে ফরেনসিক ঘূর্ণনটি বেছে নিয়েছিলেন।
“মনে হচ্ছে এটি ফরেনসিক বিজ্ঞানের সাথে একসাথে চলে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি অতীতের সংবেদনশীল রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন যে কোনও প্রাণী ফরেনসিক কাজের দিকে মনোনিবেশ করে যেতে পারে।”
ফিৎসগেরাল্ড বলেছিলেন যে এটি “শ্রেণিকক্ষ শেখা এবং অপরাধের দৃশ্যের তদন্তের মধ্যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা বিভক্ত।”
ফিটজগারেল্ড বিশ্বাস করেন যে এটি অনুশীলনে তাকে সহায়তা করবে।
“এখন, এই ঘূর্ণনটি গ্রহণ করার পরে, আমি যদি আমার কাছে কোনও মামলা আসেন যা অবহেলা বা অপব্যবহারের সম্ভাবনার লক্ষণগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে তবে আমি আরও ভাল প্রস্তুত বোধ করব I’ll আমি যারা প্রাণীটিকে সহায়তা করে তাদের আরও ভালভাবে চিনতে সক্ষম হব।”
তার জন্য, এটি কৃতজ্ঞতা সম্পর্কেও।
“এমন অনেক বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই যা এই জাতীয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা দেয়,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা সকলেই এত জ্ঞানী কারও কাছ থেকে শেখার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি।”
ব্যাটম্যান আশা করেন যে অনুভূতি পেশায় এগিয়ে যাবে।
“পশুচিকিত্সকরা সুশিক্ষিত। আমরা প্রাণী কল্যাণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, আমরা পশুর আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, আমরা মানব প্রাণী বন্ধন সম্পর্কে অনেক কিছু জানি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের যেদিকে মনোনিবেশ করা দরকার তা হ’ল আমরা কীভাবে এই ব্যবধানটি বন্ধ করব? আমরা যখন পশুচিকিত্সকদের তাদের প্রবৃত্তিগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা দেব যখন তারা মনে করে যে এমন কিছু আছে যা একেবারেই সঠিক নয়?”
অন্য কথায়, ব্যাটম্যান নিশ্চিত করতে চান যে প্রাণী যখন নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে না, তখন কেউ তাদের পক্ষে কথা বলতে প্রস্তুত।
