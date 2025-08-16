You are Here
প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা, দরিদ্র প্রশাসন নাইজেরিয়ার উন্নয়নকে স্টলিং – ওনিটশার ওবিআই
ওনিতশার ওবিআই, ন্নেমেকা আখেবি এই শোক করেছেন যে নাইজেরিয়া প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা এবং নীতি সমরাবণে ভুগছেন।

তিনি সরকারী প্রচেষ্টার দুর্বল বাস্তবায়নের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন যে জাতি এখনও মূল কাঠামোগত ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি।

শুক্রবার নাইজেরিয়ান একাডেমি অফ লেটারস (এনএল) এ 27 তম সমাবর্তনে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন।

আচেবি উল্লেখ করেছেন যে 20 বছর আগে প্রাক্তন এনইউসি এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি অধ্যাপক পিটার ওকেবুকোলা দ্বারা পূর্বাভাসিত পরিস্থিতি আজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

“নাইজেরিয়া প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা, নীতি গ্রীষ্মকালীন বাস্তবায়নের মুখোমুখি হয়েছে,” তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই চ্যালেঞ্জগুলি অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলি ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় মানব ক্ষমতা বিকাশের জাতির ক্ষমতাকে বাধা দেয়।

তাঁর উন্মুক্ত বক্তব্যে, নাইজেরিয়ান একাডেমি অফ লেটারস (এনএল) এর সভাপতি অধ্যাপক সোলা আকিনরিনেডকে জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করার জন্য ফেডারেল সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।

“প্রতিটি সমাজের সুস্থতা তার কার্যকর পরিচালনার উপর নির্ভর করে,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন। আকিনরিনেড ডিজিটাল বিপ্লবকে পরিচালিত করতে এবং সামাজিক সুস্থতার প্রচারে মানবিকতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

“হিউম্যানিটিস সম্প্রদায়কে অবশ্যই প্রযুক্তিবিদ এবং নিয়ামকদের সাথে কাজ করতে হবে।

“মানবতাবাদীরা ডিজিটাল নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য নীতিগুলি সহায়তা করতে পারে, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে ডিজিটাল সাক্ষরতা শেখাতে পারে এবং প্রযুক্তি আফ্রিকান মূল্যবোধকে নিশ্চিত করে তা নিশ্চিত করতে পারে,” তিনি যোগ করেন।

আকিনরিনেড নাইজেরিয়ার অনুন্নত, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং বিদ্যুৎ ও জলের ঘাটতি সহ দুর্বল অবকাঠামোকে হাইলাইট করেছে।

তিনি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং ব্যাপক দুর্নীতির দুর্বলতার দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন।

অধিকন্তু, তিনি একটি ক্রমহ্রাসমান মান ব্যবস্থার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, দরিদ্র নেতৃত্ব, দুর্বল কাজের নৈতিকতা এবং নাগরিক দায়িত্ব এবং দেশপ্রেমের অভাব প্রতিফলিত করেছেন।

লোগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ফোলাসাদে ওগুনসোলা নাইজের কৃতিত্বকে উদযাপন করে এমন একটি জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এনএলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

“যতক্ষণ না আমরা নাইজেরিয়ানরা আমরা কে নিয়ে গর্বিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই মহান হতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন।

এনএএল ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকেও একটি মূল্যহীন সমাজে আরও বংশদ্ভুত রোধে মূল্য পুনর্নির্মাণের একটি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিল।

