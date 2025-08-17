প্রাথমিক পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সাংবাদিক খোয়ার হুসেন আত্মহত্যার দ্বারা মারা গেছেন

হায়দরাবাদ: রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া সাংবাদিক খোয়ার হুসেন আত্মহত্যার দ্বারা মারা গেছেন, রবিবার প্রকাশিত একটি প্রাথমিক ময়না তদন্তের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।
এসএসপি সংঘের আবিদ বালুচ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, একটি প্রাইভেট নিউজ চ্যানেলের সাথে যুক্ত এক তরুণ সাংবাদিক, শনিবার রাতে তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।
প্রাথমিক পোস্ট-ময়না তদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে, তার মাথা থেকে উদ্ধার করা বুলেটটি তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পরীক্ষায় জড়িত একজন সিভিল সার্জন জানিয়েছেন, “এখনও পর্যন্ত প্রমাণগুলি আত্মহত্যার ইঙ্গিত দেয়।
পুলিশ জানিয়েছে যে তারা ফরেনসিক পর্যালোচনার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করেছে।
ভিডিও প্রমাণে দেখা গেছে যে হুসেন তার গাড়িতে ফিরে আসার আগে দু’বার স্থানীয় রেস্তোঁরা প্রবেশ করে এবং রেখে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি প্রায় দুই ঘন্টা অবস্থান করেছিলেন, তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।
পুলিশ দুটি মোবাইল ফোনের মধ্যে একটিও ব্যবহার করে উদ্ধার করেছে, অন্যটি নিখোঁজ রয়েছে।
তদন্তকারীরা বলছেন যে এটি ভুল জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে বা পিছনে ফেলেছে এবং এটি সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুনরুদ্ধার করা ডিভাইসটি ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, সাংবাদিকের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত ঘটনার সঠিক ক্রমটি প্রতিষ্ঠার জন্য তদন্তটি “বিশদটির দিকে মিনিট মনোযোগ দিয়ে” পরিচালিত হচ্ছে।
সাংবাদিক প্রায় 10 বছর ধরে করাচিতে অবস্থান করছেন, তাঁর কেরিয়ারের সময় বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থার সাথে কাজ করেছিলেন।
এই মর্মান্তিক ঘটনাটি সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলী শাহের কাছ থেকে দ্রুত নোটিশ তৈরি করেছিল, যিনি প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানকে তাড়াতাড়ি একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছিলেন।
শাহ সিন্ধু পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) গোলাম নবী মেমনকে সেরা তদন্তকারীদের এই মামলাটি অর্পণ করার জন্য এবং তদন্তে কোনও পাথর ছাড়েন না।
তিনি হুসেনের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও দিয়েছিলেন, তাদের শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং প্রশাসনকে তাদের সমর্থন বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।
সিন্ধু গভর্নর কামরান টেসোরিও হুসেনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার তদন্ত করতে বলেছিলেন।