প্রাপ্তবয়স্ক খেলনা সংস্থাগুলি সেক্স খেলনা ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য ডাব্লুএনবিএ ভক্তরা, ‘অসম্মানজনক!’
প্রাপ্তবয়স্ক খেলনা সংস্থাগুলি
শীতল আউট, ডাব্লুএনবিএ ভক্তরা …
গেমসে যৌন বস্তু ছুড়ে ফেলা বন্ধ করুন!

ডাব্লুএনবিএ ডিলডো ঘটনা 3

কিছু ভক্তরা ডাব্লুএনবিএ গেমসে সাম্প্রতিক ডিলডো নিক্ষেপকারী প্রবণতায় তাদের গাধাগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন, তবে যে সংস্থাগুলি যৌন খেলনাগুলি তৈরি করে তারা এটি মজার বলে মনে করে না, আমাদের এটি “অসম্মানজনক” বলে এবং থামানো দরকার!

টিএমজেড স্পোর্টস বাঁকানো কল্পনাগুলির মালিক সহ বেশ কয়েকটি সেক্স খেলনা নির্মাতাদের সাথে কথা বলেছেন আভি গোল্ডস্টেইনযারা আচরণটি ব্লাস্ট করেছে।

গোল্ডস্টেইন আমাদের জানিয়েছেন, “আমরা বেডরুমের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের খেলনা তৈরি করি, বাস্কেটবল গেমসে ছুঁড়ে ফেলার জন্য নয়।”


“এই গেমগুলিতে যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল, খেলোয়াড় এবং অনুরাগীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল, এই আশ্চর্যজনক অ্যাথলিটদের কাছে অবিশ্বাস্যভাবে অসম্মানজনক এবং সত্যই, পারিবারিক ক্রীড়া ইভেন্টের সময় বাচ্চাদের এমন কিছু দেখা উচিত নয়।”

মালিক আরও যোগ করেছেন … “আমরা সকলেই উত্সাহী অনুরাগী এবং লোকেরা স্বাস্থ্যকর উপায়ে তাদের যৌনতা গ্রহণ করছি, তবে এর জন্য অবশ্যই একটি সময় এবং স্থান রয়েছে। একটি পাবলিক ক্রীড়া ইভেন্ট এটি নয়।”

এবং, গোল্ডস্টেইন একা নন।

দুষ্টু ফক্স, অন্য একটি সংস্থা যা বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন যৌন খেলনা তৈরি করে, এই প্রবণতাটি ছুঁড়ে মারেও বলেছিল যে তারা লোকেরা তাদের পণ্যগুলি উপভোগ করতে দেখতে পছন্দ করে, এটি উপযুক্ত সেটিং নয়।

এনএফ আমাদের বলেছিল, “আমরা সবাই মজা এবং স্বাধীনতার জন্য,” তবে ডাব্লুএনবিএ প্লেয়ারগুলিতে যৌন খেলনা নিক্ষেপ করা অবশ্যই একটি লাইন অতিক্রম করে Please গেমসকে খেলাধুলা এবং শয়নকক্ষের খেলনাগুলি রাখুন। “

অবশ্যই, গত সপ্তাহে ক্রেজটি জ্বলজ্বল করা হয়েছিল যখন কেউ আদালতে যৌন খেলনা ছুঁড়ে ফেলেছিল। যেহেতু, এটি কমপক্ষে আরও দু’বার ঘটেছে, মঙ্গলবার রাত সহ জ্বর বনাম স্পার্কস গেমের সময়, হিট স্টার সোফি কানিংহাম।

কাকতালীয়ভাবে (বা না), কানিংহাম সবেমাত্র লোকদের আচরণটি কাটাতে বলেছিলেন।

সোফি কানিংহাম সেক্স টয় সাব ইনস্টাগ্রাম

ডাব্লুএনবিএও বুড়িতে এই প্রবণতাটি নিপ করতে চায় … যেমন আইন প্রয়োগকারীরা, যা অভিযুক্ত টসসারদের মধ্যে একজনকে বিশৃঙ্খল আচরণ, জনসাধারণের অশ্লীলতা/অশ্লীল এক্সপোজার এবং ফৌজদারি অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করে এবং চার্জ করেছিল।

ফ্যান কপসকে বলেছিল যে এটি একটি রসিকতা হওয়ার কথা ছিল।

কথাটি হ’ল, সবাই হাসছে না।



