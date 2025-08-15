প্রাবোও চান ইন্দোনেশিয়ান রাজ্যের বাজেট তার অফিসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোনও ঘাটতি না থাকুক

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ান্টো তাঁর বড় স্বপ্নটি প্রকাশ করেছিলেন যাতে ইন্দোনেশিয়ান রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ও ব্যয় বাজেট (এপিবিএন) ভবিষ্যতে আর ঘাটতি অনুভব করতে পারে না।
ঘাটতি একটি শর্ত যখন নির্দিষ্ট সময়কালে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়।
এই শব্দটি সাধারণত রাজ্য বাজেট, বাণিজ্য ভারসাম্য বা কোম্পানির অর্থের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।
খুব পড়ুন: প্রাবোও বলেছিলেন যে তিনি এপিবিএন অর্থের আরপি 300 ট্রিলিয়ন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন যা মিস হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ ছিল
শুক্রবার (8/15/2025) সংসদ এবং ডিপিডি আরআইয়ের আগে 2026 এপিবিএন এবং আর্থিক স্মারকলিপির খসড়া আইন (আরইউইউ) বর্ণনা করার সময় এটি প্রাবোও জানিয়েছিলেন।
“এপিবিএন ঘাটতিটি জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদনের) আরপি।
প্রাবোও দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন, সরকার সামান্যতম ঘাটতি দমন করবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাবোও আশা করেন যে একদিন তিনি সংসদের মিম্বরে দাঁড়াতে পারেন এবং বলতে পারেন যে ইন্দোনেশিয়া বাজেটের ঘাটতি থেকে মুক্ত ছিল।
“এবং এটি আমার আশা, আমার লক্ষ্য, একদিনের জন্য-২০২27 বা ২০২৮-এ আমি এই সমাবেশের সামনে দাঁড়াতে চাই, এই পডিয়ামে, আমরা বলতে পারি যে আমরা একটি রাষ্ট্রীয় বাজেট নেই যার কোনও ঘাটতি নেই,” প্রাবোও বলেছিলেন।
এটি উপলব্ধি করার জন্য, প্রাবোও জোর দিয়েছিলেন যে সরকারকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে এবং বাজেটের ফাঁস বন্ধ করার দৃ determination ় সংকল্প থাকতে হবে।
“আমাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে, আমাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই ফাঁস দূর করতে, সমস্ত ধরণের ফাঁসকে দমন করার জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। এবং এর জন্য আমি ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন চাইতে চাই,” প্রবোওও বলেছিলেন।