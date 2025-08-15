প্রায় ৩০ টি কাফেলা সহ ভ্রমণকারীরা পাতাগুলি সারে পার্কে উঠে এসেছেন – এবং পুলিশ তাদের উচ্ছেদ করতে শক্তিহীন

- আপনি কি কাফেলা কাছাকাছি বাস করেন? Jada.bas@mailonline.co.uk ইমেল করুন
স্থানীয় পার্কে ৩০ টিরও বেশি কাফেলা করা হয়েছে – তবে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ কিছুই করতে পারে না।
সারে গিল্ডফোর্ডের স্টোক পার্কে পুলিশরা ‘পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে’ যেখানে অস্থায়ী কাফেলা সাইট তৈরি করা হয়েছে।
কয়েক ডজন কাফেলা এবং যতগুলি গাড়ি এবং ভ্যান রাতারাতি খেলতে একটি খেলার মাঠে শিবির স্থাপন করতে উপস্থিত হয়েছিল।
সারে পুলিশ গিল্ডফোর্ড বরো কাউন্সিলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে, যা ১৩০ একর টাউন সেন্টার পার্কের মালিক।
সারে পুলিশ জানিয়েছে, শিবিরগুলি পরিচালনা করার জন্য অফিসারের ক্ষমতাগুলি ‘ক্ষতি, ব্যাহত বা সঙ্কটের বিষয়ে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল’।
তারা তাদের কাছে রিপোর্ট করার পরে তারা সাইটটি পরিদর্শন করেছে তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে স্থানীয়রা অনুপ্রবেশকারীদের সাথে রাখতে বাধ্য হওয়ায় কিছুই করা যায় না।
তবে পুলিশরা নিশ্চিত করেছে যে তারা ক্যাম্পারদের উচ্ছেদ করার প্রান্তিকতাটি পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য তারা পার্কটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।
প্রতিটি কাফেলা মনে হয় যে এটি নিজের গাড়ি নিয়ে এটি বেঁধে রেখেছে, পাতা শহরতলিতে আরও বেশি জায়গা নিয়েছে।
৩০ টিরও বেশি কাফেলা সারে (চিত্রযুক্ত) গিল্ডফোর্ডের স্টোক পার্কটি তৈরি করেছে – তবে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ কিছুই করতে পারে না
কয়েক ডজন কাফেলা এবং যতগুলি গাড়ি এবং ভ্যান রাতারাতি হাজির হয়েছিল একটি খেলার মাঠে শিবির স্থাপনের জন্য
ফৌজদারি বিচার ও পাবলিক অর্ডার আইন ১৯৯৪ দ্বারা নির্ধারিত কিছু আইনী শর্তে পুলিশ কেবল অননুমোদিত শিবির থেকে যাত্রীদের উচ্ছেদ করতে পারে, বাহিনী বলেছে।
অফিসারদের তাদের অপসারণের ক্ষমতা রাখার জন্য ভ্রমণকারীদের দ্বারা ক্ষতি, ব্যত্যয় বা সঙ্কটের প্রমাণ থাকতে হবে।
সারে পুলিশ বলেছিল: ‘আমরা স্টোক পার্কের প্রায় ৩০ টি কাফেলা এবং ২৮ টি অন্যান্য যানবাহনের অননুমোদিত শিবির সম্পর্কে অবগত, যা গতকাল সন্ধ্যায় (12 আগস্ট) এসেছিল।
‘অফিসাররা সাইটটি পরিদর্শন করেছেন এবং জমির মালিক গিল্ডফোর্ড বরো কাউন্সিলের আমাদের অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন।
‘ফৌজদারি বিচার ও পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ধারা 60, 61১, এবং 62২ এর অধীনে অননুমোদিত শিবিরগুলি পরিচালনা করার জন্য পুলিশকে উপলব্ধ ক্ষমতাগুলি ক্ষতি, বাধা বা সঙ্কটের বিষয়ে নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণের উপর নির্ভরশীল।
‘বিচার করা হয়েছিল যে শিবিরটি বর্তমানে এই প্রান্তিকতা পূরণ করে না, তবে ফৌজদারি বিচার ও পাবলিক অর্ডার আইন ১৯৯৪ এর প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলি সাইটটি খালি করার জন্য নির্দেশের মানদণ্ডটি পূরণ করা হয়েছে কিনা তা বিচার করার জন্য চলমান ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হবে।’
গিল্ডফোর্ড বরো কাউন্সিলের সাথে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।