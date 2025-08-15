প্রজাতন্ত্রের প্রজাতন্ত্রের সরকারের চেয়ারম্যান আবদুলমোস্লিম আবদুলমুসলিমভ শিক্ষামূলক প্রকল্পের অংশ হিসাবে পাঠ্যপুস্তক এবং ওয়ার্কবুক প্রকাশের জন্য ১৯৮.৫ মিলিয়ন রুবেল বরাদ্দের আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।
প্রজাতন্ত্রের প্রধান, সের্গেই মেলিকভের সূচনা করা এই প্রকল্পটি সফলভাবে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে 1 এবং 2 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছিল। এটি সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং তাদের জন্মভূমির traditions তিহ্য, দেশপ্রেমের গঠন এবং পূর্বপুরুষদের heritage তিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে পরিচিত শিশুদের পরিচিতদের লক্ষ্য।
প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১৯৮.৫ মিলিয়ন রুবেলগুলি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ এবং কার্যকর নোটবুকগুলি মুদ্রণ করা, প্রজাতন্ত্রের স্কুলগুলি নতুন উপকরণ সহ নতুন শিক্ষাবর্ষে এবং আরও বিকাশের জন্য প্রোগ্রামটির আরও বিকাশের লক্ষ্যে করা হবে।
প্রকল্পটি “মাই ড্যাজেস্টান” প্রজাতন্ত্রের তরুণ বাসিন্দাদের তাদের জমি, তার রীতিনীতি এবং অর্জনগুলি আরও ভালভাবে জানতে সহায়তা করে। গত বছর, প্রোগ্রামটি শিক্ষক এবং পিতামাতার কাছ থেকে ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছিল, যা এর চাহিদা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে।