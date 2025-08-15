প্রায় 60০ বন্যা হিসাবে ধ্বংস, ভূমিধস ব্যাটার পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল

মুজাফফরাবাদ/গিলগিত/বাজৌর: নারী ও শিশু সহ কমপক্ষে ৫ people জন লোক পাকিস্তানের উত্তর অংশ জুড়ে ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসের সূত্রপাতের পরে প্রাণ হারিয়েছে, শুক্রবার উদ্ধার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
কেপিতে প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) মতে, ভারী বৃষ্টিপাত, ক্লাউডবার্টস এবং ফ্ল্যাশ বন্যার পরে গত ২৪ ঘন্টা পার্বত্য অঞ্চলে কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত হয়েছিল।
বাজারে সর্বাধিক সংখ্যক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে, যেখানে 21 জন প্রাণ হারিয়েছে এবং আটজন আহত হয়েছেন। লোয়ার দিরে পাঁচ জন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন, আর বাটগ্রাম থেকে সাতটি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
পিডিএমএ আরও জানিয়েছে, সোয়াট ও শ্যাংলা জেলায়ও চারজন নিহত হয়েছিল।
এদিকে, গিলগিত বাল্টিস্টনে, ভারী বর্ষা বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধস এবং ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে কমপক্ষে 10 জন নিহত হয়েছিল।
জিবি সরকারের মুখপাত্র ফয়জুল্লাহ ফারাকের মতে, জেলা ঘাইজারের খলথি উপত্যকায় এক মহিলা সহ তিনজন নিহত হয়েছেন, যেখানে অর্ধ ডজনেরও বেশি বাড়ি ধ্বংসাবশেষের নিচে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। উদ্ধারকারী দলগুলি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে আরও তিনজন নিখোঁজ রয়েছে, দ্য নিউজ জানিয়েছে।
ডায়মারের বোনার এলাকায়, এক ভাই ও বোনকে বন্যার জলপ্রপাতের ফলে ভেসে উঠেছিল, যখন বাবুসার রোডের একটি ভূমিধসে এক শিশু আহত হয়েছিল।
ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে ঘিজারের ইয়াসিন থোই, ক্ষতিগ্রস্থ ঘর, স্কুল, জলের ট্যাঙ্ক এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ল্যান্ডস্লাইডস বাল্টিস্টান এবং সাদপুরার রাস্তায় ভ্রমণকে ব্যাহত করেছিল, অন্যদিকে থোর ইন ডায়ামার মারাত্মক ধ্বংসের কথা জানিয়েছেন। অ্যাস্টোর উপত্যকাটিও এড়াতে হয়নি। বন্যাও এলাকায় কৃষিজমি ও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।
এদিকে, কোহিস্তানে, বন্যা কারাকোরাম হাইওয়েতে একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, জিবি এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে ট্র্যাফিক ব্যাহত করে।
জিবি সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থা আরোপ করেছে, জিবি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে (জিবিডিএমএ) নির্দেশ দিয়েছে এবং ১১২২ কে উচ্চ সতর্কতায় থাকার জন্য উদ্ধার করেছে। চ্যালেঞ্জিং আবহাওয়ার পরিস্থিতি সত্ত্বেও ত্রাণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। “এটি গিলগিট-বাল্টিস্টানের জন্য পরীক্ষার সময়,” ফারাক বলেছিলেন। “সরকার ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করার জন্য সমস্ত উপলব্ধ সংস্থানকে একত্রিত করছে।”
রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এসডিএমএ) জানিয়েছে, এজেকে -তে ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধস কমপক্ষে আট জনকে হত্যা করেছে এবং দু’জন আহত করেছে।
একই পরিবারের ছয় সদস্য মুজাফফরাবাদের নাসিরাবাদ তেহসিলের একটি ক্লাউডবার্টে নিহত হয়েছেন, এসডিএমএ জানিয়েছেন।
বাঘ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে নদীগুলি উপচে পড়েছিল এবং সামাহনির ভিম্বার ড্রেনে উচ্চ স্তরের বন্যার ঘটনা ঘটেছিল, যা একটি পর্যটক গাড়ি সরিয়ে নিয়েছিল। তবে সমস্ত লোককে উদ্ধার করা হয়েছিল।
ঝিলাম ভ্যালি, সামাহনি, চোর বালদা এবং নেলাম উপত্যকায় জলের প্রবাহেও অসাধারণ বৃদ্ধি ছিল।
মুজাফফরাবাদ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে 30 টিরও বেশি বাড়ি, দোকান এবং অন্যান্য সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে যে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর কারণে বেশ কয়েকটি উপরের পাহাড়ী অঞ্চলে মোবাইল ফোন পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে।
এজেকে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ার উল হক বৃহস্পতিবার শেষদিকে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এসডিএমএ) জরুরী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন এবং নদীর তীরে বসবাসরত বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন।
বৈঠক চলাকালীন, প্রিমিয়ার বৃষ্টি-আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তাও অনুমোদন করে এবং নির্দেশ দেয় যে যাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছিল তাদের আবাসন সরবরাহ করা উচিত।
এজেকে প্রিমিয়ার জল সম্পদ নিরীক্ষণের জন্য জরুরি চেকপয়েন্টগুলি প্রতিষ্ঠার নির্দেশও দিয়েছিল।
অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের ঝুঁকির কারণে সরকার 15 এবং 16 আগস্ট সরকারী ও বেসরকারী স্কুল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।
এদিকে, আজকে তথ্যমন্ত্রী মাজহার সা Seed দ নীলাম ভ্যালির রত্তি গালির ট্যুরিস্ট স্পট থেকে একটি ভিডিও বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ক্লাউডবার্স্ট রাস্তার অংশগুলি ধুয়ে ফেলার পরে ৩০০ এরও বেশি মহিলা ও শিশু সহ 700০০ টিরও বেশি পর্যটককে আটকে রাখা হয়েছিল।
খারাপ আবহাওয়ার কারণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কর্তৃপক্ষ পর্যটকদের অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করেছে।
সাম্প্রতিক বর্ষা মৌসুমে পাকিস্তান জুড়ে সর্বনাশ ঘটেছে, যার ফলে ব্যাপক বন্যা এবং ভূমিধস রয়েছে যা দেশব্যাপী ৩০০ এরও বেশি জীবন দাবি করেছে।
বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ভেঙে যাওয়া ঘর, ফ্ল্যাশ বন্যা এবং বৈদ্যুতিনকরণের কারণে হয়েছিল।
জুলাইয়ে, পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক লোক 255 মিলিয়ন লোকের বাড়ি পাঞ্জাব আগের বছরের তুলনায় 73% বেশি বৃষ্টিপাত এবং পুরো পূর্ববর্তী বর্ষার তুলনায় বেশি মৃত্যুর রেকর্ড করেছিল।
ল্যান্ডস্লাইডস এবং ফ্ল্যাশ বন্যা বর্ষা মৌসুমে সাধারণ, যা সাধারণত জুনে থেকে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সহজ হয়। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার ঘটনাগুলি আরও চরম এবং আরও ঘন ঘন করে তুলেছে।
২০২২ সালে বর্ষা বন্যার ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ নিমজ্জিত হয়ে ১,7০০ জনকে হত্যা করেছিল।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির জন্য পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম দুর্বল দেশ এবং এর 255 মিলিয়ন বাসিন্দা ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি সহ চরম আবহাওয়ার ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে।