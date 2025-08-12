প্রায় 60 টি নতুন পণ্য শরত্কালে রাশিয়ান গাড়ির বাজারে প্রবেশ করবে

নতুন গাড়িগুলির আমদানির পরিমাণ এখন গত বছরের তুলনায় এখন অনেক কম। 2025 এর সাত মাসের জন্য, 2024 – 485 হাজারে একই সময়ের জন্য 178 হাজার গাড়ি আমাদের কাছে আনা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, রাশিয়ায় উত্পাদনে বিধিনিষেধ চালু করা হয়। গত এক বছরে, গুদামগুলি খুব উদারভাবে পূরণ করা হয়েছিল এবং 2025 এর প্রথমার্ধের বিক্রয় প্রত্যাশা পর্যন্ত বেঁচে ছিল না। লাইনআপের সম্প্রসারণ অনেক বিতরণকারী পরবর্তী তারিখে স্থানান্তরিত হয়েছে। যাইহোক, শরত্কালে প্রত্যেকে উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এখনও নতুন পণ্য দিয়ে শোরুমগুলি পূরণ করতে শুরু করে। সাধারণভাবে, এর মধ্যে প্রায় 60 টি থাকতে পারে, যার মধ্যে 20 টিতে শত শত বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে এবং কখনও কখনও প্রতি মাসে হাজার হাজার “টুকরো” রয়েছে, যা বাজারে মোট “আবহাওয়া” অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করবে।
সুতরাং, লাডা বাজেট বিভাগটি পুনর্নির্মাণ করবে। মাত্রিক বিভাগের মডেল বি – লাডা ইস্ক্রা – অ্যাভটোভাজের ভক্তরা বসন্তের পর থেকে গাড়ি ডিলারশিপে অপেক্ষা করছেন। অভিনবত্বের জন্য, গ্রাহকরা প্রায়শই ভেস্তা এবং অনুদান উভয়ই ক্রয় বন্ধ করে দেন। জুলাইয়ের শেষে, “স্পার্কস” (সেলুনের বেশ কয়েকটি “টুকরো”) এর পরিমিত দলগুলি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিতরণ করা হয়েছিল। তবে আগস্টের শুরুতে, বিনামূল্যে গাড়িগুলি এমনকি রাজধানীতেও ছিল না। বিক্রির ভর শুরু সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রত্যাশিত। যদি বছরের শেষের দিকে এই গাড়িগুলির মধ্যে 10-15 হাজার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তবে বিক্রয় চাকা থেকে যাবে। অনুরূপ একটি ব্যবসায়িক স্ক্রিপ্ট আপডেট হওয়া লাডা নিভা ভ্রমণের জন্য অপেক্ষা করছে। অভিনবত্ব একটি নতুন 90-অশ্বশক্তি মোটর এবং একটি নতুন চেহারা প্রতিশ্রুতি। আপনাকে নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রতি মাসে মাসিক ভলিউম 3-4 হাজার লেনদেনে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
মেট্রোপলিটন অটোমোবাইল প্ল্যান্টের নতুন আগত – “মোসকভিচ 8” – এ জাতীয় বাজারের পরিমাণ গ্রহণ করবে না। এই গাড়িটি যা দীর্ঘদিন ধরে ব্র্যান্ড দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে তা মাঝারি -শ্রেণীর গ্রেড বিভাগের পণ্য বিভাগে লড়াই করবে। দামের ট্যাগটি তিন মিলিয়ন রুবেল এবং সামনের -হুইল ড্রাইভ বাজারের সম্ভাবনাগুলিকে জটিল করে তোলে। তবুও, প্রতি মাসে কয়েক শতাধিক গাড়ি বিক্রয় আশা করা যায়।
শরত্কালে, রাশিয়ান বিভাগে, অফ -রোড গাড়ির জন্য আরও দুটি গুরুতরভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সেপ্টেম্বরে, সোলারস এসটি 9 পিকআপটি আত্মপ্রকাশ করা হয়েছে – জ্যাক টি 9 নন -ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নভেম্বর মাসে ইউজ প্যাট্রিয়ট এর জন্য একটি বিরল বিশ্রামের পরিবারের পরে। প্রধান প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হ’ল একটি 6 -স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন, যা পেট্রোল এবং ডিজেলের সাথে মিলিত হবে। জ্যাক পিকআপস এবং রাশিয়ান সমস্ত -টেরেন যানবাহন এখন মাসে কয়েকশো বিক্রি হয়। আপডেটগুলি কমপক্ষে ধীর না হয়ে সহায়তা করবে।
বিদেশীদের মধ্যে মূল আপডেটগুলি লক্ষণীয়ভাবে আরও বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, গিলি এমগ্র্যান্ড থেকে বেলারুশে পরিণত হওয়া বেলজি এস 50 সেডান বসন্তে রাশিয়ায় উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। যাইহোক, আগস্টের শুরুতে গুদামগুলিতে, আপনি দাতা ব্র্যান্ডের প্রায় তিন শতাধিক সেডানকে দুই মিলিয়ন রুবেলের চেয়ে অনেক কম দামে খুঁজে পেতে পারেন। অভিনবত্বের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে তারা আবার স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে অক্টোবরে তারা এখনও তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়।
বছরের প্রথমার্ধে চাঙ্গান সিএস 75 ক্রসওভারগুলি প্রচুর প্রয়োগ করা হয়েছিল – এক হাজারেরও বেশি টুকরো। একই নতুন প্রজন্মের মডেল সাফল্যকে শক্তিশালী করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূল জিনিসটি দামের সাথে ভুল করা নয়। চাঙ্গান সাবমেরিন – ডিপাল মার্ক 4 টি বৈদ্যুতিন গাড়ি নিয়ে আসবে। আমাদের মতে, সর্বাধিক জনপ্রিয়, আমাদের মতে, এস 07 সূচক সহ একটি মাঝারি -সঞ্চিত ক্রসওভার হতে পারে। চীনে এর দাম 180 হাজার ইউয়ান থেকে শুরু হয়। যদি রাশিয়ায় এটি 3.5-4 মিলিয়ন রুবেলের পরিসরে রাখা হয় তবে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে।
সেই ক্রসওভারগুলির মধ্যে যারা অবশ্যই প্রতি মাসে কয়েকশো বিক্রি করা অব্যাহত রাখবেন, আপনাকে এক্সিড আরএক্স, গিলি কুলরে এবং হাভাল দারগোর পুনঃনির্মাণ সংস্করণগুলি পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে প্রথম দুটি ছিল বেস্টসেলারদের পদে। তবে আর একটি হাভাল অভিনবত্ব, এফ 8 মডেলের একটি বৃহত সমস্ত -রিজিস্ট্যান্ট মডেল, এখনও রাশিয়ায় এর দৃ ity ়তা প্রমাণ করতে পারেনি। এটি করার জন্য, মেশিনটির একটি হাইব্রিড ইনস্টলেশন এবং ত্বরণ গতিশীলতা 6.8 সেকেন্ড থেকে কয়েকশো থেকে রয়েছে। শীতের আগে, বৃহত্তম (5.2 মিটার) সমস্ত একই গ্রেট ওয়াল – ট্যাঙ্ক 800 উদ্বেগের মধ্যে সেলুনগুলিতে প্রবেশের জন্য সময় থাকা উচিত। এই জাতীয় সহায়তায়, চাইনিজ প্রিমিয়াম অবশ্যই নতুন রঙের সাথে ঝলমলে করবে।
পরিবর্তে, জিএসি কোম্পানিকে বাজারে নতুন মডেলগুলির প্রবেশের বিলম্বের জন্য খুব কমই অভিযুক্ত করা যেতে পারে। একমাত্র চলতি বছরে, জিএসি জিএস 8 রিস্টাইলযুক্ত রিসাইল্ড রিস্টাইলড রিস্টাইলড রিস্টাইলিং জিএসি জিএস 4 ম্যাক্স এবং ক্ষমতার সেডান উপস্থিত হয়েছিল। “আপত্তিকর” এর ভরকে ধন্যবাদ, ব্র্যান্ডটি জুন-জুলাইয়ে এবং অর্ধ-বছরে প্রবৃদ্ধির গতিশীলতায় সেরা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, সর্বাধিক জনপ্রিয় বিদেশী গাড়িগুলির র্যাঙ্কিংয়ে ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছেছে। আরেকজন নতুন আগত – মিডিয়াম -স্যাকাইজড জিএসি ইমকো ক্রসওভার অবশ্যই সাফল্যের বিকাশে ভূমিকা রাখবে।
পরিবর্তে, নতুন মাইনব্রেডস জেকু জে 5 এবং জেটুর টি 1 এই বছর তাদের মঞ্চ স্ট্যাম্পগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করতে পারে। যাইহোক, সর্বশেষ ব্র্যান্ডের ক্লায়েন্টদের একটি অংশ অনিবার্যভাবে SOUEST S06 এসইউভি কেড়ে নেবে। এটি একটি নেতৃত্বাধীন জেটর ড্যাশিং, সর্বাধিক জনপ্রিয় পারিবারিক মডেল।
গাজপ্রম্ব্যাঙ্ক অটোইজিংয়ের বিক্রয় বিভাগের পরিচালক নিকোলাই ফোমিন:
“সাধারণভাবে, শীর্ষ 20 টি নতুন পণ্যগুলির 17 টি মডেল সমস্ত-রাশিয়ার রাশিয়া বিভাগে সর্বাধিক জনপ্রিয় লড়াই করবে। তদুপরি, গড় আকারের ক্লাসে ক্লায়েন্টের জন্য যুদ্ধটি বিশেষত উত্তপ্ত হবে। একই সময়ে, প্রায় 400-450 হাজার নতুন মেশিন ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটরদের গুদামগুলিতে থাকবে। খুব দরকারী। “