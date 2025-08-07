প্রারম্ভিক ইস্টেন্ডার্স বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজের প্রথম দিকে বিরক্তিকর দৃশ্যগুলি জোয়েলকে ভয়ঙ্কর নতুন লোকে ডুবে গেছে | সাবান

এই নিবন্ধটিতে ইস্টেন্ডার্সের আজ রাতের পর্বের জন্য স্পয়লার রয়েছে, যা বিবিসি ওয়ান -তে সন্ধ্যা 30.৩০ টায় প্রচারিত হয় বা এখন আইপ্লেয়ারে প্রবাহিত হতে পারে।
জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে – এবং বাবা রস (অ্যালেক্স ওয়াকিনশো) এটি সক্ষম করেছে।
কিশোরী এখন এক ঝামেলার সপ্তাহের পরে প্রতিবেশীকে টার্গেট করা বেছে নিয়েছে।
দর্শকরা যেমন দেখেছেন, জোয়েল আবিষ্কার করেছেন যে তাঁর মম ক্লিও – যিনি এর আগে তিনি একটি ‘স্ল্যাপার’ ব্র্যান্ড করেছিলেন – পুনরায় বিয়ে করছেন। তিনি এই সংবাদটি ভালভাবে নিয়েছেন বলে মনে হয়েছিল, তবে পরে তার সাথী টমি মুন (সনি কেন্ডাল) এর সাথে বুজ চুরি করতে ভিকের দিকে রওনা হলেন।
যখন তারা ধরা পড়েছিল, তখন তিনি টমির মম ক্যাট (জেসি ওয়ালেস) থেকে স্ট্রিপগুলি ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করেছিলেন এবং রসকে তাকে পাব থেকে টেনে আনতে হয়েছিল।
বাড়িতে ফিরে, তিনি তার বাবাকে তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাকে যৌনতাবাদী এবং মিসোগিনিস্টিক প্রভাবকের কাছ থেকে একটি উদ্বেগজনক ভিডিও দেখিয়েছিলেন, যিনি স্পষ্টভাবে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
জোয়েল যখন রান্নাঘরে ঘুরে বেড়াত, রস তার ফাইলগুলির আরও গভীরভাবে আবিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং লক্ষ্য করেছে যে তিনি অনলাইনে তাদের জ্ঞান ছাড়াই মেয়েদের আপস্কির্টেড বা চিত্রায়িত করার অসংখ্য ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন।
রস ছিটকে গেল, এবং তার ছেলের ব্র্যান্ডিংয়ের আগে ‘জঘন্য সামান্য বিকৃত’ ‘এর আগে ল্যাপটপটি ডুবিয়ে ফেলেছিল।
জোয়েল তার বাবার মন্তব্যে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে?
আজকের পর্বে, ভিকি ফাউলার (অ্যালিস হাইগ) প্রশ্ন করেছিলেন যে ডিভাইসটি কেন জলাবদ্ধ ছিল এবং রস কেন জোয়েল তার সাথে টিম্বার ইয়ার্ডে কাজ করতে চান না।
ব্রিজ স্ট্রিটের বাইরে জোয়েল পিটার বিলে (টমাস ল) অনুরোধ করেছিলেন তাকে কাজ দেওয়ার জন্য, একটি নতুন ল্যাপটপ কেনার জন্য তার পকেটে কিছু অর্থ পাওয়ার জন্য স্পষ্টতই মরিয়া।
ভিকি তার সঙ্গীকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এবং অবশেষে তিনি কী খুঁজে পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার হয়ে এসেছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি প্রায় সময়েই জঘন্য যুবককে সোজা এবং সংকীর্ণের উপরে রেখেছিলেন।
জোয়েল ক্যাটের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল, এবং আবার টমির সাথে ঝুলতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে ভিকি বারে স্টেসি স্লেটার (লেসি টার্নার) দিয়ে পানীয়গুলি নামিয়ে দিচ্ছেন।
দু’জন সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং স্টেস ‘তার জীবনের বিভিন্ন পুরুষের হাতে নিজের দুর্ব্যবহারের কথা বলেছিলেন।
ভিকি বাড়িতে গিয়ে তার সন্ধ্যার খাবার তৈরি করুন এবং স্টেসিকে অবনমিত করার দাবিতে জোয়েল আবার বিদ্বেষের প্রকাশ্যে আঘাত করলেন। ক্যাট ছেলেদের উপরের দিকে ফিরে নির্দেশ দিয়েছিল, যেখানে টমি তার পরিবারের প্রতিরক্ষার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ব্যাখ্যা করে যে স্টেসিকে একবার প্ল্যাটফর্ম সিক্রেটক্যাম ব্যবহারের ফলে স্ট্যাক করা হয়েছিল।
এটি স্পষ্টভাবে জোয়েলকে চিন্তার জন্য খাবার দিয়েছে …
স্টেসির কী হয়েছিল যখন সে সিক্রেটক্যাম ব্যবহার করেছিল?
দর্শকরা যেমন স্মরণ করবেন, ফ্রেডি স্লেটার (ববি ব্রাজিয়ার) স্টেসিকে একমাত্র ফ্যানস ডুপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি কিছু দ্রুত নগদ করার উপায় খুঁজছিলেন।
আইসেকটার 95 এর ব্যবহারকারীর নামের অধীনে, তিনি তার বিল এবং loan ণ হাঙ্গর পরিশোধের জন্য সাইটে পায়ের ছবি আপলোড করেছেন।
একজন গ্রাহকের অনুরোধে তার আপলোডগুলি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওয়ালফোর্ডের উচ্চ শিক্ষক থিও হাথর্ন (উইলিয়াম এলিস)।
পরবর্তীকালে তিনি স্টেসিকে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাকে 10 বছরের কারাগারে হস্তান্তর করেছিলেন।
জোয়েল স্টেসিতে আক্রমণ শুরু করে
টমির গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নীচে চলে গেলেন এবং স্টেসিকে তার ব্যবহারকারীর নাম দ্বারা উল্লেখ করেছিলেন, তাকে একটি ‘নোংরা ছোট পতিতা’ ব্র্যান্ড করেছিলেন।
তারপরে তিনি কন্যা লিলি স্লেটারকে (লিলিয়া টার্নার) নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ‘স্কেট’ কারণ তিনি 12 বছর বয়সে রিকি ব্র্যানিংয়ের (ফ্র্যাঙ্কি ডে) শিশুর সাথে গর্ভবতী হয়েছিলেন।
স্টেসি রেগে গিয়েছিলেন, এবং রস বারে পা রাখার সাথে সাথে তিনি জোয়েলকে মুখের ওপারে চড় মারলেন।
ডাজু ভুর একটি গুরুতর ক্ষেত্রে রস তাকে আরও একটি সংঘাতের জন্য রাস্তা পেরিয়ে আবার মিছিল করে। প্যারেন্টিং সম্পর্কে হার্ভে মনরো (রস বোটম্যান) এর কিছু পরামর্শ দ্বারা উত্সাহিত, তিনি জোয়েলকে বলেছিলেন যে কিছু জিনিস আরও ভাল অব্যবহৃত রয়েছে – এমনকি যদি আপনি এটি অনুভব করেন তবে।
তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে যদি তিনি ভবিষ্যতে অনলাইনে এই জাতীয় চমকপ্রদ বিষয়বস্তু দেখতে বাধ্য হন তবে তার সমর্থনের জন্য তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া উচিত।
তারপরে, বিষয়গুলি তৈরি করা অনেক সবচেয়ে খারাপ বিষয়, তিনি জোয়েলকে একটি নতুন ল্যাপটপ দিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন যা সেপ্টেম্বরে ওয়ালফোর্ড হাইতে ফিরে আসার আগে অধ্যয়নের জন্য তিনি ব্যবহার করতে পারেন। রস স্পষ্টভাবে ভেবেছিলেন যে তাঁর প্রতি আস্থা রেখে তাঁর আচরণ বদলে যাবে।
অবশ্যই, এটি হয়নি। রস যখন ঘরটি ছেড়ে চলে গেলেন, জোয়েল স্টেসির সিক্রেটক্যাম পৃষ্ঠাটি লোড করলেন।
