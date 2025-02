প্রার্থীরা টিভি বিতর্কে মাইগ্রেশন, অর্থনীতি এবং আমাদের নিয়ে আলোচনা করেন

ওলাফ শোলজ (এসপিডি), ফ্রেডরিচ মেরজ (সিডিইউ), অ্যালিস ওয়েইডেল (এএফডি) এবং রবার্ট হ্যাকব্যাক (গ্রিন) চারজন প্রধান প্রার্থীর সাথে প্রথম টেলিভিশনের বিতর্কের মুখোমুখি। The four best -placed candidates in the polls for the position for the position From a federal chancellor of Germany, they face each other on Sunday in a televised debate one week from the date of the election, scheduled for February 23.







এই বিতর্কটি এসপিডি-র জার্মান ফেডারেল চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজকে কেন্দ্র-বামে, তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেডরিচ মের্জের বিরুদ্ধে রেখেছে, যার রক্ষণশীল ব্লক সিডিইউ/সিএসইউ ভোটদানের প্রায় 30% উদ্দেশ্য নিয়ে ভোটগ্রহণের নেতৃত্ব দিয়েছে। জার্মানি (এএফডি) এর বিকল্প আল্ট্রাসেরিস্টিস্টের অ্যালিস ওয়েইডেল এবং দ্য গ্রিনের ডেপুটি চ্যান্সার রবার্ট হাবেক।

স্কলজ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে প্রায় ২০%ভোটদানের উদ্দেশ্য নিয়ে এএফডি ভোটগ্রহণে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যার ১৫%এবং আরও বেশি, ১৩%রয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে বর্তমান সরকারের জোট ভেঙে যাওয়ার পরে প্রাথমিক ফেডারেল নির্বাচনকে ডাকা হয়েছিল।

জার্মানিতে টেলিভিশন -ব্রোডকাস্ট বিতর্কগুলি প্রায়শই কেবল দুটি প্রধান চ্যান্সেলর প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানায়। কেবলমাত্র গত নির্বাচনে, ২০২১ সালে, তিন প্রার্থীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। এই বছর চারজন অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফর্ম্যাটটি নতুন।

আলোচনার পুনরাবৃত্তি থিমগুলি যা শোলজ এবং মেরজের মধ্যে যেমন মাইগ্রেশন, অর্থনীতি এবং সম্ভাব্য সরকারে এএফডি আল্ট্রা -রাইটিস্টের অংশগ্রহণের মধ্যে পূর্ববর্তী বিতর্ককে নির্দেশ দেয়।

তবে এবার, রবিবার শেষ হওয়া মিউনিখ সুরক্ষা সম্মেলনে আমেরিকান উপস্থিতি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের পরে ইউরোপের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং রাজনীতিতে “স্যানিটারি কর্ডস” এর কোনও জায়গা নেই বলে পরামর্শ দিয়েছিল।

ইউএসএ এবং ইউক্রেন গাইড বিতর্ক

মার্জকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি তার সরকারে এএফডির অংশগ্রহণ গ্রহণ করবেন কিনা। সিডিইউ লিডারকে “স্যানিটারি কর্ড” উৎখাত করার জন্য সমালোচিত করা হয়েছে যিনি জার্মান সংসদে আল্ট্রা -রাইটকে বিচ্ছিন্ন করে এবং এএফডি ভোট দিয়ে সংসদে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন।

সিডিইউ প্রার্থী পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতে ওয়েইডেল পার্টির সাথে কাজ করবেন না। জেডি ভ্যান্সের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে, মের্জ বলেছিলেন “একজন আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে বলবেন না যে আমি কার সাথে কথা বলতে পারি বা করতে পারি না।”

“আমি মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলটি গ্রহণ করেছি এবং আশা করি মার্কিন সরকার আমাদের সাথেও একই কাজ করবে। এবং আমি ভ্যান্সকে স্পষ্ট করে দিয়েছি। আমি আমাদের নির্বাচন এবং আমাদের সরকার গঠনে এ জাতীয় অনুপ্রবেশ গ্রহণ করব না। আমেরিকানদের কিছুই নেই এতে অবদান রাখতে, “তিনি বলেছিলেন।

ইতিমধ্যে ওয়েইডেল ভ্যানসের ভঙ্গি এবং বার্লিনের ওয়াশিংটনের সান্নিধ্যকে রক্ষা করেছেন। “পশ্চিম এবং পূর্বে আমাদের বন্ধু রয়েছে,” প্রার্থী রাশিয়া এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই জাতীয় দেশগুলির সাথে কথোপকথনে তাঁর অবস্থানও ইউক্রেনের যুদ্ধ সম্পর্কিত জার্মানির প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে উত্তপ্ত আলোচনা উন্মুক্ত করেছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দেশটির উচিত “নিরপেক্ষ” দ্বন্দ্ব থাকা উচিত।

রবার্ট হাবেক বলেছেন, এএফডি ব্যতীত সমস্ত দল ইউক্রেনের পক্ষে তাঁর সমর্থনে একযোগে ছিল, যা মের্জ পুনরাবৃত্তি করেছিল। “না, মিসেস ওয়েইডেল, আমরা নিরপেক্ষ নই,” তিনি আরও বলেন, জার্মানি “ইউক্রেনীয় জনগণের পক্ষে রয়েছে।”

ইমিগ্রেশন আলোচনার কেন্দ্রে ফিরে আসে

দেশের দক্ষিণে মিউনিখ শহরে একটি গাড়ি নিয়ে হামলার দু’দিন পরে এই চার দলের মধ্যে লড়াই ঘটে দু’জনকে হত্যা করেছিল। সন্দেহভাজন একজন আফগান নাগরিক, এবং প্রসিকিউশন সম্ভাব্য “ইসলামপন্থী অনুপ্রেরণা” তদন্ত করে।

ঘটনাটি আবার নির্বাচন প্রচারের কেন্দ্রে মাইগ্রেশন নীতি নিয়ে আসে, প্রথম প্রশ্নগুলি নির্বাসন এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের বিষয়কে কেন্দ্র করে।

শোলজ বলেছিলেন যে তাঁর সরকার অনিয়মিত অভিবাসনকে সীমাবদ্ধ করার জন্য তার ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করবে যা তিনি বলেছিলেন, 17% তার পরিচালনায় পড়েছে। তিনি বর্তমানে জার্মানিতে বসবাসরত অভিবাসীদের পক্ষেও আবেদন করেছিলেন।

“জার্মানির এমন লোকদের রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ যাদের অভিবাসনের ইতিহাস রয়েছে। এটি জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। তারা আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত।”

তবে মের্জের পক্ষে সরকার কর্তৃক নির্বাসন সংখ্যা খুব কম। তিনি আফগানের জন্য শরণার্থী কর্মসূচির সমালোচনা করেছিলেন।

তিনি দাবি করেছিলেন যে জার্মানিই একমাত্র দেশ যা এখনও আফগানিস্তান থেকে অভিবাসীদের গ্রহণ করে এবং নির্বাসন সুবিধার্থে তালেবান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক খোলার পরামর্শ দেয়।

জবাবে শোলজ বলেছিলেন যে তালেবানের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ আফগানিস্তানে প্রথম নির্বাসন বিমানের ফলস্বরূপ।

এই মন্তব্যগুলি হ্যাকব্যাকের সমালোচনা করেছিলেন, যিনি তালেবানকে “সন্ত্রাসবাদী শাসন” বলে অভিহিত করেছিলেন যার সাথে জার্মানি কাজ করা উচিত নয়। “এটি তাদের বৈধতা দেওয়ার মতোই হবে। অন্য কোনও পশ্চিমা দেশ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না; আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি তবে এটিই ইউরোপীয় সহযোগিতার কফিনের পরবর্তী পেরেক হবে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

অর্থনীতি এবং শক্তি প্রত্যাহার

প্রার্থীরা ফেডারেল চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজকে জার্মান অর্থনীতির প্রত্যাহার এবং অবকাঠামো, ডিজিটালাইজেশন এবং জ্বালানি ব্যয় সহ দেশে অবিরাম সমস্যাগুলির জন্য চাপ দিয়েছেন।

মার্জ আবার দেশের “বৃহত্তম শক্তি সংকট” এর মধ্যে “নিখুঁত অবস্থায় তিনটি পারমাণবিক প্লান্ট” বন্ধ করে সরকারের সমালোচনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, “যদি আমরা কেবল কোন শক্তির উত্সগুলি আমরা চাই না তা ঘোষণা করে থাকি তবে আমরা কোথাও পাব না,” তিনি বলেছিলেন।

ওয়েইডেল পারমাণবিক শক্তিও রক্ষা করেছিলেন, যা তিনি “নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য” হিসাবে বিবেচনা করেন এবং একটি সরকারকে “নতুন প্রযুক্তির জন্য উন্মুক্ত” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, “সমস্ত গ্রাহকরা কীভাবে তাদের বাড়ী গরম করবেন এবং তারা কী ধরণের গাড়ি চালাবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে নির্দ্বিধায় থাকা উচিত এবং সমস্ত সংস্থাগুলি তারা কী উত্পাদন করবে তা সিদ্ধান্ত নিতে মুক্ত হওয়া উচিত,” তিনি বলেছিলেন।

বর্তমান সরকারে অর্থনীতি মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা হাবেক সস্তা রাশিয়ান গ্যাসের অনুপস্থিতি এবং জার্মানির “কাঠামোগত অর্থনৈতিক সঙ্কট” এর জন্য রফতানি বাজারের প্রত্যাহারকে দোষ দিয়েছেন।

“আসুন ভুলে যাব না যে এটি ছিল [o presidente russo Vladimir] পুতিন যিনি এই কারণেই ছিলেন, “তিনি দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, ২০২২ সালে মস্কো দ্বারা ইউক্রেনের আগ্রাসনের পরে রাশিয়ান গ্যাস থেকে জার্মানি অপসারণের কথা উল্লেখ করে।

শোলজ রাশিয়ার মাধ্যমে ইউক্রেনের আক্রমণকেও দোষ দিয়েছেন, তবে জার্মান সরকারের প্রতিক্রিয়া রক্ষা করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে সর্বোচ্চ মূল্যকাল শেষ হয়েছে।

চ্যান্সেলর এখনও ক্রমবর্ধমান শক্ত ফেডারেল বাজেট উপশম করার উপায় হিসাবে সুপার সমৃদ্ধের উপর কর বাড়ানোর প্রস্তাবটি টেবিলে নিয়ে এসেছিলেন।

শোলজ বলেছিলেন যে তিনি তার অবস্থানে 300,000 ইউরো মোট (1.7 বিলিয়ন ডলার) উপার্জন করেছেন এবং তাই “আরও বেশি কর প্রদান করতে পারে এবং করা উচিত।” “এবং যারা লক্ষ লক্ষ উপার্জন করেন তাদের আরও বেশি অর্থ প্রদান করা উচিত, বিশেষত অর্থের ঘাটতির সময়ে,” তিনি যোগ করেন।

হ্যাকব্যাক একমত হয়েছিলেন যে জার্মানিতে করের ক্ষেত্রে “ন্যায়বিচার” এর সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে বসবাসরত ১৩০ বিলিয়নেয়ার সহ ধনী ব্যক্তিরা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে, তবে এটি সমাজের বাকী অংশে পৌঁছায় না।

