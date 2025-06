প্রাসাদ প্রাঙ্গনে ওলুও অ্যালকোহল নিষিদ্ধ

ইওল্যান্ডের ওলুও, ওবা আবদুলরোশিদ আকালে আকানবি, তার প্রাসাদে এবং তার আশেপাশের প্রাঙ্গনে অ্যালকোহল সেবনের উপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে।

শনিবার তাঁর 58 তম জন্মদিন উপলক্ষে প্যালেস কর্মীদের সাথে বৈঠকের সময় রাজা এই ঘোষণাটি করেছিলেন।

তার প্রধান প্রেস সচিব, অলি ইব্রাহিমের ভাগ করা একটি ভিডিওতে ওবা আকানবি বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য ছিল প্রাসাদের পবিত্রতা বজায় রাখা।

প্রাসাদের সামনে বসে থাকা ব্যক্তিদের সম্বোধন করার সময় ইওরুবায় বক্তব্য রেখে রাজা বলেছিলেন, “এই প্রাসাদটি ওলোডুমারের অন্তর্গত, এবং সেখানে একটি মসজিদ রয়েছে। আমরা আমাদের প্রার্থনার তাত্ক্ষণিক উত্তর পেতে চাই। আপনি যদি পবিত্র কিছু করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে পবিত্র করে শুরু করতে হবে।”

Oba Akanbi stated that the ban was not intended to punish but to inspire personal transformation among those who frequent the palace.

“আমি আপনার এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে যাচ্ছি এমন একজন হওয়ার জন্য আমি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যার সাথে আমি সহযোগিতা করতে গর্বিত হব। আপনি যদি অ্যালকোহল পান করতে চান তবে আমি আপনাকে ভিক্ষা করি, এই প্রাঙ্গণের বাইরে যাই। এই বেড়ার পিছনে যান। সেখানে যান এবং এটি পান করুন, এখানে নয়।

“আমরা পবিত্রতা প্রচার করছি। অ্যালকোহলের সাথে যা কিছু করতে হবে তা প্রাঙ্গনে স্পর্শ করা উচিত নয়। God শ্বরের বিরুদ্ধে যে কোনও কিছু এই প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।”