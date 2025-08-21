প্রিন্সের এস্টেট ‘বেগুনি বৃষ্টি’ প্রেমের আগ্রহের নামের বিরুদ্ধে মামলা করেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
পর্যালোচনা এবং সুপারিশগুলি নিরপেক্ষ এবং পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয়। পোস্টমিডিয়া এই পৃষ্ঠায় লিঙ্কগুলির মাধ্যমে করা ক্রয়গুলি থেকে একটি অনুমোদিত কমিশন অর্জন করতে পারে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
যে মহিলা প্রিন্সের প্রেমের আগ্রহের চিত্রিত করেছেন বেগুনি বৃষ্টি চার দশক আগে তার নাম ব্যবহারের জন্য আদালতে যাচ্ছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
লস অ্যাঞ্জেলেসে মঙ্গলবার প্যাট্রিসিয়া অ্যাপোলোনিয়া কোটেরো একটি মামলা দায়ের করেছেন যে দাবি করেছে যে জুনে “অ্যাপোলোনিয়া” ট্রেডমার্কের মালিকানার জন্য দায়ের করার পরে প্রয়াত রক স্টারের এস্টেটের মধ্যম নামটি ব্যবহার করার কোনও অধিকার ছিল না।
নিবন্ধ সামগ্রী
14 পৃষ্ঠার অভিযোগ, দ্বারা প্রাপ্ত রোলিং স্টোনঅভিযোগ করে পাইসলে পার্ক এন্টারপ্রাইজগুলি তার নামটি “চুরি করার চেষ্টা” করছে।
মামলাটিতে বলা হয়েছে, “গত চার দশক ধরে নাম এবং ট্রেডমার্কের ‘অ্যাপোলোনিয়া’ এর সাথে যুক্ত সমস্ত শুভেচ্ছার সমস্ত বাদীর জন্য দায়ী,” মামলাটিতে বলা হয়েছে। “কেবলমাত্র একটি অ্যাপলোনিয়া রয়েছে এবং অ্যাপোলোনিয়া হ’ল এই নামে প্রদত্ত পণ্য ও পরিষেবার উত্স।”
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
কোটেরো (, 66) বলেছেন, এস্টেট ভবিষ্যতের পোশাক এবং বিনোদন বিকল্পের জন্য “অভিপ্রায়-থেকে-ব্যবহার” আবেদন জমা দেওয়ার সময় তার ট্রেডমার্ক নিবন্ধকরণ এবং আবেদন বাতিল করার জন্য দায়ের করেছে।
তিনি দাবি করেন যে প্রিন্স তার ব্যক্তিগত বা পেশাদার জীবনে অ্যাপোলোনিয়া ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজন নেই।
“প্রকৃতপক্ষে, প্রিন্স নিজেই তার পেশাদার প্রচেষ্টায় অ্যাপোলোনিয়াকে ‘অ্যাপোলোনিয়া’ হিসাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং উত্সাহিত করেছিলেন,” মামলা দায়ের করা হয়েছে। “যদি কখনও ন্যায্যতার মৌলিক নীতিগুলি – মওকুফ, স্বীকৃতি এবং ল্যাচগুলি – প্রয়োগ হয় তবে তারা এখানে প্রয়োগ করে।”
গায়ক এবং গীতিকার দাবি করেছেন যে তিনি ১৯৮৪ সালে সিনেমার প্রকাশের পর থেকে অ্যাপলোনিয়া ব্যবহার করছেন এবং তিনি তার মধ্য নাম এবং এর ট্রেডমার্কের যথাযথ মালিক, এটি প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের আদেশ চাইছেন।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
মামলাটি জানিয়েছে কোটেরো প্রচারের জন্য সফরে গিয়েছিল বেগুনি বৃষ্টি এবং সিনেমা থেকে তার গান, সেক্স শ্যুটারযোগ করা তিনি লিখতেও সহায়তা করেছিলেন ম্যানিক সোমবার প্রিন্সের সাথে চুড়ি দ্বারা – তার ছদ্মনাম ক্রিস্টোফারকে জমা দেওয়া হয়েছে।
কোটেরো বলেছিলেন যে তার কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয়েছিল আমাকে নিয়ে যাও জন্য বেগুনি বৃষ্টি সাউন্ডট্র্যাক তিনি একটি স্ব-শিরোনামযুক্ত একক অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন অ্যাপোলোনিয়া 1988 সালেও।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে এস্টেট দাবি করেছে যে তিনি 1983 সালে তার চলচ্চিত্রের ভূমিকার জন্য তার নামের অধিকারগুলি স্বাক্ষর করেছেন, তবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মালিকানা “কখনই প্রয়োগ করা হয়নি” এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছিল।
কোটেরোর আইনজীবী ড্যানিয়েল এম সিসলো একটি ইমেলের মাধ্যমে বলেছিলেন, “আমাদের ক্লায়েন্ট পুরোপুরি তার নাম রক্ষায় বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা করে।” রোলিং স্টোন।
প্রিন্স ২০১ 2016 সালের এপ্রিল মাসে 57 বছর বয়সে মিনের চানহসেন, মিনের চ্যানহসেন -এ তাঁর পাইসলে পার্ক রেকর্ডিং স্টুডিওতে একটি ফেন্টানেল ওভারডোজ থেকে মারা যান। উইল বা শিশুদের ছাড়াই প্রিন্সের ছয় জন বেঁচে থাকা ভাইবোন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।
আরও পড়ুন
-
‘বুস্টিন জিবার’: জাল জাস্টিন বিবার ফুলস ভেগাস হোটেল কর্মী এবং ডিজে পারফর্মিং গানে
-
কোল্ডপ্লে গায়ক ক্রিস মার্টিন বলেছেন, কিস ক্যামের বিষয়টি ‘পরাজয়’ এর পরে থাকবে
-
পুলিশ বিসি -তে নিকেলব্যাক অনুরাগীদের টার্গেট করে, ন্যাব 18 অভিযোগযুক্ত মাতাল ড্রাইভার
কনসার্টগুলি পছন্দ করে, তবে এটি ভেন্যুতে তৈরি করতে পারে না? ভিপস সহ আপনার পালঙ্ক থেকে লাইভ শো এবং ইভেন্টগুলি স্ট্রিম, এখন কানাডায় পরিচালিত একটি সংগীত-প্রথম স্ট্রিমিং পরিষেবা। 30% ছাড়ের একটি সূচনা অফারের জন্য এখানে ক্লিক করুন। আসন্ন কনসার্ট এবং অতীত পারফরম্যান্সের বিস্তৃত সংরক্ষণাগারটি অন্বেষণ করুন।
নিবন্ধ সামগ্রী