প্রিন্সেস কেট কাশি শিশুর দ্বারা বাধা হয়ে যাওয়ার পরে ভাইরাল হয়ে যায় | রয়েল | খবর

প্রিন্সেস কেট আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে একটি কাশি শিশুর সাথে তার মিষ্টি কথোপকথনের ফুটেজের পরে পুনরায় উত্থিত হয়েছে। প্রিন্সেস অফ ওয়েলস শিশুদের প্রাথমিক বছরের বিকাশকে তার জীবনের কাজের বিকাশ করেছে এবং সর্বদা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেছে।
এমনকি তিনি 2021 সালে আর্লি শৈশবের জন্য রয়্যাল ফাউন্ডেশন সেন্টার এবং 2023 সালে দ্য শেপিং ইউএস ক্যাম্পেইন চালু করেছিলেন। কেট কারণ সম্পর্কিত অসংখ্য ব্যস্ততায় অংশ নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে একটির সময়, তিনি তার উপস্থিতির সময় কাশির একটি শিশুর সাথে একটি আরাধ্য মিথস্ক্রিয়া করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন।
প্রশ্নে ঘটনাটি ২০২২ সালে হয়েছিল, যখন প্রিন্সেস গিল্ডফোর্ডের রয়্যাল সেরি কাউন্টি হাসপাতাল প্রসূতি ইউনিট পরিদর্শন করেছিলেন।
সেখানে থাকাকালীন কেট মায়েদের সাথে দেখা করেছিলেন, পাশাপাশি এমন কর্মীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন যারা তাদের গর্ভাবস্থায় বা প্রাথমিক-পরবর্তী সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি অনুভব করে এমন মহিলাদের সহায়তা প্রদান করে।
হাসপাতালের কর্মীদের সদস্য এবং মায়েদের সাথে আলোচনার সময় কেট একটি কাশি শিশুর দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে ভিডিওতে ধরা পড়ে।
রাজকন্যা খেয়াল করলেন, থামলেন এবং বাচ্চাকে তার মুখে একটি বড় হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি ঠিক আছেন?”
এই ক্লিপটি, যা তিন বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে ভাইরাল হয়েছিল, তখন থেকে অনলাইনে পুনরুত্থিত হয়েছে।
অনেক ভক্ত তাদের মাতৃ প্রকৃতির জন্য ভবিষ্যতের রানির প্রশংসা করেছিলেন।
একজন ব্যবহারকারী টিকটোককে লিখেছেন: “একটি প্রেমময় মায়ের প্রতিক্রিয়া।”
পঞ্চম একজন মন্তব্য করেছিলেন: “তিনি আরাধ্য।”