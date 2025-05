প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট মিডলটন টিম আপ তাদের বাচ্চাদের একটি সাধারণ শৈশব দিতে

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

প্রিন্স হ্যারির সর্বশেষ বিস্ফোরক সাক্ষাত্কারের পরে, প্রিন্স উইলিয়াম তার বাচ্চাদের উত্তরাধিকারী-এবং নির্দিষ্ট দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা করার জন্য আগের চেয়ে আরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দাবি করা হয়েছিল ব্রিটিশ রয়্যালস বিশেষজ্ঞ হিলারি ফোর্ডউইচযিনি বিশ্বাস করেন যে হ্যারি রয়্যাল “স্পেয়ার” হওয়ার সাথে লড়াই করে আজ প্রবীণ রয়্যালদের জন্য কেবল একটি “দুঃস্বপ্ন” ছিলেন না তবে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্কতা কাহিনী হিসাবে কাজ করেছেন।

ফোর্ডউইচ ব্যাখ্যা করেছিলেন, “প্রিন্স উইলিয়াম ‘উত্তরাধিকারী এবং অতিরিক্ত’ এড়াতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য বিশেষভাবে দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ, যা অনেক রাজকীয় দুঃস্বপ্ন (ওভার) প্রজন্মের সৃষ্টি করেছে,” ফোর্ডউইচ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট মিডলটন ব্যাটাল প্রিন্স হ্যারির সাহসী প্যারেন্টিং পরিবর্তনগুলির সাথে ‘স্পেয়ার’ অভিশাপ: বিশেষজ্ঞরা

“তিনি এবং প্রিন্সেস ক্যাথরিন পরিবারের কাজ একসাথে, রান্না, পারিবারিক ছুটি, খেলাধুলা এবং প্রকৃতির সময়ের মতো ‘সাধারণ’ সাধারণ মুহুর্তের গুরুত্বের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। তারা দেশের পদচারণা এবং বনফায়ারে খুব আগ্রহী, খুব ব্রিটিশ traditions তিহ্য।”

ডিউক অফ সাসেক্স এবং তার পরিবারের মধ্যে বিভেদটি গত সপ্তাহে আবার ওপেনে ফেটে যায় যখন প্রিন্স তার সুরক্ষার বিষয়ে আদালতের মামলা হারানোর পরে বিবিসিকে একটি কাঁচা সাক্ষাত্কার দেন। দীর্ঘ এবং সময়ে সংবেদনশীল কথোপকথনে, 40 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন যে তিনি রাজপরিবার, যুক্তরাজ্য সরকার এবং গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পুনরায় পাঠানোর সময় তিনি পুনর্মিলন চান।

হ্যারি বলেছিলেন যে তাঁর বাবা, যিনি ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছেন, তিনি “এই সুরক্ষা জিনিস” এর কারণে তার সাথে কথা বলবেন না, তিনি যখন নিজের দেশে থাকাকালীন রাজপুত্রের সুরক্ষা সম্পর্কে আইনী র‌্যাংল।

“এটি, এটির কেন্দ্রবিন্দুতে একটি পারিবারিক বিরোধ,” তিনি বলেছিলেন।

হ্যারি তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন যেহেতু তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেঘান মার্কেল ২০২০ সালে রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রেস এবং রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বৈরিতা এবং বর্ণবাদী মনোভাবের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন। বিব্রতকর উদ্ঘাটন সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিবরণে ভরা হ্যারি এর সমস্ত 2023 স্মৃতি “স্পেয়ার” বিষয়গুলিকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

হ্যারির সর্বশেষ সাক্ষাত্কারটি ২ রা মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একই দিন যখন উইলিয়ামের মধ্যবিত্ত শিশু প্রিন্সেস শার্লোট 10 বছর বয়সী হয়েছিল। তাঁর বড় ছেলে প্রিন্স জর্জ, ১১, ব্রিটিশ সিংহাসনের সাথে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন।

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

“প্রিন্সেস ক্যাথরিন (উইলিয়ামের মতো) প্রিন্সেস শার্লোটকে দায়িত্ব ও জনসেবার traditional তিহ্যবাহী রাজকীয় মূল্যবোধের সাথে আনুগত্যের সংমিশ্রণের পাশাপাশি একটি ঘনিষ্ঠ, প্রেমময়, লালনপালনের পদ্ধতির (অন্যটি) রাজকীয় ‘স্পেয়ার এড়ানোর আশায়, যেমন তাঁর পথভ্রষ্ট চাচা, যেমন তাঁর পথভ্রষ্ট চাচা,” দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ, “ফোরডউইচ বলেছেন।

ফোর্ডউইচের অনুভূতি খুব শীঘ্রই এসেছিল পিপল ম্যাগাজিন শার্লোটের জন্মদিনের স্মরণে একটি কভার স্টোরি প্রকাশ করেছে। ইস্যুতে রয়্যাল বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছিলেন যে শার্লট কীভাবে তার ভাইয়ের কাছে অতিরিক্ত ছিল “একটি দুর্বল জায়গায়” এবং হ্যারি বিশ্ব মঞ্চে যে সম্ভাব্য সমস্যাগুলি অনুভব করেছেন তা ভরা।

“দ্য মেকিং মেকিং অফ এ কিং” এর লেখক রয়্যাল জীবনী লেখক রবার্ট হার্ডম্যান দ্য আউটলেটকে বলেছেন, “প্রয়াত কুইন (এলিজাবেথ) সর্বদা নং 2 এর অসাধারণ এবং চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন।”

“সে কারণেই (তার বোন, প্রিন্সেস) মার্গারেটের (তার ছেলে, প্রিন্স) অ্যান্ড্রু এবং (তার নাতি) হ্যারি,” এর জন্য তাঁর একটি বিশেষ নরম জায়গা ছিল, “তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। “তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কঠোরভাবে শ্রেণিবদ্ধ পরিবারে দ্বিতীয় স্থান অর্জন এবং প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রত্যেকেই সে সম্পর্কে সচেতন।”

“স্পেয়ার” -তে হ্যারি উইলিয়ামের সাথে তার ভাইবোনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশদভাবে জানিয়েছিলেন, ৪২ বছর বয়সী, এবং কীভাবে তিনি প্রাসাদের দরজার পিছনে তার পথ খুঁজে পেতে লড়াই করেছিলেন।

“আমি ছায়া, সমর্থন, পরিকল্পনা বি ছিল,” তিনি লিখেছিলেন, আউটলেট দ্বারা উদ্ধৃত হিসাবে। “উইলির সাথে কিছু ঘটলে আমাকে বিশ্বে আনা হয়েছিল।”

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

হ্যারি আরও বর্ণনা করেছিলেন যে অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তার ভাইয়ের সাথে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল।

তিনি লিখেছিলেন, “আমার পরিবার আমাকে একটি নালিশ ঘোষণা করেছিল। অতিরিক্ত।” “আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ করি নি, তবে আমারও এটিতে বাস করার দরকার ছিল না। আরও ভাল, আমার মনে কিছু তথ্য সম্পর্কে চিন্তা না করা … তবে আমি যাকে নিয়ে ভ্রমণ করেছি তার কোনও অভিশাপ দেয়নি; অতিরিক্তটি সর্বদা বাঁচানো যেতে পারে।”

উইলিয়াম যেমন একদিন রাজা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, হার্ডম্যান বলেছিলেন যে তিনি “পুরো রাজকীয় অস্তিত্বকে সহজলভ্য করতে এবং তার সমস্ত সন্তানের জন্য ভীতিজনক নয়” করতে চান।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টার এবং ফটোগ্রাফার হেলেনা চার্ড ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “প্রিন্স উইলিয়াম এবং প্রিন্সেস ক্যাথরিন কেবল উত্তরাধিকারী-এবং-অতিরিক্ত সম্পর্কের গতিশীলের বিপদগুলি খুব ভালভাবেই জানেন।”

“আমরা অসংখ্য উত্তরাধিকারী-এবং-নির্দিষ্ট চক্র সম্পর্কে জানি, সাধারণত অবমূল্যায়িত বোধের কারণে অতিরিক্তটি রেল থেকে কিছুটা ছাড়িয়ে যায়,” তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন।

চার্ড “রয়েল বিদ্রোহী” এর প্রধান উদাহরণগুলি উল্লেখ করেছিলেন যারা তাদের ক্রিয়াকলাপের কারণে মার্গারেট, অ্যান্ড্রু এবং আরও সম্প্রতি হ্যারি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন।

এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে “স্পেয়ার” -তে হ্যারি এমন মুহুর্তগুলিতেও লিখেছিলেন যেখানে তিনি বরখাস্ত বা অবমূল্যায়িত বোধ করেছেন, পিপল ম্যাগাজিন জানিয়েছে।

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

চার্ড ব্যাখ্যা করেছিলেন, “প্রিন্স অ্যান্ড প্রিন্সেস অফ ওয়েলস প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তাদের বাচ্চাদের সাথে উত্তরাধিকারী-এবং-নির্দিষ্ট চক্র রোধ করার সচেতন সিদ্ধান্ত,” চার্ড ব্যাখ্যা করেছিলেন। “তারা প্রিন্সেস শার্লট এবং প্রিন্স লুই প্রিন্স জর্জের সাথে বেড়ে উঠতে পারে এমন সমস্যাগুলি সম্পর্কে ভাল জানেন।”

“প্রিন্স এবং প্রিন্সেস অফ ওয়েলসের তাদের মন জানেন এবং তাদের রাজকীয় পথটি খোদাই করছেন,” চার্ড আরও বলেছিলেন। “তারা traditional তিহ্যবাহী রাজকীয় উপায় এবং নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে এবং পরিবর্তন করতে ভয় পান না They তারা তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয় Their তাদের সন্তানরা প্রথমে আসে। শিশুদের ভারসাম্যপূর্ণ, সফল, স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় ভালবাসা, সমর্থন এবং দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় They তারা তাদের পিতামাতার সিদ্ধান্তগুলি মুকুটের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”

পিপল ম্যাগাজিন জানিয়েছে যে সামনের দিকে তাকিয়ে শার্লটকে প্রিন্সেস রয়্যালের উপাধি দেওয়া যেতে পারে, এটি একটি উপাধি যা তার দুর্দান্ত-খালা, প্রিন্সেস অ্যান, 74 বছর বয়সী। আউটলেটটি উল্লেখ করেছে শিরোনামটি শেষ পর্যন্ত রাজা দেওয়া এবং শার্লোট এখনও এটি প্রত্যাখ্যান করতে বেছে নিতে পারে।

চার্ড দাবি করেছেন, “রাজকন্যা রয়্যাল তার উইংয়ের নীচে রাজকন্যা শার্লটকে নিয়ে গেছে।” “তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে। প্রিন্সেস অ্যান শার্লোটের জন্য একটি দুর্দান্ত রোল মডেল। তিনি তার ভাই কিং চার্লসের ডান হাতের মহিলা হওয়ার বিচার ও দুর্দশা সম্পর্কে অবগত।

রাজকীয় বিশেষজ্ঞ ইয়ান পেলহাম টার্নার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমি মনে করি ভবিষ্যতে প্রিন্সেস শার্লোট বর্তমানে রাজকন্যা অ্যানের দ্বারা পরিচালিত ভূমিকাটি পূরণ করতে পারে, রাজকীয় উপস্থিতি এবং কর্তব্যগুলির মেরুদন্ডে পরিণত হয়েছে।” “প্রিন্সেস অ্যানকে কঠোর পরিশ্রমী রাজকীয় হিসাবে দেখা হয়, এবং শার্লোট এখনই মনে হয় সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একই দৃ resolve ় সংকল্প রয়েছে।”

শার্লট, সিংহাসনের সাথে তৃতীয় তৃতীয়, ওয়েলসের প্রিন্স এবং প্রিন্সেসের একমাত্র কন্যা। একটি সূত্র পিপল ম্যাগাজিনকে জানিয়েছে যে শার্লট তার ভাইবোনদের সাথে এই দম্পতি দ্বারা “ব্যক্তিগত জীবন ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে” উত্থাপন করছেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

হ্যারি বর্তমানে তাঁর স্ত্রী এবং দুটি সন্তানের সাথে ধনী, উপকূলীয় শহর মন্টেকিটোতে বাস করছেন। তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন যে তিনি “এমন একটি পৃথিবী দেখতে পাচ্ছেন না যেখানে আমি আমার স্ত্রী এবং শিশুদের যুক্তরাজ্যে ফিরিয়ে আনব”

রাজপুত্র বলেছিলেন যে তিনি ব্রিটেনকে ভালবাসেন এবং “এটি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমি আমার বাচ্চাদের আমার জন্মভূমি দেখাতে পারব না।”

হ্যারি দাবি করেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবার ব্রিটেনের সাথে দেখা করার সময় বিপন্ন হয়েছিলেন কারণ তাকে এবং মেঘানকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং নিউজ মিডিয়া দ্বারা নিরলস হ্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে।

প্রিন্স উইলিয়াম, কেট মিডলটন ‘ডিউটির প্রতি উত্সর্গীকৃত’ রাজতন্ত্রের ভবিষ্যত হিসাবে: একটি বাস্তব অংশীদারিত্ব

বেশ কয়েকটি রাজকীয় বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক প্রতিবেদনের মতে হ্যারি এবং উইলিয়াম কথা বলার ক্ষেত্রে নেই। হ্যারির ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছিল যে হ্যারির কল এবং তার বাবার কাছে চিঠিগুলি উত্তরহীন।

ফোর্ডউইচ বলেছিলেন যে উইলিয়াম পরিবার ও দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বাচ্চারা সাফল্যের সঠিক পথে রয়েছে, তারা যেখানেই উত্তরাধিকারের লাইনে থাকুক না কেন।

“পরিবারের নিকটবর্তী ব্যক্তিরা সম্মত হন যে প্রিন্সেস শার্লট (বিশেষত) (বিশেষত) তার বছরগুলি পেরিয়ে অত্যন্ত স্তরের মাথা এবং পরিপক্ক, প্রায়শই তার ভাই, জর্জ এবং লুইকে জনসাধারণের ব্যস্ততার সময় তদারকি করে রাখেন,” চার্ড বলেছিলেন। “আশা করা যায় যে প্রিন্স জর্জ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি তাঁর পক্ষে সমর্থনের পক্ষে থাকবেন, ঠিক তেমন রাজকন্যা অ্যান যেমন রাজা তৃতীয় চার্লসের পক্ষে এইরকম দৃ support ় সমর্থন ছিলেন।”

তার সাক্ষাত্কারে হ্যারি বলেছিলেন যে তিনি তার পরিবারকে ক্ষমা করতে পারেন।

হ্যারি বলেছিলেন, “আমি আমার পরিবারের সাথে পুনর্মিলন পছন্দ করব। আর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কোনও লাভ নেই।”