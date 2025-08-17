প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট মিডলটনের রোম্যান্স বেশিরভাগ লোকেরা উপলব্ধি করার আগে বুদবুদ হয়ে গেছে … যেমন রয়েল লেখক তাদের প্রাথমিক সম্পর্ক সম্পর্কে গোপনীয়তা প্রকাশ করেছেন

‘বাহ, কেটের হট!’, প্রিন্স উইলিয়াম তার ইটন সহপাঠী ফার্গাস বয়ডকে বলেছিলেন যখন তিনি তার ভবিষ্যতের স্ত্রীকে নিখুঁত পোশাক এবং কালো অন্তর্বাসের মধ্যে দেখেছিলেন।
২০০২ সালের এপ্রিলে, কেট মিডলটন ফেয়ারমন্ট সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হোটেলের দ্য ডন ওয়াক চ্যারিটি গালায় অংশ নিয়েছিলেন যখন তিনি টেক্সটাইলের শিক্ষার্থী শার্লট টড দ্বারা ডিজাইন করা – একটি মিনি -পোশাক হিসাবে ডিজাইন করা – মূলত একটি স্কার্ট যা পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
উইলিয়াম গোপনে তার বন্ধুর মাধ্যমে 200 ডলার সামনের সারির আসনের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন, তাই খুব কম লোকই জানত যে সে সেখানে থাকবে।
কেটের উইলিয়াম তাকে পাশের মেয়ে হিসাবে দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে তার প্রতি তার অনুভূতি রয়েছে।
তবে শান স্মিথের ২০২৫ সালের বইয়ের দাবী অনুসারে, সোফি: সেভিং দ্য রয়েল ফ্যামিলি, উইলিয়াম এবং কেট ইতিমধ্যে চুপচাপ সে সময় ডেটিং করছিলেন।
তিনি লিখেছেন: ‘কেট উইলিয়ামের সাথে পরিচয় হয়েছিল কারণ তারা একই কোর্সে, শিল্পের ইতিহাস এবং একই ছাত্র ব্লকে ছিল, তবে এখনও চ্যাট হয়নি।
‘যখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি রাগবি সম্পর্কে জানেন এবং এটি সম্পর্কে একটি শালীন কথোপকথন করতে পারেন তখন এটি পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি তার ভাল-করণীয় পাবলিক স্কুল প্রকারের সেটে একমাত্র মেয়ে হয়েছিলেন যারা সর্বদা মধ্যাহ্নভোজন এবং রাতের খাবারের সময় একসাথে বসে থাকেন।
‘তারা ক্রিসমাসের ছুটিতে ডেটিং শুরু করেছিল এবং ইতিমধ্যে উইলিয়াম প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি এখনকার বিখ্যাত চ্যারিটি ফ্যাশন শোতে কতটা ফিট ছিলেন, যেখানে তিনি রানওয়েতে কালো অন্তর্বাস প্রকাশের স্বচ্ছ পোশাকে রানওয়েতে নামিয়েছিলেন সে সম্পর্কে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নেহসত্তা: ২০০৫ সালের জুনে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের স্নাতক অনুষ্ঠানের দিন প্রিন্স উইলিয়াম এবং কেট মিডলটন। এই দম্পতি চার বছর আগে ফ্রেশার হিসাবে সাক্ষাত করেছেন
কেট মিডলটনের স্ট্রাইকিং পোশাকটি ইটন সহপাঠী ফার্গাস বয়ডকে প্রিন্স উইলিয়ামের বহুল উদ্ধৃত মন্তব্যকে উত্সাহিত করেছিল বলে জানা গেছে: ‘বাহ, কেটের হট!’
কেট এপ্রিল 2005 এ সেন্ট অ্যান্ড্রুজের একটি রাগবি টুর্নামেন্টে উইলিয়াম খেলতে দেখছেন চিত্রিত
এটি পূর্ববর্তী রিপোর্টগুলির বিরুদ্ধে যায় কেট এবং উইলিয়াম সেই সময়ে অন্যান্য লোকদের সাথে ডেটিং করছিলেন।
কথিত ছিল যে উইলিয়াম শোয়ের পরে কেটে একটি আনাড়ি পাস করেছিলেন, যেখানে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
কেট এবং উইলিয়ামের প্রাথমিক সম্পর্কের বিবরণ প্রায়শই বিতর্কিত হয় কারণ বাকিংহাম প্যালেস মিডিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে যাতে তিনি সেন্ট অ্যান্ড্রুজে ব্যক্তিগত সময় কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নিশ্চিত করার কারণে বিতর্কিত হয়।
উইলিয়াম অন্য সবার মতোই আচরণ করতে চেয়েছিলেন এবং সেন্ট অ্যান্ড্রুজে তিনি ছিলেন।
তিনি যেদিন পৌঁছেছিলেন সেদিন বিশ্বের প্রেসকে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত্কার এবং ফটো কল দেওয়ার পরে মিডিয়া রাজপুত্রকে শান্তিতে ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল।
উইলিয়াম এবং কেট যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন তারা ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রায়শই স্যালি নামে পরিচিত সেন্ট সালভেটারের আবাসস্থলগুলিতে চলে আসেন।
তারা ভালভাবে এগিয়ে এসেছিল বলে জানা গেছে এবং এটি বিশ্বাস করা হয় যে উইলিয়াম যখন ব্যক্তিগতভাবে একটি কঠিন সময় কাটিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ পড়বেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করার সময় কেটের পরামর্শের উপর নির্ভর করেছিলেন।
আন্তঃ বিদ্যালয়ের টুর্নামেন্টের জন্য উইলিয়াম যখন মার্লবারো কলেজের কেটের বোর্ডিং স্কুলে আসবেন তখন দু’জন ইতিমধ্যে পথ অতিক্রম করেছিলেন।
২০০২ সালে সেন্ট অ্যান্ড্রুজের একটি দাতব্য ফ্যাশন শোতে কেট মিডলটন। তার ক্যাটওয়াক স্ট্রুট তার জীবনের অন্যতম সংজ্ঞায়িত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যখন তিনি যুবক প্রিন্স উইলিয়ামকে এই উচ্চারিত করতে সরিয়েছিলেন: ‘বাহ, কেটের হট’
সেই সময়ে একটি ডেইলি মেল পত্রিকা ক্লিপিং ওয়েলসের এখন রাজকন্যা ‘ক্যাটওয়াক কেট’ হিসাবে বর্ণনা করেছে
শান স্মিথের 2025 বই, সোফি: সেভিং দ্য রয়েল ফ্যামিলি, সেন্ট অ্যান্ড্রুজে উইলিয়াম এবং কেটের প্রাথমিক সম্পর্কের বিশদ প্রকাশ করেছেন
এটি এমন এক সময় ছিল যখন মিডিয়া এবং কিশোরী উভয় মেয়েই যুবক রাজপুত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, একটি সময়কাল ‘উইলসম্যানিয়া’ নামে অভিহিত হয়েছিল।
কেটের স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভিড় সত্ত্বেও তরুণ যুবরাজকে ঝাঁকুনি দেওয়া, কেট স্পষ্টতই হকি খেলতে আগ্রহী ছিলেন।
এবং দেখে মনে হচ্ছে যে কামড ওয়ার্কিং কেট সবেমাত্র একটি ফাঁক বছর শেষ করেছেন এবং কঠোর পরিশ্রমী কেট হিসাবে সেট করা হয়েছিল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার অফারটি ফিরিয়ে দিয়ে সেন্ট অ্যান্ড্রুজকে প্রয়োগ করা হয়েছে।
উইলিয়াম এবং কেট দুজনেই আর্ট শিক্ষার্থীদের ইতিহাস হিসাবে সেন্ট অ্যান্ড্রুজে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও উইলিয়াম পরে ভূগোলের দিকে চলে গিয়েছিলেন।
ভ্যানিটি ফেয়ার অনুসারে উইলিয়াম প্রায়শই একটি শ্যামাঙ্গিনী মেয়ের মধ্যে দৌড়াত এবং তার তাত্ক্ষণিক নোটিশ গ্রহণ করতেন – সর্বোপরি, ফিউচার প্রিন্সেস অফ ওয়েলসকে ‘ফ্রেশার্সের স্যালির’ সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে হিসাবে ‘হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছিল, ভ্যানিটি ফেয়ার অনুসারে।
কেট তাদের বাগদানের সাক্ষাত্কারে স্মরণ করেছিলেন যে তিনি ‘উজ্জ্বল লাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা যখন দেখা করেছিলেন,’ তাঁর সাথে দেখা করতে খুব লজ্জা বোধ করছেন ‘তখন তারা’ উজ্জ্বল লাল হয়ে গেছে ‘।
ভবিষ্যতের দম্পতি দ্রুত তাদের কতটা সাধারণ ছিল তা বুঝতে পেরে একটি উদীয়মান বন্ধুত্ব শুরু করেছিলেন – তারা দুজনেই স্কিইং উপভোগ করেছিলেন এবং উভয়ই বিশ্বজুড়ে ভ্রমণে একটি ফাঁক বছরে ছিলেন।
উইলিয়াম ওয়াটার পোলো দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ওল্ড কোর্স হোটেলে কেটের সাথে সবচেয়ে সকালে সাঁতার কাটতেন।
উইলিয়াম এবং কেট দুজনেই আর্ট শিক্ষার্থীদের ইতিহাস হিসাবে সেন্ট অ্যান্ড্রুজে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও উইলিয়াম পরে ভূগোলের দিকে চলে গিয়েছিলেন
প্রিন্স উইলিয়াম সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে শিক্ষার্থী হিসাবে চিত্রিত করেছেন
উইলিয়াম ওয়াটার-পোলো দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ওল্ড কোর্স হোটেলে সবচেয়ে সকালে কেটের সাথে সাঁতার কাটতেন। চিত্রযুক্ত: প্রিন্স উইলিয়াম ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে কার্ডিফে ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বার্ষিক সেল্টিক নেশনস টুর্নামেন্টে স্কটিশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্কোয়াডের জন্য তার ওয়াটার পোলো আত্মপ্রকাশ করেছেন
উইলিয়াম এবং তারপরে প্রিন্স চার্লস সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনে ভিড়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন
উইলিয়াম এবং কেট তখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে একটি ফার্মহাউসে যাওয়ার আগে বন্ধুদের সাথে একসাথে চলে এসেছিল।
তিনি কেট, ফার্গাস, পরবর্তীকালে প্রিন্স জর্জের গডফাদার এবং অলিভিয়া ব্লেসডেলকে এক সপ্তাহে £ 100 ডলারে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি দ্বিতল, শীর্ষ তলার অ্যাপার্টমেন্ট, 13 এ হোপ স্ট্রিটে নিয়ে যান।
বোমাপ্রুফ দরজা, বুলেটপ্রুফ উইন্ডোজ এবং হাই-টেক লেজার সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, ফ্ল্যাটটি প্রিন্সকে তার বন্ধুদের সাথে একটি বেসরকারী ছাত্র জীবনের আপেক্ষিক স্বাভাবিকতা দিয়েছে, যদিও স্থানীয় টেস্কোতে তাকে স্পট করার চেষ্টা করেছিল এমন মেয়েরা সত্ত্বেও।
সম্পত্তির জন্য একটি আধুনিক তালিকা দেখায় যে এটিতে এখন পাঁচটি শয়নকক্ষ, একটি বাথরুম এবং একটি রান্নাঘর এবং একটি ইউটিলিটি রুম রয়েছে।
উইলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তার রান্নার দক্ষতার সাথে কেটকে ‘মুগ্ধ’ করতে পছন্দ করতেন, তিনি একবার মেরি বেরিকে 2019 সালে বিবিসি রয়্যাল ক্রিসমাস স্পেশালের জন্য বলেছিলেন।
তিনি বেকিং কিংবদন্তিকে বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে তিনি সব ধরণের খাবার রান্না করতেন।
‘আমি মনে করি তিনি যখন আমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তখন মেরি! বোলোনিজ সসের মতো জিনিসগুলি এবং এর মতো জিনিস ”
তিনি এখনও তার জন্য রান্না করেন কিনা জানতে চাইলে কেট জবাব দিয়েছিলেন: ‘তিনি মাঝে মাঝে আসলে করেন – তিনি প্রাতঃরাশে খুব ভাল।’
উইলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তার রান্নার দক্ষতার সাথে কেটকে ‘মুগ্ধ’ করতে পছন্দ করতেন, তিনি একবার মেরি বেরিকে 2019 সালে বিবিসি রয়্যাল ক্রিসমাস স্পেশালের জন্য বলেছিলেন
উইলিয়াম এবং কেট তখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছে একটি ফার্মহাউসে যাওয়ার আগে বন্ধুদের সাথে একসাথে চলে এসেছিল
পরবর্তী তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছিল। তাদের একটি বৃত্ত, মাইকেল চোং, যিনি উইলিয়ামের সাথে রাগবি অভিনয় করেছিলেন এবং আজকাল স্কটল্যান্ডের সম্পত্তি বিকাশকারী, তিনি স্মরণ করেছেন, ‘তারা কখনও জনসাধারণের মধ্যে কোনও স্নেহ দেখায়নি। কেট তার জন্য ভাল ছিল।
‘তিনি খুব অনুগত ছিলেন এবং গসিপ করেননি। উইলিয়াম স্বাভাবিকভাবেই গ্রেগরিয়াস ছিলেন – তিনি সর্বদা পাবটিতে একটি দফা বিয়ার পেতে চাইতেন – তবে কেট তার চেয়ে কম ছিল এবং তার ছবি তোলার কারণে ঘৃণা করা হয়েছিল ”
যদিও তাদের সম্পর্কটি নিম্ন-কী থেকে যায়, তবে কেটের মা ক্যারোল তার ভাই গ্যারি গোল্ডস্মিথকে ২০০৩ সালে ক্রিসমাসের রোম্যান্স সম্পর্কে বলেছিলেন।
কেটের চাচা তখন স্পষ্টতই একজন সভার সময় একজন সহকর্মীর কাছে একটি নোট পাস করেছিলেন: ‘আমি মনে করি আমি ইংল্যান্ডের ভবিষ্যতের রানির চাচা হতে যাচ্ছি !!!’
কেটের ক্যাটওয়াক ‘পোশাক’ হিসাবে, এমএস টড এটি নিলামে একটি বেসরকারী ক্রেতার কাছে 2011 সালে 78,000 ডলারে বিক্রি করেছিলেন।
সেই সময় ডেইলি মেল অনুসারে কোনও প্রকল্পের জন্য সামগ্রীর স্ক্র্যাপগুলি থেকে তৈরি করতে সাজসজ্জার জন্য কেবল 30 ডলার ব্যয় হয়।
এমএস টড তার নিজস্ব স্বল্প-কালীন ফ্যাশন ব্র্যান্ড চালু করতে গিয়েছিলেন। তার প্রথম সংগ্রহে ছয়টি রঙে কেটের টিউব পোশাকের 12 আপডেট হওয়া সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
চ্যারিটি গালা নেটফ্লিক্স সিরিজ দ্য ক্রাউনটিতে অভিনেত্রী মেগ বেল্ল্যামির কেট খেলছেন।
ডেইলি মেল অনুসারে পোশাকটি নিলামে একটি বেসরকারী ক্রেতার কাছে £ 78,000 ডলারে বিক্রি হয়েছিল
21 বছর বয়সী মেগ বেল্লামি কেট মিডলটনের ক্যাটওয়াক উপস্থিতি পুনরায় তৈরি করেছেন যা প্রথম প্রিন্স উইলিয়ামের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। , সেই বিখ্যাত ক্যাটওয়াক স্ট্রুট চলাকালীন ওয়েলসের এখনকার রাজকন্যা
বেল্লামি বলেছিলেন যে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে তাঁর হাঁটাচলা বা কথা বলার কোনও ‘ফুটেজ’ না থাকায় একজন তরুণ কেটকে চিত্রিত করতে অসুবিধা হয়েছে।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেটকে আরও যুবক হিসাবে দেখানোর জন্য তার কণ্ঠকে উচ্চতর করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, ‘আমার মতো’।
বেল্লামি বর্ণনা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি চলাচল এবং ভয়েস কোচদের সাথে নিবিড় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন – এবং এমনকি পোশাক বাড়িতেও নিয়েছিলেন।
অভিনেত্রী ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘আমি কেটের একটি পোশাক বাড়িতে আনতে পারি যা সত্যই তার মতো অনুভূত হয়েছিল তাই আমি কেবল এক ধরণের বাড়ির চারপাশে হাঁটলাম এবং তাকে অনুভব করেছি,’ অভিনেত্রী ব্যাখ্যা করেছিলেন।
সম্ভবত উইলিয়াম এবং কেটের জন্য, তাদের প্রথম দিকের রোম্যান্সের বেশিরভাগ অংশই সাধারণ জনগণের জন্য রহস্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের প্রেমের গল্পটিকে আরও বিশেষ করে তোলে।
তারা যখন ডেটিং শুরু করুক না কেন, দাতব্য গালা পপ সংস্কৃতিতে একটি আইকনিক মুহূর্ত হিসাবে রয়ে গেছে।