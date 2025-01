প্রিন্স উইলিয়াম তারিখের একটি দাতব্য নিলামে প্রায় 300 ডলার দিয়েছিলেন কেট মিডলটন: পাল

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

কেট মিডলটন তার রাজপুত্রকে একটি বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

ফিউচার প্রিন্সেস অফ ওয়েলস ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রিন্স উইলিয়ামের সাথে দেখা করেছিলেন। তবে এই জুটি প্রেমে পড়ার আগে তারা দ্রুত বন্ধু হয়ে উঠল এবং কেট তার দেখাশোনা করার বিষয়ে দু’বার ভাবেনি।

“আমার মনে আছে কেউ চ্যাট করবে উইল আপ… [It was] একটি জন্মদিনের পার্টিতে এই মেয়েটি, “কেটের প্রাক্তন ডর্মমেট লরা ওয়ারশোয়ার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে স্মরণ করেছিলেন।

“তিনি খুব নম্র হয়ে উঠছিলেন, তবে এটি স্পষ্ট ছিল যে তিনি কীভাবে পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবেন তা নির্ধারণের চেষ্টা করছিলেন। ঠিক যেমন ছিল, ‘ওহ, আমি দুঃখিত, আমার একটি বান্ধবী আছে।’ এবং তারপরে তিনি কেটের দিকে ফিরে যান, এবং তিনি এর মতো, ‘ধন্যবাদ!’ “

“এটি বছরের প্রথম দিকে ছিল, আমি মনে করি না যে তারা ডেটিং করছে,” তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। “তারা সবেমাত্র মিলিত হয়েছিল এবং একটি বন্ধুত্ব গঠন করেছিল। তবে আমি মনে করি এমনকি সেই মুহুর্তে ভাবছিলাম যে তিনি যেভাবে এটি করেছিলেন ঠিক এতটাই স্বাভাবিক ছিল।”

নিউ জার্সির একজন গায়ক/গীতিকার ওয়ারশোয়ার একটি নতুন বই লিখেছেন, “আমার সৃজনশীলতা আমাকে হত্যা করছে।” এটি তাদের লক্ষ্য এবং ধারণাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য অনুপ্রেরণার সন্ধানকারীদের জন্য একটি ওয়ার্কবুক। তবে অনেকে ওয়ারশাউয়ারের আশ্চর্য অতীত সম্পর্কে কৌতূহলী – এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় রয়্যালদের সাথে জড়িত।

রাজকীয় দম্পতি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “আমি মনে করি যে রসায়ন ছিল – এটি স্পষ্ট ছিল যে রসায়ন ছিল।” “… আপনি ঠিক মত মনে হয় [these] দু’জন লোক চিরকাল একে অপরকে চেনে। সেখানে একটি শক্তি ছিল। “

ওয়ারশাউর উল্লেখ করেছিলেন যে এখন ৪৩ বছর বয়সী কেটের সাথে বন্ধুত্ব করা সহজ ছিল, কারণ তিনি সেই সময় যুক্তরাজ্যে একটি নতুন জীবন নেভিগেশন করেছিলেন, কেটের মতো ওয়ারশোয়ার শিল্পের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন।

“আমার প্রাথমিক ধারণাটি ছিল ভিতরে এবং বাইরে সুন্দর কেউ ছিল,” ওয়ারশাউর বলেছিলেন। “আমি মনে করি যে এটিই বিশ্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছে … আমি উইল এবং কেটকে অত্যন্ত ডাউন-টু-আর্থ হিসাবে জানতাম, সম্পর্কিত সম্পর্কিত ব্যক্তি যা আপনি যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারেন।

“… সেই সময়, এটি মর্মাহতভাবে স্বাভাবিক ছিল … আমরা সকলেই ডর্মে একসাথে থাকতাম। [And] তারা কেবল সত্যই দয়ালু, সহানুভূতিশীল মানুষ ছিল। এটা সতেজ ছিল। “

এবং প্রথমদিকে, ওয়ারশাউর কেটের কিছু আবেগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

“আমার মনে আছে তার আস্তানা ঘরে ঝুলন্ত, তার বিছানায় বসে, তার পরিবারের সাথে আড্ডা দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “… সে [had these] তিনি যে সুন্দর ছবি তোলেন… আমি ছিলাম [once] একটি সিবিএস সাবান অপেরার জন্য অডিশন দিতে বলা হয়েছে। আমাকে একটি টেপ পাঠাতে হয়েছিল [to] নিউ ইয়র্ক সিটির অফিসগুলি। কেট আসলে আমার জন্য এটি ফিল্ম করার প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার মনে আছে আমরা টেপ এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণগুলি পেতে শহরের ছোট্ট ফটোগ্রাফির দোকানে গিয়েছিলাম … এটি তার পক্ষে খুব শীতল ছিল।

“আমি আমার আস্তানা ঘরে আমার গিটার থাকতাম। আমি কেটকে গিটারে কয়েকটা কর্ড শিখিয়েছিলাম। [We] এই মজাদার নৈশভোজও তৈরি করবে। আমি আমার মায়ের লাসাগনা এবং আমার খালা মেরির কল্পিত টফি তৈরি করব … এটি কেবল আমাদের অনেককে একত্রিত করেছে এবং মানুষকে বাড়িতে অনুভব করেছে। “

ওয়ারশোয়ারও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে কীভাবে উইল এবং কেট ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। কলেজে তাদের দ্বিতীয় বছরে এই জুটি পারস্পরিক বন্ধুদের সাথে একসাথে চলে এসেছিল।

“আমি মনে করি যে রসায়ন ছিল – এটি স্পষ্ট ছিল যে রসায়ন ছিল … আপনার কেবল মনে হয় [these] দু’জন লোক চিরকাল একে অপরকে চেনে। সেখানে একটি শক্তি ছিল। “ – লরা ওয়ার্সাউয়ার

একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, তাদের বন্ধুত্ব রোমান্টিক হয়ে উঠল যখন কেট একটি নিখুঁত পোশাক এবং একটি কালো বিকিনি পরা একটি ফ্যাশন শোয়ের জন্য একটি ক্যাটওয়াককে নীচে নামিয়ে দিয়েছিল। উইলিয়াম দর্শকদের মধ্যে বসে তাত্ক্ষণিকভাবে খেয়াল করেছিলেন।

“আমার মনে আছে একটি দুর্গে একটি পার্টিতে থাকা,” ওয়ারশাউর বলেছিলেন। “এটি হ্যারি পটার-থিমযুক্ত পার্টি ছিল। কারও সাথে একটি তারিখ জয়ের জন্য নিলাম ছিল। 200 পাউন্ড বিড করবে [$248.86] কেটের সাথে একটি তারিখের জন্য। এবং আবারও, এটি এখনও বছরের প্রথম দিকে ছিল “”

ওয়ারশাউয়ারের জন্য, কেন হিলের উপর দিয়ে মাথা নিচু হবে তা সহজেই দেখা যায়। তিনি কেটকে সর্বদা তার সম্পর্কে “উষ্ণতা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“আমার মনে আছে আমি বিরক্ত হয়েছি এবং কেবল ভেঙে দিয়েছি [from the group]”তিনি বললেন।” … তিনি কেবল আমার চারপাশে তার হাত রাখার জন্য তিনি দল থেকে বিরত ছিলেন। আমি কেবল তার এই কথাটি মনে রেখেছি, ‘আমি এমন লোকদের দেখে ঘৃণা করি যা আমি মন খারাপের প্রতি যত্নশীল’ ‘

উইল ঠিক তেমন স্বাগত জানিয়েছিলেন, ওয়ার্সার ভাগ করে নিয়েছিলেন।

“আমার মনে আছে কেট এবং আমার বিমানবন্দরে একটি ট্যাক্সি ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “কেটকে একটি যাত্রার প্রস্তাব দেওয়া হবে, তাই আমি এটিও পেয়েছিলাম I

“তিনি আমার সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমার জন্মদিনের জন্য, আমি মনে করি আমরা সকলেই একটি মজাদার ডিনার করেছি Will উইল আমাকে টেসকো থেকে কিছুটা হার্টের ব্যাকপ্যাক দিয়ে এই সুন্দর সিলটি দিয়েছেন।”

“আমি কেবল মনে করি যে তিনি কতটা ভিত্তিযুক্ত এবং কতটা স্বাভাবিক ছিলেন – এটি আমার উপর একটি বড় ছাপ ফেলেছিল,” ওয়ারশাউর আরও বলেছিলেন। “আমার মনে আছে আমি রাজ্যগুলি থেকে ফিরে এসেছি, এবং আমি এই বড় লাগেজ পেয়েছি যা আমি চারপাশে চাকা করছি He তার চারপাশে স্বাচ্ছন্দ্যে। “

“তিনি আমার প্রথম জ্যাকটি কিনেছিলেন এবং একটি পাব এ কোক!” সে গুশ লাগল।

উইল এবং কেটের সম্পর্ক ২০০৪ সালে প্রকাশ্যে আসে They তারা ২০০ 2007 সালে সংক্ষেপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উইলিয়াম পরে বলেছিলেন যে তারা কয়েক মাস পরে একসাথে ফিরে আসার আগে তারা “আমাদের নিজস্ব পথ সন্ধান করার চেষ্টা করছেন”।

২০১০ সালে, উইলিয়াম তার প্রয়াত মায়ের বাগদানের আংটি দিয়ে কেটকে প্রস্তাব করেছিলেন। তারা কেনিয়ায় ছুটির ভ্রমণে ছিল।

“আমি মোটেও অবাক হইনি,” ওয়ারশাউর হাঁসফাঁস করে বললেন। “আমরা [saw] যে এটি বোঝানো হয়েছিল – সেগুলি বোঝানো হয়েছিল। এবং আমি কেবল মনে করি তারা পুরোপুরি মিলছে। আমি মনে করি তারা সত্যিই একে অপরের পরিপূরক। এবং তারা দুর্দান্ত সম্পর্ক বলে … প্রথমে একটি বন্ধুত্ব থেকে আসে।

“… এই লোকেরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং প্রথমে একটি সুন্দর জায়গায় বন্ধু হয়েছিল They তারা একে অপরকে প্রথমে মানুষ হিসাবে জানতে পেরেছিল এবং এটি সেখান থেকেই এটি বিকশিত হয়েছিল।”

প্রিন্স অ্যান্ড প্রিন্সেস অফ ওয়েলস ২০১১ সালে বিয়ে করেছিলেন। তারা তিনটি সন্তান ভাগ করে নেয়। উইলিয়াম, 42, এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ওয়ারশাউর বিশ্বাস করেন কেট একদিন “একটি আশ্চর্যজনক” রানী তৈরি করবেন।

“তিনি ইতিমধ্যে দেখিয়েছেন যে তিনি কে,” ওয়ারশাউর বলেছিলেন। “আমি মনে করি তিনি যেভাবে তাঁর জীবনযাপন করেছেন সেভাবে তিনি এতটা সাহস দেখিয়েছেন এবং একজন রাজক এবং স্ত্রী হিসাবে, একজন মা হিসাবে, ভবিষ্যতের রানী হিসাবে তাঁর অনেক চরিত্রে পা রেখেছিলেন। আমি মনে করি তিনি এগুলির সাথে এগুলি পরিচালনা করেন প্রচুর অনুগ্রহ এবং এটি চালিয়ে যেতে হবে। “

ওয়ারশাউর বলেছিলেন যে তিনি “সত্যিকারের সহানুভূতিশীল, যত্নশীল এবং বিশ্বের জন্য দুর্দান্ত কাজ করতে চান” এমন দু’জনের সাথে তাঁর জীবনে একটি বিশেষ সময় অনুভব করার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

“আমরা এমন একটি যাদুকরী বুদবুদ ছিলাম – এটি এত নির্দোষ ছিল,” তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন। “… এবং আমরা যা দেখছি তা হ’ল আসল জিনিস These এগুলি দু’জন লোক যারা খুব সংযুক্ত।