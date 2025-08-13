প্রিন্স জর্জ বিগ শৈশব মাইলফলক থেকে কয়েক সপ্তাহ দূরে | রয়েল | খবর

প্রিন্স জর্জ একটি বড় শৈশব মাইলফলক থেকে কয়েক সপ্তাহ দূরে রয়েছেন যা সম্ভবত প্রিন্স উইলিয়াম এবং প্রিন্সেস কেটকে আবেগময় করে তুলবে। যদিও পাঁচজনের পরিবার বর্তমানে গ্রীষ্মের ছুটির দিনে একসাথে মানসম্পন্ন সময় ব্যয় করছে, স্কুলে রিটার্ন রান – উইলিয়াম এবং কেট উভয়ই কিছু – খুব বেশি দূরে নয়।
প্রিন্স জর্জ, 12, প্রিন্সেস শার্লট, 10, এবং ল্যামব্রুক স্কুলের সমস্ত শিক্ষার্থী প্রিন্স লুই, সাতজন, তারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাসরুমে ফিরে আসবেন। এটি কারণ ল্যামব্রুক স্কুলের মাইকেলমাস টার্ম – স্কুল বছরের প্রথম মেয়াদ – 3 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় যদিও গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুলে ফিরে আসা বেশিরভাগ বাচ্চারা এর সাথে পরিচিত, এই বছর জর্জের জন্য একটি বড় শৈশব মাইলফলক চিহ্নিত করে, যিনি সিংহাসনের সেকেন্ড -ইন -লাইন।
এর কারণ সেপ্টেম্বরে মেয়াদ শুরুর ফলে ল্যামব্রুক স্কুলে রাজপুত্রের শেষ বছর শুরু হবে।
পরের শিক্ষাবর্ষের পরে, জর্জকে ল্যামব্রুককে বিদায় জানাতে হবে – ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি তার ভাইবোনদের সাথে যে স্কুলে অংশ নিয়েছেন – এবং তাঁর শিক্ষার পরবর্তী স্তরে চলে যান।
এটি প্রিন্স এবং তার ভাইবোনদের শার্লট এবং লুইসের পক্ষে একটি বড় পরিবর্তন হবে, যারা সন্দেহ নেই যে তাদের বড় ভাইকে স্কুলের মাঠের আশেপাশে দেখে অভ্যস্ত।
যদিও কেনসিংটন প্যালেস এখনও ল্যামব্রুকের পরে জর্জ কী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জর্জে অংশ নেবে তা নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে এটি ব্যাপকভাবে জানা গেছে যে এটি সম্ভবত ইটন কলেজ হতে পারে – এটি পরিবারের উইন্ডসর বাড়ি থেকে খুব দূরে একটি বোর্ডিং স্কুল।