প্রিন্স হ্যারি এক কারণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে পারেন | রয়েল | খবর
প্রিন্স হ্যারি এক কারণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে পারেন | রয়েল | খবর

প্রিন্স হ্যারি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার জন্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসতে প্রস্তুত হতে পারে। ডিউক অফ সাসেক্স, ৪০, এপ্রিল মাসে তার নিজের দেশে সর্বশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিল, যখন তাকে তার যুক্তরাজ্যের করদাতা-অর্থায়িত সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপিল শুনানিতে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল-এমন একটি মামলা যা তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে হারিয়েছিলেন।

মে মাসে বিবিসির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, রাজপুত্র তখন কীভাবে যুক্তরাজ্য তার পরিবারের জন্য নিরাপদ বলে মনে করেননি সে সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে তিনি তখন থেকেই ব্রিটেনে ফিরে আসেনি।

যাইহোক, এটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে কারণ ডিউক 2025 ওয়েলচাইল্ড অ্যাওয়ার্ডসে অংশ নিতে পারে, যা দেশের কিছু গুরুতর অসুস্থ যুবকদের এবং সেইসাথে যারা তাদের যত্ন নিতে সহায়তা করে তাদের অনুপ্রেরণামূলক গুণাবলী উদযাপন করে।

এই পুরষ্কার অনুষ্ঠানটি সাধারণত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, প্রিন্সের সাথে, যিনি 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে ওয়েলচাইল্ডের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় মন্টেকিটো বাড়ি থেকে 2023 এবং 2024 সালে টানা দু’বছর পুরষ্কারের জন্য উড়ে এসেছিলেন।

তিনি এই বছরের পুরষ্কারে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেবেন কিনা তা নিশ্চিত করা যায়নি, সাধারণত লন্ডনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সাথে।

ইভেন্টের সঠিক তারিখ বা অবস্থানটি এখনও প্রকাশ্যে করা হয়নি।

গত বছর, প্রিন্স হ্যারি পুরষ্কারে থাকতে পেরে শিহরিত বলে মনে হয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রী মেঘান মার্কেল (৪৪) ছাড়াই এককভাবে উড়ে এসেছিলেন, যিনি এই দম্পতির বাচ্চাদের প্রিন্স আর্চির সাথে আমেরিকাতে অবস্থান করেছিলেন, ছয়, এবং প্রিন্সেস লিলিবেটের চারজন।

