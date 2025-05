প্রিন্স হ্যারি যুক্তরাজ্যে পুলিশ সুরক্ষা নিয়ে আইনী চ্যালেঞ্জ হারিয়েছেন | প্রিন্স হ্যারি

ডিউক অফ সাসেক্স যুক্তরাজ্যে থাকাকালীন তিনি যে করদাতা-অর্থায়িত সুরক্ষার অধিকারী ছিলেন তার স্তর নিয়ে আইনী চ্যালেঞ্জ হারিয়েছে, সরকারকে তার পরিবারের কাছে “বেসপোক” এবং সস্তা, সস্তা, সস্তা, সস্তা, সস্তা, সস্তা।

প্রিন্স হ্যারির পক্ষে ব্যারিস্টাররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি “নিকৃষ্ট চিকিত্সার” জন্য “এককভাবে” ছিলেন এবং তিনি কর্মক্ষম রাজকীয় হিসাবে পদত্যাগ করে এবং বিদেশে চলে আসার পরে সুরক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্তনের পরে তার সুরক্ষা এবং জীবন “ঝুঁকির মধ্যে ছিল”।

তিনি রাভেক নামে পরিচিত রয়্যালটি ও পাবলিক ব্যক্তিত্বদের সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে হোম অফিসের বিরুদ্ধে তার হাইকোর্টের দাবিকে বরখাস্ত করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, যে দেশে থাকাকালীন তাকে আলাদা ডিগ্রি সুরক্ষা পাওয়া উচিত।

A high court judge ruled last year that Ravec’s decision, taken in early 2020 after Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, stepped down as senior working royals, was lawful. হ্যারির আইনী দল যুক্তি দিয়েছিল যে বিচারক তার রায়টিতে ভুল করেছেন।

রাভেকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ ভাগ করা হয়েছে যে সাসেক্সেসের প্রস্থানের পরে মেট্রোপলিটন পুলিশ সুরক্ষা আর উপযুক্ত হবে না এবং যুক্তরাজ্যে থাকাকালীন তাদের আলাদা ডিগ্রি সুরক্ষা পাওয়া উচিত।

সাসেক্সেস পরিবর্তে একটি “বিসপোক” সুরক্ষা পরিষেবা গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে তাদের যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের যে কোনও পরিকল্পনার 30 দিনের নোটিশ দিতে হবে, প্রতিটি ভিজিট হুমকির স্তরের জন্য মূল্যায়ন করা হয় এবং সুরক্ষা প্রয়োজন কিনা।