প্রিন্স হ্যারি সারা ফার্গুসনের উদাহরণ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন রয়েল | খবর

প্রিন্স হ্যারিকে সারা ফার্গুসনের উদাহরণ অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে
আমি এই সপ্তাহে সুড়সুড়ি দিয়েছিলাম যখন আমি দেখলাম সারা ফার্গুসনের একটি ছবি জুতো পরা স্লোগানটি “কখনও অভিযোগ করবেন না, কখনই ব্যাখ্যা করবেন না”। এই শব্দগুচ্ছটি রাজপরিবারের অনানুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে কারণ এটি কেলেঙ্কারী এবং সমালোচনার প্রতি ফার্মের প্রতিক্রিয়া মূর্ত করে তুলেছে – কোনও মন্তব্য নেই।
দ্বিতীয় রানী এলিজাবেথ নীতিতে একজন বড় বিশ্বাসী ছিলেন, তবে তিনি প্রকাশ্যে তার মতামত মৌখিকভাবে প্রকাশ করেননি, তিনি প্রায়শই তার পোশাক এবং গহনাগুলির মাধ্যমে একটি বক্তব্য রাখতেন। রাজা সমালোচনা চালিয়ে এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিবারের বিরুদ্ধে সমীকরণ করেছেন এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর মাথা নিচু করার এই দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করেছেন।
নীরব থাকা স্পষ্টভাবে একটি বুদ্ধিমান পিআর মুভ, তবে প্রিন্স অফ ওয়েলস যেমন কুখ্যাত ওপরাহ আন্তঃ-আন্তঃ-অনুসরণ করে তাঁর উত্সাহের সাথে দেখিয়েছিলেন
দেখুন – যখন তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “আমরা খুব বেশি বর্ণবাদী পরিবার নই” – এটি সর্বদা অনুসরণ করা সহজ পরামর্শ নয়।
আরও পড়ুন: কিং চার্লস কয়েক দিনের মধ্যে বড় বক্তব্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত
আরও পড়ুন: সারা ফার্গুসন বোম্বশেল প্রিন্স অ্যান্ড্রু দাবির প্রতিক্রিয়া হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন
আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের আমাদের এবং আমাদের অংশীদারদের কাছ থেকে বিশেষ অফার, প্রচার এবং বিজ্ঞাপনগুলিতে চিকিত্সা করা হয়। আপনি যে কোনও সময় চেক আউট করতে পারেন। আমাদের গোপনীয়তা নীতি পড়ুন
গত সপ্তাহে ডেইলি মেইলে সিরিয়ালাইজড বইটিতে জেফ্রি এপস্টেইন অভিযোগ সহ একাধিক বোম্বশেল দাবি রয়েছে
বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এবং তার যৌনজীবন সম্পর্কে ভয়াবহ দাবির কাছে অ্যান্ড্রুয়ের “সবচেয়ে অন্তরঙ্গ গোপনীয়তা” বিক্রি করেছে।
এবং ফার্গিও হালকাভাবে নেমে আসে না, দাবি করে যে তিনি টাইগার উডস এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুখগুলি রোম্যান্টিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন এবং কর্মী, ছুটি, পার্টি এবং খাবারের জন্য অমিতব্যভাবে ব্যয় করেছিলেন।
সারাহ বা অ্যান্ড্রু কেউই বইটিতে এখনও যে অভিযোগের অভিযোগ তুলেছেন তা প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানায়নি, যদিও প্রিন্স হ্যারির দলটি যখন ডিউকে তার চাচাকে “খোঁচা দেওয়ার” অভিযোগ করেছিল তখন দুলতে বেরিয়ে আসে।
লোফারদের সামনে এবং কেন্দ্রের সাথে ডাচেস জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে ফার্মের সদস্যরা প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানায় না – তারা ধৈর্য সহকারে এটি অপেক্ষা করে। যদি কেবল হ্যারি সেই পরামর্শটি নিয়ে যান।
প্রিন্স হ্যারি এই বছরের শুরুর দিকে বেশ সেন্টেবেল
বোর্ডরুম যুদ্ধ
আপনি যদি ভাবেন যে দাতব্য কমিশনের “জনসাধারণের চোখে” “ক্ষতিকারক” বোর্ডরুমের যুদ্ধের জন্য “সমস্ত দল” নিয়ে “সমস্ত দল” সমালোচনা করা হবে, এর ফলে তরোয়ালটি শুয়ে পড়বে, আপনি ভুল হয়ে যাবেন। প্রতিবেদনটি প্রকাশের 24 ঘণ্টারও কম সময় পরে, আরও একটি উগ্র সারি ফেটে যায়।
দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সূত্রগুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে এই প্রতিবেদনের কভারেজ প্রিন্স হ্যারিকে বুলিং অভিযোগের চেয়ারম্যান ডাঃ সোফি চন্দৌকা তার বিরুদ্ধে সমতল করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং তারা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে পৃথক অভিযোগ তদন্ত করা হয়নি।
এটি ডিউকের মিত্রদের কাছ থেকে মারাত্মক তিরস্কারকে উস্কে দিয়েছে, যিনি সেন্ডেবেলকে “অসমর্থিত অভিযোগগুলি পুনর্নির্মাণের অভিযোগ করেছিলেন,” বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি “কেবল উস্কানিমূলক নয়; এটি করুণাময়।”
ওয়াচডগের একটি বুদ্ধিমান প্রতিক্রিয়া ছিল, এবং উভয় পক্ষকে এগিয়ে যাওয়ার এবং দাতব্য সংস্থাটিকে তার কাজের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। আসুন আশা করি তারা সেই পরামর্শটি মেনে চলতে শুরু করবে।
মেঘান মার্কেল গত সপ্তাহে একটি নতুন ওয়াইন চালু করেছিলেন
মেঘানের স্মার্ট পদক্ষেপ
মেঘান মার্কেল নিম্নলিখিত পরামর্শের জন্য সঠিকভাবে পরিচিত ছিল না, তবে দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার নতুন ওয়াইন চালু করার সময় পিআর এবং ব্র্যান্ডিং সুপারিশ শুনেছেন।
যখন তিনি তার প্রথম ব্যাচের রোজ প্রকাশ করেছিলেন, তখন এটি আঞ্চলিক সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় – অনেকটা তার অন্যান্য পণ্য যেমন জ্যাম, মধু এবং ফ্লাওয়ার স্প্রিংলসের প্রবর্তনের মতো।
তবে এবার তিনি ওয়াইন স্টক থাকায় (যে বা ভক্তরা নগদ অর্থ ব্যয় করেছেন বা তার পণ্যগুলির প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন) এর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।
তার সর্বশেষ উদ্যোগটি সফল কিনা তা কেবল সময়ই বলবে, তবে সাম্প্রতিক বিক্রয়-আউটগুলি সুপারিশ করে যে তার ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্যগুলির জন্য কমপক্ষে কিছুটা ক্ষুধা রয়েছে, সুতরাং তিনি এখনও পারার সময় এটি মূলধন করা উপযুক্ত।
অ্যানের জন্মদিনের শুভেচ্ছা
গতকাল, প্রিন্সেস অ্যানের একটি নতুন ছবি তার 75 তম জন্মদিনের আগে প্রকাশিত হয়েছিল, যা শুক্রবারও পড়ে।
নন-বাজে রাজকীয় এই মাইলফলকটিকে সামান্য গোলমাল দিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দিকে মনোনিবেশ করে উদযাপন করার ইচ্ছা দ্বারা প্রমাণিত, নিজেই নয়।
জুনে, তিনি বাকিংহাম প্যালেসে তাঁর 400 টি পৃষ্ঠপোষকতার হোস্ট করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি তাদের সহায়তা করতে পারেন সে সম্পর্কে আরও শুনতে তিনি বাকিংহাম প্যালেসে হোস্ট করেছিলেন।
তার জন্মদিনের ইভেন্টটি তার আসল জন্মদিনের দু’মাস আগে অনুষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে কোনও পরিষ্কার চিহ্ন ছিল না যে তিনি তার বিশেষ দিনটি ধোঁয়া ছাড়াই পাস করতে চেয়েছিলেন।
তবে অ্যান যখন কেবল তার কাজের দিকে নিঃশব্দে মনোনিবেশ করতে এবং স্পটলাইটের বাইরে থাকতে চান, তিনি মনে রাখতে পারেন যে তিনি একটি জাতীয় ধন – এবং জাতি পরিষেবা এবং দায়িত্বের প্রতি তাঁর অটল উত্সর্গের প্রশংসা করে।
প্রিন্সেস অ্যানের নতুন জন্মদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল
ফার্মের ভিজে ডে পরিকল্পনা
রাজা এই সপ্তাহে ভিজে দিবসের ৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতির নেতৃত্ব দেবেন, ঠিক যেমনটি তিনি বছরের প্রথম দিকে ভিই ডে উদযাপনের সাথে করেছিলেন।
চার্লস একটি অডিও বার্তায় সরাসরি জাতির সাথে কথা বলবে, যা শুক্রবার সকালে ভাগ করা হবে।
তিনি এবং রানী তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণদের সাথে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আগে স্টাফর্ডশায়ারের জাতীয় মেমোরিয়াল আরবোরেটামে স্মরণে একটি পরিষেবাতে যোগ দেবেন।
এডিনবার্গের ডিউক এবং ডাচেস সহ অন্যান্য রয়্যালস বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তি স্মরণে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।