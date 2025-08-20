নিউক্যাসল স্কোরার আলেকজান্ডার ইসহাক দল ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য লড়াই বন্ধ করতে বলেছিলেন, এবং প্রিমিয়ার লিগটি গত সপ্তাহে যাত্রা শুরু করেছিল এবং সেনাবাহিনীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ছেলেটি অবশেষে মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো স্থানান্তর ঝড়ের কথা বলেছিল এবং নিউক্যাসলকে দুটি পক্ষের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ এনে সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে একটি বার্তা পোস্ট করেছে, তবে সমিতি পরে পাল্টা আক্রমণকে একটি বিবৃতি জারি করেছে যে এই গ্রীষ্মে এটি তাকে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ইসহাক একটি স্থানান্তর ঝড়ের মধ্যে রয়েছে। জানা গেছে যে ইসহাক এবং নিউক্যাসল চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়ে কোনও চুক্তিতে পৌঁছায়নি। প্রাক্তন দল ছেড়ে চলে যেতে এবং প্রাক-মৌসুমের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচটি মিস করতে চলেছেন। গত সপ্তাহে, প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুমটি অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে যাত্রা শুরু করেছিল এবং সেনাবাহিনীর তালিকায় ছিল না। নিউজ বলেছিল যে তিনি লিভারপুলের প্রেমে ছিলেন, এবং রেডসও তাকে ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিডও দিয়েছিল, তবে
প্রিমিয়ার লিগ | ইসহাক প্রথম স্থানান্তর ঝড়ের বিষয়ে কথা বলেছেন, নিউক্যাসল প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছেন এবং বৈঠকটি তত্ক্ষণাত লড়াইয়ের জন্য একটি বিবৃতি জারি করেছে
