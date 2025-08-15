You are Here
প্রিমিয়ার লিগ চারটি নতুন নিয়ম সহ 2025/26 মরসুমে কিকস অফ
News

প্রিমিয়ার লিগ চারটি নতুন নিয়ম সহ 2025/26 মরসুমে কিকস অফ

নতুন নিয়মগুলির মধ্যে একটি হ’ল গোলরক্ষকদের জন্য ‘আট-সেকেন্ড’ জরিমানা

নতুন প্রিমিয়ার লিগের মরসুমটি আজ শুরু হয়েছে এবং অন-ফিল্ডের উত্তেজনার পাশাপাশি নতুন নিয়মের পরিবর্তনগুলি আসে যা খেলোয়াড় এবং দলের কর্মীদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আপডেটগুলির মধ্যে একটি হ’ল গোলরক্ষকদের জন্য “আট-সেকেন্ড” নিয়মের প্রবর্তন। এই মরসুম থেকে, বিরোধীদের কাছে একটি কর্নার কিক স্বীকার করার আগে রক্ষকদের বলটি প্রকাশ করতে কেবল আট সেকেন্ড থাকবে। ক্লাব বিশ্বকাপে প্রথম পরীক্ষিত নিয়মটি নষ্ট সময় হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য শীর্ষ প্রতিযোগিতায় পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরেকটি সমন্বয় জরিমানা কিক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। পূর্বে, যদি কোনও টেকার দুর্ঘটনাক্রমে ডাবল টাচ করে – অন্য খেলোয়াড়কে স্পর্শ করার আগে বলটি দু’বার আঘাত করা – জরিমানাটি বাতিল করা হবে। এখন, এই জাতীয় ক্ষেত্রে, স্পট কিকটি কেবল পুনরুদ্ধার করা হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সময় মাদ্রিদ ডার্বিতে জুলিয়ান আলভারেজের বাতিল হওয়া জরিমানা সহ গত মৌসুমে এই পরিবর্তনটি হাই-প্রোফাইলের ঘটনাগুলি অনুসরণ করেছে।

বাইরের হস্তক্ষেপের জন্য একটি নতুন অনুমোদনও রয়েছে: যদি কোনও খেলোয়াড়-বিকল্প, প্রেরিত খেলোয়াড়, বা দলের কর্মকর্তা সহ মাঠে না থাকলে বলটি খেলার বাইরে যাওয়ার আগে বলটি স্পর্শ করে, বিরোধী পক্ষকে পরোক্ষ ফ্রি কিক দেওয়া হবে।

অবশেষে, লীগ কঠোরভাবে এই নিয়মটি প্রয়োগ করবে যে কেবল দলের অধিনায়করা রেফারির কাছে যেতে পারেন। অন্য যে কোনও খেলোয়াড় তা করার চেষ্টা করছে তাৎক্ষণিক হলুদ কার্ডের ঝুঁকি নিয়ে। অধিনায়ক যদি গোলরক্ষক হন তবে দলটি এই ভূমিকা নিতে কোনও আউটফিল্ড খেলোয়াড়কে মনোনীত করতে পারে।



