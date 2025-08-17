প্রিয়া ডি এসপিতে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া মহিলা স্বীকার করেছেন যে তার বাবাকে ছুরিকাঘাতের জন্য হত্যা করেছে

৪১ বছর বয়সী মহিলাকে আদালতের নিষ্পত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
সংক্ষিপ্তসার
ওয়াটারফ্রন্টে উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ন্যায়বিচারের জন্য উপলব্ধ থাকার কারণে তিনি ইটানহাম (এসপি) -এর 74৪ বছর বয়সী পিতাকে ছুরিকাঘাতের কথা স্বীকার করার পরে একজন ৪১ বছর বয়সী মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
গত শনিবার, ১৫, সাও পাওলো উপকূলে ইটানহ্যামে ওয়াটারফ্রন্টে নগ্ন হয়ে একজন ৪১ বছর বয়সী মহিলা জড়িত ছিলেন। যখন তিনি পৌরসভার রক্ষীদের কাছে যোগাযোগ করেছিলেন, তখন তিনি তার নিজের বাবা, 74 বছর বয়সী ছুরিকাঘাতের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং এই অভিনয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহিলা এজেন্টদের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা যেখানে তিনি তার বাবার সাথে থাকতেন তার ঠিকানা নির্দেশ করেছিলেন। ঘটনাস্থলে, তারা ছুরি দ্বারা সৃষ্ট দেহের বিভিন্ন পারফোরেশন সহ শিকারটিকে পেয়েছিল।
বিশেষজ্ঞ অপরাধে ব্যবহৃত বস্তুটি পাশাপাশি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলেন। চিকিত্সা যত্ন নেওয়ার পরে সন্দেহটি ইটানহাম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাকে হত্যার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ন্যায়বিচার উপলব্ধ।